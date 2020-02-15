Экспресс дня 15 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 15 февраля, в чемпионатах Франции и Англии лидеры сыграют с аутсайдерами, а в Испании вторая команда примет третью.

«Норвич» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

«Норвич» с 18 баллами замыкает турнирную таблицу английской Премьер-лиги, имея очень мало шансов на сохранение происки в элите.

В последних трех матчах первенства «канарейки» набрали четыре очка. В минувшем туре чемпионата они на выезде разошлись нулевой ничьей с «Ньюкаслом».

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая второе место на 22 балла. На счету коллектива в чемпионате 24 победы и один ничейный исход.

В прошлом туре «мерсисайдцы» дома разгромили «Саутгемптон» (4:0), одержав т.с. уже 16 викторию подряд, пропустив в десяти последних встречах только один мяч.

На своем поле «Норвич» не проигрывает уже в трех поединках подряд, но против лидера шансов у него очень мало.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.30.

«Барселона» — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании. Примеры. 24-й тур

«Барселона» в турнирной таблице Примеры занимает второе место, отставая от первого «Реала» на три балла.

Каталонцы выиграли две последние игры в чемпионате Испании, не без труда одолев дома «Леванте» (2:1) и в гостях «Бетис» (3:2). А перед этими викториями они уступили 0:2 «Валенсии» в ее логове.

«Хетафе» расположился в турнирной таблице чемпионата Испании на третьем месте, имея запас перед ближайшими преследователями в три очка.

Команда из пригорода Мадрида выиграла свои последние четыре поединка в Примере, не пропустив в этом отрезке ни одного гола. В предыдущем туре «городские» на домашнем поле разгромили «Валенсию» (3:0).

Прогнозируем, что «Барса» все же на своем стадионе справится с непростым противником.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.45.

«Амьен» — ПСЖ

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

«Амьен» в турнирной таблице Лиги 1 идет на предпоследней строчке, отставая даже от зоны переходных матчей на четыре пункта.

«Единороги» вот уже 12 туров чемпионата не могут победить, набрав в этот период только четыре очка. В последнем своем поединке они в родных стенах проиграли «Монако» (1:2), а перед этим дважды сыграли по 0:0.

ПСЖ с 12-очковым запасом возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Из 12 последних встреч Лиги 1 парижане выиграли в 11 и раз сыграли вничью.

В прошлом туре первенства «столичные» на своем поле обыграли «Лион» (4:2), а несколько дней тому назад пробились в полуфинал Кубка, разгромив в гостях «Дижон» (6:1).

У лидера первенства не должно быть никаких проблем с аутсайдером чемпионата. Скорее всего, парижане выиграют с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа ПСЖ с форой (-1) за 1.50.

Итоговый коэффициент — 2.82. 0