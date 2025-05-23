Хулбук — Хосилот. Ставка (к. 2.59) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 23 мая 2025 года

«Хулбук»
Турнирное положение: «Хулбук» неудачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Хулбук» в 10 матчах добыл лишь 9 зачетных баллов. А вот отличилась команда всего 8 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хулбук» не дал себя обыграть «Вахшу» (1:1).
До того команда была бита «Регар-ТадАЗом» (0:3). Да и поединок с «Истиклолом» завершился поражением со счетом 0:2.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Хулбук» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хулбук» обречен бороться за выживание. А вот пропустила команда уже 15 мячей в 10 поединках.
Причем «Хулбук» не побеждает уже больше 2 месяцев. А вот гандикап от последнего места измеряется 7 очками.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут выбраться из опасной зоны. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.
«Хосилот»
Турнирное положение: «Хосилот» выступает весьма скромно. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Хосилот» в 10 матчах чемпионата набрал 9 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Хосилот» уступил «Регар-ТадАЗу» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Худжанду» (3:1). А вот чуть ранее она пала под натиском «Эсхаты» (1:2).
При этом «Хосилот» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хосилот» не столь преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 11 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.
При этом «Хосилот» на 7 очков отстает от первой пятерки. Да и стабильности в игре и результатах пока нет даже в первом приближении.
Потенциально команда явно способна подняться в середину турнирной таблицы. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Хосилот» выглядит предпочтительнее соперника.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Хулбук» не может победить 2 месяца
- «Хулбук» забивает в среднем реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хулбук» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.59.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.68.
- 2.10Твенте — НЕК Неймеген: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.30Насаф — АГМК: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 3.41Андижан — Сурхан: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Хосилот» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют заметные сложности с реализацией, к тому же оборона команды частенько совершает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Хосилота» за 2.59.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05