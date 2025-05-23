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    Рыбакина спокойно разберется с бразильянкой?

    Рыбакина — Аддад Майа. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч в Страсбурге, 23 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Аддад Майа
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    Елена Рыбакина
    Спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся в полуфинале турнира в Страсбурге. Матч пройдет 23 мая, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Аддад Майа, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Страсбург. Женщины 23 Мая 2025 года

    Елена Рыбакина

  • Казахстан
    •  Елена Рыбакина 15:30 Беатрис Хаддад-Майя

    Беатрис Хаддад-Майя

  • Бразилия
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    Елена Рыбакина

    Пока что говорить о полноценном возвращении Рыбакиной в тур рано, но её результаты действительно впечатляют.

    Она и до турнира во Франции была в полном порядке, а на Страсбург настроилась особенно, поэтому её выход в полуфинал не должен удивлять.

    Сначала она спокойно одолела непростую китаянку Синьюй Ван, а затем справилась с полькой Магдой Линетт, которая проваливается чаще, чем показывает вменяемые результаты.

    Игра против бразильянки не получится простой, поскольку Аддад Майа огрызается достаточно серьезно.

    Беатрис Аддад Майа

    Мало кто верил, что Аддад Майа способна на протяжении всей дистанции пройти без срывов, но пока что у неё получается это делать.

    Прогнозы на теннис

    В Страсбург она приехала с одной победой в 12 последних поединках, но на французском грунте она внезапно почувствовала уверенность.

    На французской глине она уже разобралась с Наварро, Крюгер и Таусон, и останавливаться на этом не намеревается.

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    С Рыбакиной нужно играть собранно с первых розыгрышей, иначе ничего хорошего бразильянке светить не будет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в теннисистку из Казахстана в этом поединке: победа Рыбакиной — 1.27, победа Аддад Майа — 3.81.

    Прогноз: Рыбакина не позволит бразильянке войти во вкус в этом поединке.

    Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.87.

    Альтернативный прогноз: Игра не затянется на продолжительное количество времени, поскольку игровая форма обоих теннисисток на сейчас довольно сильно отличается.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.22.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рыбакина — Аддад Майа?

    Матч Рыбакина — Аддад Майа состоится 23 мая 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рыбакина — Аддад Майа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рыбакина — Аддад Майа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рыбакина — Аддад Майа?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рыбакина — Аддад Майа?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Рыбакина — Аддад Майа: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 23.05.202515:30. Рыбакина спокойно разберется с бразильянкой?
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