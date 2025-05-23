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    Хуркач впервые в сезоне выйдет в финал?

    Хуркач — Офнер. Ставка (к. 2.35) и прогноз на турнир в Женеве 23 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Офнер
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в полуфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 23 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Офнер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хуркач

    Хуберт прошел не менее трех раундов на втором турнире подряд.

    На прошлой неделе польский теннисист добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.

    В четвертьфинале текущего турнира Хуркач одержал победу над американцем Тейлором Фрицем — 6:3, 7:6.

    Прогнозы на теннис

    В первом раунде Хуркач одержал победу над французом Артуром Казо (6:3, 6:4), а во втором остановил еще одного представителя Франции — Артура Риндеркнеша (6:4, 6:1).

    Ранее в этом сезоне Хуби еще ни разу не проходил дальше 1/2 финала.

    Офнер

    Себастьян тем временем с учетом квалификации провел на текущем турнире уже пять матчей.

    В четвертьфинале австрийский теннисист одержал волевую победу над россиянином Кареном Хачановым — 4:6, 6:4, 6:4.

    На старте турнира он разгромил еще одного представителя России Ивана Гахова (занимает 265-е место в рейтинге ATP) — 6:1, 6:2.

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    Во втором круге Офнер выиграл у португальца Нуну Боржеша — 7:6, 7:6.

    Этой весной Офнер выиграл на грунте 15 матчей из 21.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.55, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.45.

    Прогноз: австриец провел в Женеве уже пять матчей — на два больше, чем его соперник. Вполне вероятно, что Офнеру не хватит «топлива» на еще одну игру. Плюс надо учитывать, что Хуркач снова в порядке и демонстрирует свой лучший теннис.

    Рекомендуемая ставка: победа Хуркача в двух сетах за 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хуркач — Офнер?

    Матч Хуркач — Офнер состоится 23 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хуркач — Офнер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Хуркача в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хуркач — Офнер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Хуркача в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хуркач — Офнер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хуркач — Офнер?

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.55, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.45.

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    Хуркач — Офнер: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 23.05.202515:00. Хуркач впервые в сезоне выйдет в финал?
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