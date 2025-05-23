Бетис — Валенсия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Испании 23 мая 2025 года

23 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Валенсия». Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Валенсия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: сейчас «Бетис» идет на шестом месте в таблице Примеры с 59 очками.

Последние матчи: в 37-м туре «огурцы» были разгромлены в гостях со счетом 1:4 мадридским «Атлетико». Уже после перерыва соперник вел с разницей в два мяча, а «Бетис» смог сократить отставание после гола Форналса, «Атлетико» же сразу ответил своим мячом, сняв окончательно интригу в матче.

Ранее была гостевая ничья с «Райо Вальекано» (2:2) и домашняя с «Бетисом» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Бельерин (з), Льоренте (з), Рока (п), Авила (н).

Состояние команды: команда Мануэля Пеллегрини завоевала право участвовать в следующем сезоне в Лиге Европе, проведя довольно ровный и качественный чемпионат на своем привычном уровне.

«Валенсия»

Турнирное положение: в настоящий момент «Валенсия» идет на 12-й строчке в таблице Примеры с 45 очками.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Последние матчи: в 37-м туре «летучие мыши» уступили на своем поле «Атлетику» со счетом 0:1. Игра получилась довольно закрытой и проходила с преимуществом басков, которые смогли в итоге воплотить свое преимущество в середине второго тайма, забив единственный гол.

До этого было поражение в гостях от «Алавеса» (0:1) и разгром дома «Хетафе» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Коррейа (з), Фолькье (п).

Состояние команды: после назначения в середине сезона на пост главного тренера Карлоса Корберана «Валенсия» начала серьезно прогрессировать и из аутсайдера превратилась в крепкого середняка с амбициями на попадание в еврокубки. При этом игра команды стала намного рациональнее и более закрытой.

Статистика для ставок

В первом круге «Валенсия» выиграла дома (4:2)

В прошлом сезоне обе встречи остались за «Бетисом» (3:0, 2:1)

В позапрошлом сезоне «Валенсия» была сильнее дома (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бетиса» дают 2,08, а на «Валенсию» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,25, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,69.

Прогноз: обе команды решили свои задачи в чемпионате, поэтому могут порадовать своих зрителей красивым атакующим футболом, поиграв в свое удовольствие. «Валенсия», конечно, не привыкла к такому, но должна ввязаться в разухабистый футбол «Бетиса».

Основная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 1,95.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что в первом тайме будет забито два и более голов.

Дополнительная ставка: тотал больше 1,5 за 2,60.