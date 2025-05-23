Мурас Юнайтед — Дордой. Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 23 мая 2025 года

23 мая в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Мурас Юнайтед» и «Дордой». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мурас Юнайтед» — «Дордой», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» борется за чемпионство. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Мурас Юнайтед» в 10 матчах добыл 25 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чаще двух мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мурас Юнайтед» уступил «Алаю» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Илбирсу» (3:1). Да и поединок с «Барсом» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Мурас Юнайтед» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» лишь на два очка отстает от лидера. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Причем «Мурас Юнайтед» традиционно сложно противостоит «Дордою». Из пяти последних очных поединков команда уступила 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться вернуться на победный путь. Тем паче, атака команды является лучшей в лиге.

«Дордой»

Турнирное положение: «Дордой» стартовал относительно продуктивно. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Дордой» в 10 матчах чемпионата набрал 21 зачетный балл. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. Бишкекцы переиграли «Илбирс» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Барса» (1:3). А вот чуть ранее она не смогла переиграть «Кыргызалтын» (1:1).

При этом «Дордой» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дордой» вполне преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 16 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

При этом «Дордой» явно намерен побороться за попадание в топ-3. Нынешнее отставание от искомой позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

Потенциально команда способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чуть реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Бишкекцы уж точно не боятся оппонента, которому не проигрывали ни разу в истории.

Статистика для ставок

«Дордой» еще ни разу не проигрывал «Мурас Юнайтед»

Обе команды в среднем пропускают реже одного мяча за матч

«Мурас Юнайтед» забивает чаще всех в лиге — 22 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.05.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» преуспевает в плане реализации, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева борются за чемпионство, к тому же мотивированы впервые одолеть «Дордой».

Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65