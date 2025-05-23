Хуркач — Офнер. Ставка (к. 2.35) и прогноз на турнир в Женеве 23 мая 2025 года

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в полуфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 23 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Офнер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хуркач

Хуберт прошел не менее трех раундов на втором турнире подряд.

На прошлой неделе польский теннисист добрался до четвертьфинала на «Мастерсе» в Риме.

В четвертьфинале текущего турнира Хуркач одержал победу над американцем Тейлором Фрицем — 6:3, 7:6.

Прогнозы на теннис

В первом раунде Хуркач одержал победу над французом Артуром Казо (6:3, 6:4), а во втором остановил еще одного представителя Франции — Артура Риндеркнеша (6:4, 6:1).

Ранее в этом сезоне Хуби еще ни разу не проходил дальше 1/2 финала.

Офнер

Себастьян тем временем с учетом квалификации провел на текущем турнире уже пять матчей.

В четвертьфинале австрийский теннисист одержал волевую победу над россиянином Кареном Хачановым — 4:6, 6:4, 6:4.

На старте турнира он разгромил еще одного представителя России Ивана Гахова (занимает 265-е место в рейтинге ATP) — 6:1, 6:2.

Во втором круге Офнер выиграл у португальца Нуну Боржеша — 7:6, 7:6.

Этой весной Офнер выиграл на грунте 15 матчей из 21.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.55, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.45.

Прогноз: австриец провел в Женеве уже пять матчей — на два больше, чем его соперник. Вполне вероятно, что Офнеру не хватит «топлива» на еще одну игру. Плюс надо учитывать, что Хуркач снова в порядке и демонстрирует свой лучший теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Хуркача в двух сетах за 2.35.