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    АГМК сразу придется несладко

    Насаф — АГМК. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 23 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Насаф
    Прогноз и ставки на «Насаф» — АГМК
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    АГМК
    23 мая в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Насаф» и АГМК. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Насаф» — АГМК, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 24 Мая 2025 года

    Nasaf Qarshi

  • Узбекистан. Суперлига
    •  Nasaf Qarshi 17:00 AGMK

    AGMK

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Насаф»

    Турнирное положение: «Насаф» достаточно продуктивно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Насаф» на один зачетный пункт отстает от лидера. А вот отличилась команда 19 забитыми мячами в 10 поединках.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Насаф» переиграл «Коканд» (2:0).

    До того команда не сумела одолеть «Бунедкор» (2:2). Да и поединок с «Хорезмом» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Насаф» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Насаф» еще не проигрывал в текущем чемпионате. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

    Причем «Насаф» традиционно успешно противостоит АГМК. В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. В случае победы команда возглавит турнирную таблицу чемпионата Узбекистана.

    АГМК

    Турнирное положение: АГМК стартовал весьма продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем АГМК в 10 матчах чемпионата набрал 23 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. АГМК не смог одолеть «Нефтчи» Фергана (2:2).

    До того команда уверенно расправилась с «Кокандом» (3:1). А вот чуть ранее она в голевой перестрелке одолела «Андижан» (4:3).

    При этом АГМК в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: АГМК вполне преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 20 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

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    При этом АГМК не проигрывал в трех своих последних поединках. Вот только оборона команды в среднем дает сбои чаще гола за матч.

    Продуктивно начал сезон Хурсид Гиесов. В его активе уже 6 результативных выстрелах в 10 матчах узбекского чемпионата.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. АГМК намерен оторваться от ближайшего преследователя.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

    • АГМК не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Насаф» уже 4 с половиной года не проигрывает АГМК

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 4.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.58.

    Прогноз: АГМК имеет не самые надежные тылы, к тому же давно не может обыграть «Насаф».

    Номинальные хозяева намерены выбраться в лидеры, и явно начнут поединок с активных атакующих акций.

    Ставка: Победа «Насафа» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.29

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Насаф — АГМК?

    Матч Насаф — АГМК состоится 23 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Насаф — АГМК?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Насаф — АГМК?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Насаф — АГМК?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Насаф — АГМК?

    Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 4.93.

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    Насаф — АГМК: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 23.05.202518:00. АГМК сразу придется несладко
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