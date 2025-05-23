Томлянович — Джойнт. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Рабате 23 мая 2025 года

Две австралийки Айла Томлянович и Майя Джойнт сыграют между собой в полуфинале турнира в Рабате. Матч пройдёт 23 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томлянович — Джойнт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Томлянович

Айла Томлянович переиграла испанскую теннисистку Бузас Манейро в рамках четвертьфинала WTA-250 в Рабате (6:1, 6:3). Австралийке хватило 1 часа и 6 минут, чтобы одолеть соперницу.

В победном матче Томлянович реализовала семь брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки.

В Рабате Томлянович также переиграла итальянку Татьяну Пьери (4:6, 6:2, 6:4) и болгарскую спортсменку Викторию Томову (7:5, 4:6, 6:3).

Прогнозы на теннис

Айла Томлянович занимает 79 место в рейтинге WTA.

Джойнт

Майя Джойнт не проиграла своим соперница ни одного сета на соревнованиях в Рабате. В четвертьфинале теннисистка из Австралии переиграла американку Энн Ли (6:2, 6:1).

В этой встрече Джойнт реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила одну ошибку на собственной подаче.

На предыдущих стадиях турнира Майя Джойнт взяла вверх над хорваткой Аной Конюх (7:5, 6:2) и британкой Эммой Радукану (5:7, 7:6, 3:6).

Майя Джойнт в женской теннисной ассоциации занимает 78 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Джойнт в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.41.

Прогноз: В битве за выход в финал турнира в Рабате между собой встречаются две спортсменки из Австралии. Джойнт в Марокко выступает пока без проигранных сетов и вполне может продлить успешную серию.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 2.00.