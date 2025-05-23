Комо — Интер Милан. Ставка (к. 2.07) и прогноз на чемпионат Италии 23 мая 2025 года

23 мая в 38-м туре итальянской Серии А по футболу сыграют «Комо» и «Интер». Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Интер» Милан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: сейчас «Комо» находится на 10-м месте в таблице Серии А с 49 очками.

Последние матчи: в 37-м туре команда Сеска Фабрегаса сыграла в гостях с «Вероной» со счетом 1:1. Первыми счет открыли игроки «Комо» после точного удара французского хавбека Максанса Какре, а соперник смог отыграться в середине второй половины. В целом, игра проходила с преимуществом «Вероны» и «Комо» должен быть рад одному очку.

Ранее было домашняя победа над «Кальяри» (3:1) и в гостях над «Пармой» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Доссена (з), Серхи Роберто (п), Диао (п), дисквалифицирован — Голданига (з).

Состояние команды: «Комо» может однозначно занести себе актив первый сезон в элитном дивизионе, а Фабрегас набрал вистов в начале своей тренерской карьере, и его начинают сватать в более именитые клубы. Но вряд ли испанец покинет «Комо», так как с финансированием и составом тут дела обстоят неплохо, а задачи на следующий сезон стоят более серьезные.

«Интер»

Турнирное положение: за тур до конца чемпионата «Интер» идет вторым в таблице Серии А с 78 очками.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: в 37-м туре подопечные Симоне Индзаги упустили шанс обогнать в турнирной таблице оступившийся «Наполи», сыграв вничью с «Лацио» (2:2). Оба раза «Интер» выходил вперед в матче, но «Лацио» проявлял характер и отыгрывался, заслужив очко в свою копилку. Голы за нерадзурри забивали Биссек и Дюмфрис.

До этого была победа в гостях над «Торино» (2:0) и выход в финал ЛЧ после победы над «Барселоной» (4:3 д.в.).

Не сыграют: под вопросом появление Фраттези (п) и Мартинеса (н).

Состояние команды: «Интер» в прошлом туре упустил реальный шанс стать фаворитом чемпионской гонки, не сумев переиграть «Лацио». Видно, что к концу сезона силы нерадзурри находятся на пределе, все-таки команда не самая молодая, а Индзаги не так часто ротирует состав. Да и на горизонте финал Лиги чемпионов, что тоже держат в уме игроки миланцев.

Статистика для ставок

В первом круге «Интер» уверенно победил (2:0)

«Комо» не знает поражений на протяжении 8 туров в чемпионате, выиграв при этом 6 матчей

«Интер» в трех последних играх Серии А взял 7 очков, но до этого проиграл 2 матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Комо» дают 4,80, а на «Интер» — 1,68, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,66.

Прогноз: «Комо» ничего не нужно в этой встрече и команда будет играть в свое удовольствие, у «Интера» же остаются еще шансы стать чемпионом Серии А и команда будет играть с полной выкладкой. Состав гостей очень опытный и обладает сильным характером, поэтому проблем с победой возникнуть не должно.

Основная ставка: победа «Интера» с форой -1 за 2,07.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: «Интер» выиграет первый тайм за 2,20.