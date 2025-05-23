Коллинз — Самсонова. Ставка (к. 2.35) и прогноз на матч в Страсбурге, 23 мая 2025 года

Даниэль Коллинз
Людмила Самсонова
Даниэль Коллинз
Грунт и Коллинз- понятия не очень совместимые, но пока все складывается таким образом, что сама судьба благоволит американке на этом турнире.
После двух тяжелых матчей против Радукану и Кенин теннисные небеса были на стороне американки, и матч четвертьфинала против Калинской она не играла из-за снятия соперницы.
Такой незапланированный отдых однозначно должен пойти на пользу Даниэль, и за этот лишний день она не потеряет заряда на титул.
В борьбе за финал ей предстоит встретиться с Самсоновой, которая на этом турнире смотрится гораздо выше ожиданий.
Людмила Самсонова
Постепенно Самсонова вспоминает свои лучшие моменты в карьере, поскольку победы даются легко, а уверенность в собственных силах только прибавляется.
Для Людмилы без разницы, на каком покрытии играть, поэтому на французском грунте она стабильна хороша.
После двух убедительных побед над не самыми сильными Носковой и Парри пришлось встретиться с Бадосой, и там победа была добыта в трех упорных сетах.
Сейчас россиянке придется сыграть против Коллинз, и у Самсоновой отнюдь не самые плохие шансы, чтобы записать на свой счет важную победу.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Коллинз — 1.60, победа Самсоновой — 2.35.
Прогноз: Самсоновой под силу одержать очередную незапланированную победу.
- 2.08Кристиан — Осорио: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.87Рыбакина — Аддад Майа: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.00Томлянович — Джойнт: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 2.35.
Альтернативный прогноз: В игре будет много геймов, так как обе теннисистки обладают должным уровнем квалификации.
Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.39.