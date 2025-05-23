Хулбук — Хосилот. Ставка (к. 2.59) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 23 мая 2025 года

23 мая в 10-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Хулбук» и «Хосилот». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хулбук» — «Хосилот», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хулбук»

Турнирное положение: «Хулбук» неудачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Хулбук» в 10 матчах добыл лишь 9 зачетных баллов. А вот отличилась команда всего 8 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хулбук» не дал себя обыграть «Вахшу» (1:1).

До того команда была бита «Регар-ТадАЗом» (0:3). Да и поединок с «Истиклолом» завершился поражением со счетом 0:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Хулбук» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хулбук» обречен бороться за выживание. А вот пропустила команда уже 15 мячей в 10 поединках.

Причем «Хулбук» не побеждает уже больше 2 месяцев. А вот гандикап от последнего места измеряется 7 очками.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут выбраться из опасной зоны. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

«Хосилот»

Турнирное положение: «Хосилот» выступает весьма скромно. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Хосилот» в 10 матчах чемпионата набрал 9 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Хосилот» уступил «Регар-ТадАЗу» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Худжанду» (3:1). А вот чуть ранее она пала под натиском «Эсхаты» (1:2).

При этом «Хосилот» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хосилот» не столь преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 11 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

При этом «Хосилот» на 7 очков отстает от первой пятерки. Да и стабильности в игре и результатах пока нет даже в первом приближении.

Потенциально команда явно способна подняться в середину турнирной таблицы. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Хосилот» выглядит предпочтительнее соперника.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Хулбук» не может победить 2 месяца

«Хулбук» забивает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хулбук» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.59.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.05 и 1.68.

Прогноз: «Хосилот» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют заметные сложности с реализацией, к тому же оборона команды частенько совершает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Хосилота» за 2.59.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05