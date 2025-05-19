«Рома» красиво попрощалась с Раньери: «Милан» повержен, надежда на Лигу Чемпионов жива

Вечер 18 мая на «Олимпико» стал больше, чем просто футбольным матчем. Это было прощание, благодарность и символический финал великой истории. «Рома» обыграла «Милан» со счётом 3:1, сохранив шансы на Лигу чемпионов и подарив Клаудио Раньери победу в последнем домашнем матче в его тренерской карьере. Победу, достойную оваций, слёз и аплодисментов стоя.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Милан 3:1 Голы: 1:0 Джанлука Манчини (3'), 1:1 Жоау Фелиш (39'), 2:1 Леандро Паредес (58'), 3:1 Бриан Кристанте (87') Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Алексис Салемакерс (Томмазо Бальданци, 84'), Анхелиньо, Бриан Кристанте, Леандро Паредес (Люка Гурна-Дуат, 77'), Ману Коне, Матиас Соуле (Девин Ренс, 77'), Эльдор Шомуродов (Стефан Эль-Шаарави, 84') Милан: Мик Меньян, Алекс Хименес (Юссуф Фофана, 66'), Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич (Филиппо Терраччано, 90'), Тейьяни Рейндерс, Рубен Лофтус-Чик (Лука Йович, 66'), Юнус Муса, Маттео Габбиа (Риккардо Соттиль, 84'), Сантьяго Хименес, Жоау Фелиш (Рафаэл Леау, 66') Предупреждения: Джанлука Манчини (25'), Бриан Кристанте (45'), Зеки Челик (61'), Алекс Хименес (61'), Леандро Паредес (62'), Фикайо Томори (90') Удаления: Сантьяго Хименес (21'), Sergio Conceicao (90 + 3')

Вдохновлённые трибунами и настроем прощального вечера, римляне с первых минут бросились вперёд. Уже на третьей минуте Матиас Суле закрутил угловой в кипящую в штрафной «Милана» толпу, а Джанлука Манчини выскочил из-за Томори и вогнал мяч в сетку — 1:0. Гол соответствовал общему настрою игры, «Рома» не дала повода усомниться в своей нацеленности.

Рома — Милан globallookpress.com

Вскоре случилось и первое драматическое вмешательство VAR — Сантьяго Хименес, в пылу борьбы с тем же Манчини, грубо ударил соперника локтем и получил прямую красную. Решение вызвало гнев у «Милана», особенно после недавнего эпизода в финале Кубка Италии, где похожее нарушение не было даже зафиксировано.

Недолгое равновесие

Несмотря на численное меньшинство, «Милан» не дрогнул. Алехандро Хименес прорвался по флангу, отправил мяч в штрафную, а тот отскочил прямо к Жоау Феликсу, который без помех отправил его в пустые ворота. Первый гол португальца в Серии А и временное равновесие — 1:1.

Рома — Милан globallookpress.com

Но на этом вечер сюрпризов не заканчивался. Во втором тайме «Рома» взяла мяч под контроль, и в ключевой момент вновь выстрелил гений — Леандро Паредес с дальней дистанции поразил ближний угол ворот Меньяна прямым ударом со штрафного. Эффектно, дерзко и в духе команд, мечтающих о большем.

Рома — Милан globallookpress.com

Когда казалось, что «Милан» может собраться на финальный штурм, «Рома» добила соперника. Быстрая контратака завершилась ударом Брайана Кристанте — воспитанника «Милана», некогда не нашедшего места в родном клубе. Его выстрел из-за пределов штрафной был настолько точным и мощным, что даже отчаянные сейвы Меньяна остались лишь статистикой. 3:1 — и дело сделано.

Рома — Милан globallookpress.com

А в самой концовке ещё и удалился Сержиу Консейсау. Есть ли вероятность, что это было его последнее действие в качестве главного тренера «Милана»?

Меньше о таблице — больше о человеке

Результат вывел «Рому» на пятое место, сохранив математические шансы на Лигу чемпионов. А вот «Милан», переживший неудачный сезон, остался без еврокубков — впервые с 2019 года.

Но всё это — лишь фон для настоящей кульминации вечера: прощания с Клаудио Раньери. Человек, который 60 лет назад стоял на этих трибунах как мальчишка из района Тестаччо, завершает свой путь там, где он когда-то начался.

Перед матчем весь «Олимпико» взорвался благодарностью: баннеры, песни, аплодисменты. А после финального свистка — слёзы. Раньери не сдерживал эмоций:

«Я пришёл просить у вас помощи. Вы её дали. Эти ребята отдали всё, что могли. Я бесконечно благодарен».

Клаудио Раньери globallookpress.com

Это была уникальная игра, в которой прошлое встретилось с настоящим, а любовь к клубу — с футболом как искусством. Клаудио Раньери ушёл красиво, и как же символично, что чуть ранее в этот же день похожее прощание получил Джейми Варди. Творцы исторического титула «Лестера» испытали похожие эмоции с разницей всего в пару часов.

Календарь и таблица Серии А

А «Рома» — всё ещё жива. И, возможно, в следующий уик-энд эта история получит своё продолжение — уже в Лиге чемпионов.