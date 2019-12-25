Экспресс дня 25 декабря. Прогнозы и ставки на хоккей

В среду, 25 декабря, в КХЛ состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

«Амур» — «Торпедо»

КХЛ. Регулярный чемпионат

Для нижегородского «Торпедо» дальневосточное турне пока складывается успешно, ведь после победы над «Куньлунем» (7:2) команда не оставила ни единого шанса «Адмиралу» (5:0).

Перед возвращением домой осталось сыграть в Хабаровске с «Амуром», который, одолев «Трактор» (3:2 Б) и минское «Динамо» (4:3), сохраняет шансы выйти в плей-офф.

У «Амура» будет преимущество домашней площадки, но что-то нам подсказывает, что «Торпедо» продолжит играть на кураже и добьется победы.

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К слову, в этом сезоне нижегородцы уже дважды обыгрывали «Амур», в том числе и на выезде (4:3 ОТ).

Ставка: победа «Торпедо» с форой 0 за 1.90.

«Адмирал» — «Автомобилист»

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» в нынешнем сезоне выступает нестабильно, балансируя на грани зоны плей-офф. В четырех последних матчах «моряки» потерпели три поражения, в том числе от «Торпедо» (0:5) на домашней арене.

У «Автомобилиста» дела идут лучше, особенно в последнее время. Сейчас на счету екатеринбургской команды серия из четырех побед подряд.

Так уж получается, что «Автомобилист» — неудобный соперник для «Адмирала». Команды за всю историю провели между собой 12 встреч, и в девяти из них сильнее оказывались екатеринбуржцы.

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Поскольку подопечные Андрея Мартемьянова демонстрируют результативный хоккей, считаем, что им не составит труда забросить как минимум пару шайб во Владивостоке.

Ставка: индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 за 1.67.

«Куньлунь» — «Динамо» Минск

КХЛ. Регулярный чемпионат

Минское «Динамо» — одна из худших команд КХЛ на данный момент. Одержав всего девять побед в 40 сыгранных матчах, «зубры» вряд ли могут даже мечтать о плей-офф.

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А вот «Куньлунь» за попадание в плей-офф борется, притом пока довольно успешно, поскольку занимает высокое седьмое место в Восточной конференции.

Китайская команда сыграет дома, где постарается реабилитироваться за недавние поражения от «Торпедо» (2:7) и «Автомобилиста» (1:4).

Раз уж минское «Динамо» не побеждает в гостевых матчах больше месяца, то вряд ли стоит ждать от него сюрприза в Пекине.

Ставка: победа «Куньлуня» за 1.81.

Общий коэффициент — 5.74. 0