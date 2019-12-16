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    «Кальяри» — «Лацио»: чья удачная серия прервется?

    Экспресс дня 16 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 16 декабря
    Футболисты «Лацио»
    16 декабря в чемпионатах Италии, Англии и Португалии пройдут заключительные поединки очередных туров.

    «Кальяри» — «Лацио»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

    «Кальяри» в текущем итальянском первенстве после 15 туров идет четвертым в турнирной таблице Серии А, но пятую позицию островитяне опережают только по дополнительным показателям.

    На данный момент у «сине-красных» 13- матчевая беспроигрышная серия, где было восемь викторий и пять ничьих. В прошлом туре они в гостях поделили очки с «Сассуоло» (2:2), а перед этим дома обыграли «Сампдорию» (4:3).

    «Лацио» находится на третьей строке в турнирной таблице Серии А, опережая предстоящего соперника на четыре очка.

    Римляне уже десять туров не проигрывают в чемпионате, победив в семи последних из них. В прошлом игровом дне «орлята» а родных стенах одолели сам «Ювентус» (3:1), а на днях на выезде уступили 0:2 «Ренну», и завершили выступление в ЛЕ.

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    • Обе команды проводят хороший сезон, зачастую проводя результативные поединки. Прогнозируем, что и эта встреча не будет «сухой».

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.30.

    «Кристал Пэлас» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    «Кристал Пэлас» в турнирной таблице чемпионата Англии идет на десятом месте, имея в своей копилке 22 очка после 16 матчей.

    Вот уже три тура «орлы» в АПЛ не проигрывают, набрав на этом отрезке семь очков. В своем последнем матче «стекольщики» в гостях сыграли вничью 0:0 с «Уотфордом», а перед этим дважды выиграли «всухую».

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    «Брайтон» с 19 зачетными баллами расположилась на три строки ниже своего предстоящего противника.

    В двух минувших турах АПЛ «чайки» заработали четыре балла, сумев на выезде одолеть «Арсенал» (2:1), после чего дома разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (2:2).

    Прогнозируем, что поединок двух середняков Премьер-лиги не принесет голевой феерии.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.27.

    «Порту» — «Тондела»

    Футбол. Чемпионат Португалии. Примейра. 14-й тур

    «Порту» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Португалии занимает второе место, отставая от лидера на четыре очка при игре в запасе.

    В прошлом туре «драконы» неожиданно в гостях не смогли обыграть «Белененсеш» (1:1), а до этого выиграли три игры «всухию». Накануне в Лиге Европы они на своем поле переиграли 3:2 «Фейеноорд», и пробился в 1/16 финала.

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    «Тондела» после 13 туров идет на девятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 18 зачетных баллов.

    В прошлом поединке первенства команда на выезде одержала викторию над «Фамаликаном» (3:2), прервав т.с. свою серию из двух минимальных поражений.

    При своих зрителях «Порту» просто обязан брать три очка в игре с середняком дивизиона.

    Ставка: победа «Порту» с форой (-1) за 1.27.

    Общий коэффициент — 2.09. 0

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