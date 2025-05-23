Каролина — Флорида. Ставка (к. 2.04) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 23 мая 2025 года

Во втором матче серии полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Lenovo-центре» 23 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Каролина»

Путь к плей-офф: Общий цикл чемпионата «Каролина» закончила на 2-м месте в таблице Столичного дивизиона. В 82 матчах команда набрала 99 очков, опередив на 8 пунктов «Нью-Джерси» — своего главного преследователя.

Последние матчи: В предыдущей серии «Каролина» одержала волевую победу над «Вашингтоном» в первой гостевой игре — 2:1 ОТ, после чего потерпела поражение на столичной арене — 1:3.

Вместе с тем три победы в следующих матчах позволили команде Рода Бриндамора в короткий срок поставить точку в этом противостоянии. Сберечь высокую динамику результативности «Кейнс» не удалось. Первая игра с «Флоридой» закончилась крупной неудачей — 2:5.

Не сыграют: Йеспер Фаст, Джайлен Чатфилд (под вопросом), Марк Янковски (под вопросом).

Состояние команды: До начала финала Востока «Каролина» уверенно прошла две предыдущие плей-офф дистанции, демонстрируя системность и организованность.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Команда Рода Бриндамора выстраивает оборонительную модель, старается контролировать темп и эффективно действует в позиционной игре, придерживаясь строгого распределения ролей на площадке.

Однако в дебютном матче серии с «Флоридой» «Каролина» утратила надежность в защите и, будучи под давлением, разрушила привычную структуру игры, не сумев сохранить образцовый баланс между линиями.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Предыдущий этап чемпионата «Флорида» завершила в статусе 3-й команды Атлантического дивизиона. Набрав 98 очков, «Пантерз» на 1 турнирный пункт обошли «Оттаву».

Последние матчи: Предыдущую серию «Флорида» начала с двух поражений на территории «Торонто», после чего сумела восстановить прежний игровой ритм и добилась трех кряду побед.

В ходе шестого матча «Пантерз» впервые уступили на домашнем льду, зато седьмую встречу провели наилучшим образом — 6:1. По инерции команда Пола Мориса учинила разгром на площадке «Каролины» — 5:2.

Не сыграют: В составе «Флориды» нет кадровых потерь.

Состояние команды: В настоящий момент «Флорида» остается одной из наиболее стабильных команд плей-офф, демонстрируя последовательные результаты против топ-соперников.

Важнейшим преимуществом «Пантерз» над другими является универсальность. Коллектив Пола Мориса способен на гибкую тактическую перестройку и грамотную игру как первым, так и вторым номером.

В очередной кубковой встрече «Флорида» показала умение чередовать атакующее давление с терпеливой выжидательной позицией, действуя структурно и строго следуя выбранному плану.

Статистика для ставок

«Флорида» не проигрывает в гостях на протяжении 3-х последних матчей

В 5 гостевых матчах из 6 предыдущих «Флорида» забивала не менее 4 голов

В 2-х предыдущих очных матчах на домашнем льду «Каролина» проиграла с разницей в 3 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.21, а победа «Флориды» — в 2.78.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

Прогноз: В предыдущем матче «Флорида» продемонстрировала системный класс, за счет которого выходила победителем ранее. Текущая форма «Пантерз» позволяет им зацепиться за результат во втором матче на льду «Каролины», для которой характерны ошибки под натиском.

Ставка: «Каролина» победит в матче за 2.04.

Прогноз: Прорвать оборонительные рубежи «Каролины» с таким же объемом атакующей остроты, как и в первом матче, «Флориде» вряд ли будет позволено, тем не менее команда попытается забрать игру при помощи эффективной завершающей фазы.

Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 2.5 за 1.88.