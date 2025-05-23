Рыбакина — Аддад Майа. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч в Страсбурге, 23 мая 2025 года

Спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся в полуфинале турнира в Страсбурге. Матч пройдет 23 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Аддад Майа, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Елена Рыбакина

Пока что говорить о полноценном возвращении Рыбакиной в тур рано, но её результаты действительно впечатляют.

Она и до турнира во Франции была в полном порядке, а на Страсбург настроилась особенно, поэтому её выход в полуфинал не должен удивлять.

Сначала она спокойно одолела непростую китаянку Синьюй Ван, а затем справилась с полькой Магдой Линетт, которая проваливается чаще, чем показывает вменяемые результаты.

Игра против бразильянки не получится простой, поскольку Аддад Майа огрызается достаточно серьезно.

Беатрис Аддад Майа

Мало кто верил, что Аддад Майа способна на протяжении всей дистанции пройти без срывов, но пока что у неё получается это делать.

Прогнозы на теннис

В Страсбург она приехала с одной победой в 12 последних поединках, но на французском грунте она внезапно почувствовала уверенность.

На французской глине она уже разобралась с Наварро, Крюгер и Таусон, и останавливаться на этом не намеревается.

С Рыбакиной нужно играть собранно с первых розыгрышей, иначе ничего хорошего бразильянке светить не будет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в теннисистку из Казахстана в этом поединке: победа Рыбакиной — 1.27, победа Аддад Майа — 3.81.

Прогноз: Рыбакина не позволит бразильянке войти во вкус в этом поединке.

Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.87.

Альтернативный прогноз: Игра не затянется на продолжительное количество времени, поскольку игровая форма обоих теннисисток на сейчас довольно сильно отличается.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.22.