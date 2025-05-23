Коллинз — Самсонова. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч в Страсбурге, 23 мая 2025 года

Американка Даниэль Коллинз и россиянка Людмила Самсонова встретятся в полуфинале турнира в Страсбурге. Матч пройдет 23 мая, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Коллинз — Самсонова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Даниэль Коллинз

Грунт и Коллинз- понятия не очень совместимые, но пока все складывается таким образом, что сама судьба благоволит американке на этом турнире.

После двух тяжелых матчей против Радукану и Кенин теннисные небеса были на стороне американки, и матч четвертьфинала против Калинской она не играла из-за снятия соперницы.

Такой незапланированный отдых однозначно должен пойти на пользу Даниэль, и за этот лишний день она не потеряет заряда на титул.

В борьбе за финал ей предстоит встретиться с Самсоновой, которая на этом турнире смотрится гораздо выше ожиданий.

Людмила Самсонова

Постепенно Самсонова вспоминает свои лучшие моменты в карьере, поскольку победы даются легко, а уверенность в собственных силах только прибавляется.

Прогнозы на теннис

Для Людмилы без разницы, на каком покрытии играть, поэтому на французском грунте она стабильна хороша.

После двух убедительных побед над не самыми сильными Носковой и Парри пришлось встретиться с Бадосой, и там победа была добыта в трех упорных сетах.

Сейчас россиянке придется сыграть против Коллинз, и у Самсоновой отнюдь не самые плохие шансы, чтобы записать на свой счет важную победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Коллинз — 1.60, победа Самсоновой — 2.35.

Прогноз: Самсоновой под силу одержать очередную незапланированную победу.

Ставка: П2 за 2.35.

Альтернативный прогноз: В игре будет много геймов, так как обе теннисистки обладают должным уровнем квалификации.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.39.