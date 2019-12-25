Экспресс дня 25 декабря. Прогнозы и ставки на хоккей

«Амур» — «Торпедо»
КХЛ. Регулярный чемпионат
Для нижегородского «Торпедо» дальневосточное турне пока складывается успешно, ведь после победы над «Куньлунем» (7:2) команда не оставила ни единого шанса «Адмиралу» (5:0).
Перед возвращением домой осталось сыграть в Хабаровске с «Амуром», который, одолев «Трактор» (3:2 Б) и минское «Динамо» (4:3), сохраняет шансы выйти в плей-офф.
У «Амура» будет преимущество домашней площадки, но что-то нам подсказывает, что «Торпедо» продолжит играть на кураже и добьется победы.
К слову, в этом сезоне нижегородцы уже дважды обыгрывали «Амур», в том числе и на выезде (4:3 ОТ).
Ставка: победа «Торпедо» с форой 0 за 1.90.
«Адмирал» — «Автомобилист»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» в нынешнем сезоне выступает нестабильно, балансируя на грани зоны плей-офф. В четырех последних матчах «моряки» потерпели три поражения, в том числе от «Торпедо» (0:5) на домашней арене.
У «Автомобилиста» дела идут лучше, особенно в последнее время. Сейчас на счету екатеринбургской команды серия из четырех побед подряд.
Так уж получается, что «Автомобилист» — неудобный соперник для «Адмирала». Команды за всю историю провели между собой 12 встреч, и в девяти из них сильнее оказывались екатеринбуржцы.
Поскольку подопечные Андрея Мартемьянова демонстрируют результативный хоккей, считаем, что им не составит труда забросить как минимум пару шайб во Владивостоке.
Ставка: индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 за 1.67.
«Куньлунь» — «Динамо» Минск
КХЛ. Регулярный чемпионат
Минское «Динамо» — одна из худших команд КХЛ на данный момент. Одержав всего девять побед в 40 сыгранных матчах, «зубры» вряд ли могут даже мечтать о плей-офф.
А вот «Куньлунь» за попадание в плей-офф борется, притом пока довольно успешно, поскольку занимает высокое седьмое место в Восточной конференции.
Китайская команда сыграет дома, где постарается реабилитироваться за недавние поражения от «Торпедо» (2:7) и «Автомобилиста» (1:4).
Раз уж минское «Динамо» не побеждает в гостевых матчах больше месяца, то вряд ли стоит ждать от него сюрприза в Пекине.
Ставка: победа «Куньлуня» за 1.81.
Общий коэффициент — 5.74. 0