Насаф — АГМК. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 23 мая 2025 года

23 мая в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Насаф» и АГМК. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Насаф» — АГМК, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Насаф»

Турнирное положение: «Насаф» достаточно продуктивно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Насаф» на один зачетный пункт отстает от лидера. А вот отличилась команда 19 забитыми мячами в 10 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Насаф» переиграл «Коканд» (2:0).

До того команда не сумела одолеть «Бунедкор» (2:2). Да и поединок с «Хорезмом» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Насаф» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Насаф» еще не проигрывал в текущем чемпионате. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Причем «Насаф» традиционно успешно противостоит АГМК. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. В случае победы команда возглавит турнирную таблицу чемпионата Узбекистана.

АГМК

Турнирное положение: АГМК стартовал весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем АГМК в 10 матчах чемпионата набрал 23 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. АГМК не смог одолеть «Нефтчи» Фергана (2:2).

До того команда уверенно расправилась с «Кокандом» (3:1). А вот чуть ранее она в голевой перестрелке одолела «Андижан» (4:3).

При этом АГМК в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: АГМК вполне преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 20 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

При этом АГМК не проигрывал в трех своих последних поединках. Вот только оборона команды в среднем дает сбои чаще гола за матч.

Продуктивно начал сезон Хурсид Гиесов. В его активе уже 6 результативных выстрелах в 10 матчах узбекского чемпионата.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. АГМК намерен оторваться от ближайшего преследователя.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

АГМК не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Насаф» уже 4 с половиной года не проигрывает АГМК

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 4.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.58.

Прогноз: АГМК имеет не самые надежные тылы, к тому же давно не может обыграть «Насаф».

Номинальные хозяева намерены выбраться в лидеры, и явно начнут поединок с активных атакующих акций.

Ставка: Победа «Насафа» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.29