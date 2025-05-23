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    Бетис — Валенсия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Испании 23 мая 2025 года

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    23 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Валенсия». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Валенсия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Мая 2025 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Валенсия

    Валенсия

  • Валенсия
    •

    «Бетис»

    Турнирное положение: сейчас «Бетис» идет на шестом месте в таблице Примеры с 59 очками.

    Последние матчи: в 37-м туре «огурцы» были разгромлены в гостях со счетом 1:4 мадридским «Атлетико». Уже после перерыва соперник вел с разницей в два мяча, а «Бетис» смог сократить отставание после гола Форналса, «Атлетико» же сразу ответил своим мячом, сняв окончательно интригу в матче.

    Бетис — Валенсия: коэффициенты букмекеров

    Ранее была гостевая ничья с «Райо Вальекано» (2:2) и домашняя с «Бетисом» (1:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Бельерин (з), Льоренте (з), Рока (п), Авила (н).

    Состояние команды: команда Мануэля Пеллегрини завоевала право участвовать в следующем сезоне в Лиге Европе, проведя довольно ровный и качественный чемпионат на своем привычном уровне.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Валенсия» идет на 12-й строчке в таблице Примеры с 45 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в 37-м туре «летучие мыши» уступили на своем поле «Атлетику» со счетом 0:1. Игра получилась довольно закрытой и проходила с преимуществом басков, которые смогли в итоге воплотить свое преимущество в середине второго тайма, забив единственный гол.

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    До этого было поражение в гостях от «Алавеса» (0:1) и разгром дома «Хетафе» (3:0).

    Не сыграют: травмированы — Коррейа (з), Фолькье (п).

    Состояние команды: после назначения в середине сезона на пост главного тренера Карлоса Корберана «Валенсия» начала серьезно прогрессировать и из аутсайдера превратилась в крепкого середняка с амбициями на попадание в еврокубки. При этом игра команды стала намного рациональнее и более закрытой.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Валенсия» выиграла дома (4:2)

    • В прошлом сезоне обе встречи остались за «Бетисом» (3:0, 2:1)

    • В позапрошлом сезоне «Валенсия» была сильнее дома (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бетиса» дают 2,08, а на «Валенсию» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,25, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,69.

    Прогноз: обе команды решили свои задачи в чемпионате, поэтому могут порадовать своих зрителей красивым атакующим футболом, поиграв в свое удовольствие. «Валенсия», конечно, не привыкла к такому, но должна ввязаться в разухабистый футбол «Бетиса».

    Основная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 1,95.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что в первом тайме будет забито два и более голов.

    Дополнительная ставка: тотал больше 1,5 за 2,60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бетис — Валенсия?

    Матч Бетис — Валенсия состоится 23 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Бетис — Валенсия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бетис — Валенсия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бетис — Валенсия?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бетис — Валенсия?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Бетиса» дают 2,08, а на «Валенсию» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

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    Бетис — Валенсия: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 23.05.202522:00. Матч получится зрелищным
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