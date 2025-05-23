ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария»Возвращение «Баварии» на трон и спасение дортмундской «Боруссии». Итоги сезона Бундеслиги Криштиану РоналдуОсимхен перейдет в «Челси», а Роналду — вернется в «Реал». Все трансферные интриги перед стартом клубного ЧМ Бреннан Джонсон — автор победного голаПроклятие снято: «Тоттенхэм» героически вырвал победу в Лиге Европы у «МЮ»
    Все новости спорта

    Самсонова оформит еще одну неожиданную победу?

    Коллинз — Самсонова. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч в Страсбурге, 23 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Даниэль Коллинз Прогнозы на Людмила Самсонова
    Прогноз и ставки на Коллинз — Самсонова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Людмила Самсонова
    Американка Даниэль Коллинз и россиянка Людмила Самсонова встретятся в полуфинале турнира в Страсбурге. Матч пройдет 23 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коллинз — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Страсбург. Женщины 23 Мая 2025 года

    Даниэль Коллинз

  • США
    •  Даниэль Коллинз 17:30 Людмила Самсонова

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •

    Даниэль Коллинз

    Грунт и Коллинз- понятия не очень совместимые, но пока все складывается таким образом, что сама судьба благоволит американке на этом турнире.

    После двух тяжелых матчей против Радукану и Кенин теннисные небеса были на стороне американки, и матч четвертьфинала против Калинской она не играла из-за снятия соперницы.

    Такой незапланированный отдых однозначно должен пойти на пользу Даниэль, и за этот лишний день она не потеряет заряда на титул.

    В борьбе за финал ей предстоит встретиться с Самсоновой, которая на этом турнире смотрится гораздо выше ожиданий.

    Людмила Самсонова

    Постепенно Самсонова вспоминает свои лучшие моменты в карьере, поскольку победы даются легко, а уверенность в собственных силах только прибавляется.

    Прогнозы на теннис

    Для Людмилы без разницы, на каком покрытии играть, поэтому на французском грунте она стабильна хороша.

    После двух убедительных побед над не самыми сильными Носковой и Парри пришлось встретиться с Бадосой, и там победа была добыта в трех упорных сетах.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Сейчас россиянке придется сыграть против Коллинз, и у Самсоновой отнюдь не самые плохие шансы, чтобы записать на свой счет важную победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Коллинз — 1.60, победа Самсоновой — 2.35.

    Прогноз: Самсоновой под силу одержать очередную незапланированную победу.

    Ставка: П2 за 2.35.

    Альтернативный прогноз: В игре будет много геймов, так как обе теннисистки обладают должным уровнем квалификации.

    Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.39.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Коллинз — Самсонова?

    Матч Коллинз — Самсонова состоится 23 мая 2025 года в 17:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Коллинз — Самсонова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Коллинз — Самсонова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Коллинз — Самсонова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Коллинз — Самсонова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Оклахома — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шевченко — Мисолич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Дордой
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Азиягол — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Томлянович — Джойнт
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Хуркач — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рыбакина — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Хулбук — Хосилот
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кристиан — Осорио
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Этчеверри — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.41
  • Прогноз на матч Андижан — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Насаф — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Наполи — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Коллинз — Самсонова: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 23.05.202517:30. Самсонова оформит еще одну неожиданную победу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры