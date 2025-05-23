Томлянович — Джойнт. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Рабате 23 мая 2025 года

Айла Томлянович
Майя Джойнт
Томлянович
Айла Томлянович переиграла испанскую теннисистку Бузас Манейро в рамках четвертьфинала WTA-250 в Рабате (6:1, 6:3). Австралийке хватило 1 часа и 6 минут, чтобы одолеть соперницу.
В победном матче Томлянович реализовала семь брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки.
В Рабате Томлянович также переиграла итальянку Татьяну Пьери (4:6, 6:2, 6:4) и болгарскую спортсменку Викторию Томову (7:5, 4:6, 6:3).
Айла Томлянович занимает 79 место в рейтинге WTA.
Джойнт
Майя Джойнт не проиграла своим соперница ни одного сета на соревнованиях в Рабате. В четвертьфинале теннисистка из Австралии переиграла американку Энн Ли (6:2, 6:1).
В этой встрече Джойнт реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила одну ошибку на собственной подаче.
На предыдущих стадиях турнира Майя Джойнт взяла вверх над хорваткой Аной Конюх (7:5, 6:2) и британкой Эммой Радукану (5:7, 7:6, 3:6).
Майя Джойнт в женской теннисной ассоциации занимает 78 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Джойнт в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Томлянович букмекеры предлагают за 2.41.
Прогноз: В битве за выход в финал турнира в Рабате между собой встречаются две спортсменки из Австралии. Джойнт в Марокко выступает пока без проигранных сетов и вполне может продлить успешную серию.
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Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 2.00.