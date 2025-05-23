Хуркач — Офнер. Ставка (к. 2.35) и прогноз на турнир в Женеве 23 мая 2025 года

Хуркач
Хуберт прошел не менее трех раундов на втором турнире подряд.
На прошлой неделе польский теннисист добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.
В четвертьфинале текущего турнира Хуркач одержал победу над американцем Тейлором Фрицем — 6:3, 7:6.
В первом раунде Хуркач одержал победу над французом Артуром Казо (6:3, 6:4), а во втором остановил еще одного представителя Франции — Артура Риндеркнеша (6:4, 6:1).
Ранее в этом сезоне Хуби еще ни разу не проходил дальше 1/2 финала.
Офнер
Себастьян тем временем с учетом квалификации провел на текущем турнире уже пять матчей.
В четвертьфинале австрийский теннисист одержал волевую победу над россиянином Кареном Хачановым — 4:6, 6:4, 6:4.
На старте турнира он разгромил еще одного представителя России Ивана Гахова (занимает 265-е место в рейтинге ATP) — 6:1, 6:2.
Во втором круге Офнер выиграл у португальца Нуну Боржеша — 7:6, 7:6.
Этой весной Офнер выиграл на грунте 15 матчей из 21.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.55, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.45.
Прогноз: австриец провел в Женеве уже пять матчей — на два больше, чем его соперник. Вполне вероятно, что Офнеру не хватит «топлива» на еще одну игру. Плюс надо учитывать, что Хуркач снова в порядке и демонстрирует свой лучший теннис.
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Рекомендуемая ставка: победа Хуркача в двух сетах за 2.35.