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    «Торпедо» успешно завершит дальневосточное турне

    Экспресс дня 25 декабря. Прогнозы и ставки на хоккей

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 25 декабря
    Хоккеисты «Торпедо»
    В среду, 25 декабря, в КХЛ состоятся очередные матчи регулярного чемпионата.

    «Амур» — «Торпедо»

    КХЛ. Регулярный чемпионат

    Для нижегородского «Торпедо» дальневосточное турне пока складывается успешно, ведь после победы над «Куньлунем» (7:2) команда не оставила ни единого шанса «Адмиралу» (5:0).

    Перед возвращением домой осталось сыграть в Хабаровске с «Амуром», который, одолев «Трактор» (3:2 Б) и минское «Динамо» (4:3), сохраняет шансы выйти в плей-офф.

    У «Амура» будет преимущество домашней площадки, но что-то нам подсказывает, что «Торпедо» продолжит играть на кураже и добьется победы.

    Все прогнозы на КХЛ

    К слову, в этом сезоне нижегородцы уже дважды обыгрывали «Амур», в том числе и на выезде (4:3 ОТ).

    Ставка: победа «Торпедо» с форой 0 за 1.90.

    «Адмирал» — «Автомобилист»

    КХЛ. Регулярный чемпионат

    «Адмирал» в нынешнем сезоне выступает нестабильно, балансируя на грани зоны плей-офф. В четырех последних матчах «моряки» потерпели три поражения, в том числе от «Торпедо» (0:5) на домашней арене.

    У «Автомобилиста» дела идут лучше, особенно в последнее время. Сейчас на счету екатеринбургской команды серия из четырех побед подряд.

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    Так уж получается, что «Автомобилист» — неудобный соперник для «Адмирала». Команды за всю историю провели между собой 12 встреч, и в девяти из них сильнее оказывались екатеринбуржцы.

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    Поскольку подопечные Андрея Мартемьянова демонстрируют результативный хоккей, считаем, что им не составит труда забросить как минимум пару шайб во Владивостоке.

    Ставка: индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2 за 1.67.

    «Куньлунь» — «Динамо» Минск

    КХЛ. Регулярный чемпионат

    Минское «Динамо» — одна из худших команд КХЛ на данный момент. Одержав всего девять побед в 40 сыгранных матчах, «зубры» вряд ли могут даже мечтать о плей-офф.

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    А вот «Куньлунь» за попадание в плей-офф борется, притом пока довольно успешно, поскольку занимает высокое седьмое место в Восточной конференции.

    Китайская команда сыграет дома, где постарается реабилитироваться за недавние поражения от «Торпедо» (2:7) и «Автомобилиста» (1:4).

    Раз уж минское «Динамо» не побеждает в гостевых матчах больше месяца, то вряд ли стоит ждать от него сюрприза в Пекине.

    Ставка: победа «Куньлуня» за 1.81.

    Общий коэффициент — 5.74. 0

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