Андижан — Сурхан. Ставка (к. 3.41) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 23 мая 2025 года

23 мая в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Андижан» и «Сурхан». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Андижан» — «Сурхан», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Андижан»

Турнирное положение: «Андижан» не столь удачно стартовал в чемпионате. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Андижан» в 10 матчах добыл лишь 9 зачетных баллов. А вот отличилась команда 12 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Андижан» уступил «Шуртану» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Нефтчи» Фергана (0:2). А вот поединок с АГМК завершился досадной коллизией (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Андижан» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Андижан» лишь на один пункт опережает опасную зону. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Андижан» традиционно неудачно противостоит «Сурхану». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются прервать свой затянувшийся пораженческий сериал. Да и с реализацией у команды не все так плохо.

«Сурхан»

Турнирное положение: «Сурхан» стартовал вполне продуктивно. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Сурхан» в 10 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 12 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Сурхан» переиграл «Согдиану» (2:1).

До того команда потерпела поражение от самаркандского «Динамо» (0:1). А вот чуть ранее она переиграла «Пахтакор» (2:1).

При этом «Сурхан» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сурхан» не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 9 забитыми мячами в 10 поединках чемпионата.

При этом «Сурхан» на 6 очков отстает от медальной зоны. Да и надлежащей стабильности в игре и результатах пока нет.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем чаще гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Сурхан» потенциально способен побороться за высокие места.

Статистика для ставок

«Сурхан» в среднем забивает реже гола за матч

«Андижан» уступил в 5 своих последних поединках

«Андижан» не забивал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Андижан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 4.02.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

Прогноз: «Сурхан» явно прибавит в плане реализации, к тому же соперник ныне находится в психологической яме.

Номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач, к тому же оборона соперника явно небезгрешна.

Ставка: Ничья за 3.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22