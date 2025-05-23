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    Победитель определён не будет?!

    Андижан — Сурхан. Ставка (к. 3.41) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 23 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Андижан» — «Сурхан»
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    23 мая в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Андижан» и «Сурхан». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Андижан» — «Сурхан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 24 Мая 2025 года

    Андижан

  • Андижан
    •  Андижан 17:00 Сурхан

    Сурхан

  • Термез
    •

    «Андижан»

    Турнирное положение: «Андижан» не столь удачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Андижан» в 10 матчах добыл лишь 9 зачетных баллов. А вот отличилась команда 12 забитыми мячами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Андижан» уступил «Шуртану» (0:1).

    До того команда потерпела поражение от «Нефтчи» Фергана (0:2). А вот поединок с АГМК завершился досадной коллизией (3:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Андижан» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Андижан» лишь на один пункт опережает опасную зону. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

    Причем «Андижан» традиционно неудачно противостоит «Сурхану». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать свой затянувшийся пораженческий сериал. Да и с реализацией у команды не все так плохо.

    «Сурхан»

    Турнирное положение: «Сурхан» стартовал вполне продуктивно. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сурхан» в 10 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Сурхан» переиграл «Согдиану» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от самаркандского «Динамо» (0:1). А вот чуть ранее она переиграла «Пахтакор» (2:1).

    При этом «Сурхан» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сурхан» не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 9 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

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    При этом «Сурхан» на 6 очков отстает от медальной зоны. Да и надлежащей стабильности в игре и результатах пока нет.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Сурхан» потенциально способен побороться за высокие места.

    Статистика для ставок

    • «Сурхан» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Андижан» уступил в 5 своих последних поединках

    • «Андижан» не забивал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Андижан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 4.02.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

    Прогноз: «Сурхан» явно прибавит в плане реализации, к тому же соперник ныне находится в психологической яме.

    Номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач, к тому же оборона соперника явно небезгрешна.

    Ставка: Ничья за 3.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андижан — Сурхан?

    Матч Андижан — Сурхан состоится 23 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Андижан — Сурхан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андижан — Сурхан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.41.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андижан — Сурхан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андижан — Сурхан?

    Коэффициенты букмекеров: «Андижан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 4.02.

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    Андижан — Сурхан: прогноз и ставка за 3.41, статистика, коэффициенты матча 23.05.202517:00. Победитель определён не будет?!
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