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    Джойнт не отдаст Томлянович ни одного сета?

    Томлянович — Джойнт. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Рабате 23 мая 2025 года

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    Майя Джойнт
    Две австралийки Айла Томлянович и Майя Джойнт сыграют между собой в полуфинале турнира в Рабате. Матч пройдёт 23 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томлянович — Джойнт, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 23 Мая 2025 года

    Айла Томлянович

  • Хорватия
    •  Айла Томлянович 15:00 Майя Джойнт

    Майя Джойнт

  • Австралия
    •

    Томлянович

    Айла Томлянович переиграла испанскую теннисистку Бузас Манейро в рамках четвертьфинала WTA-250 в Рабате (6:1, 6:3). Австралийке хватило 1 часа и 6 минут, чтобы одолеть соперницу.

    В победном матче Томлянович реализовала семь брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки.

    В Рабате Томлянович также переиграла итальянку Татьяну Пьери (4:6, 6:2, 6:4) и болгарскую спортсменку Викторию Томову (7:5, 4:6, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    Айла Томлянович занимает 79 место в рейтинге WTA.

    Джойнт

    Майя Джойнт не проиграла своим соперница ни одного сета на соревнованиях в Рабате. В четвертьфинале теннисистка из Австралии переиграла американку Энн Ли (6:2, 6:1).

    В этой встрече Джойнт реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила одну ошибку на собственной подаче.

    На предыдущих стадиях турнира Майя Джойнт взяла вверх над хорваткой Аной Конюх (7:5, 6:2) и британкой Эммой Радукану (5:7, 7:6, 3:6).

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    Майя Джойнт в женской теннисной ассоциации занимает 78 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Джойнт в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.41.

    Прогноз: В битве за выход в финал турнира в Рабате между собой встречаются две спортсменки из Австралии. Джойнт в Марокко выступает пока без проигранных сетов и вполне может продлить успешную серию.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Томлянович — Джойнт?

    Матч Томлянович — Джойнт состоится 23 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Томлянович — Джойнт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Томлянович — Джойнт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Томлянович — Джойнт?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Томлянович — Джойнт?

    Коэффициенты букмекеров: : На Джойнт в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.41.

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    Томлянович — Джойнт: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 23.05.202515:00. Джойнт не отдаст Томлянович ни одного сета?
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