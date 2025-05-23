Насаф — АГМК. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 23 мая 2025 года

Nasaf Qarshi
AGMK
«Насаф»
Турнирное положение: «Насаф» достаточно продуктивно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Насаф» на один зачетный пункт отстает от лидера. А вот отличилась команда 19 забитыми мячами в 10 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Насаф» переиграл «Коканд» (2:0).
До того команда не сумела одолеть «Бунедкор» (2:2). Да и поединок с «Хорезмом» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Насаф» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Насаф» еще не проигрывал в текущем чемпионате. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.
Причем «Насаф» традиционно успешно противостоит АГМК. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. В случае победы команда возглавит турнирную таблицу чемпионата Узбекистана.
АГМК
Турнирное положение: АГМК стартовал весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем АГМК в 10 матчах чемпионата набрал 23 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. АГМК не смог одолеть «Нефтчи» Фергана (2:2).
До того команда уверенно расправилась с «Кокандом» (3:1). А вот чуть ранее она в голевой перестрелке одолела «Андижан» (4:3).
При этом АГМК в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: АГМК вполне преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 20 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.
При этом АГМК не проигрывал в трех своих последних поединках. Вот только оборона команды в среднем дает сбои чаще гола за матч.
Продуктивно начал сезон Хурсид Гиесов. В его активе уже 6 результативных выстрелах в 10 матчах узбекского чемпионата.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. АГМК намерен оторваться от ближайшего преследователя.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч
- АГМК не проигрывал в 3 своих последних поединках
- «Насаф» уже 4 с половиной года не проигрывает АГМК
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 4.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.58.
- 2.10Твенте — НЕК Неймеген: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.41Андижан — Сурхан: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.59Хулбук — Хосилот: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: АГМК имеет не самые надежные тылы, к тому же давно не может обыграть «Насаф».
Номинальные хозяева намерены выбраться в лидеры, и явно начнут поединок с активных атакующих акций.
Ставка: Победа «Насафа» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.29