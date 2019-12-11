Экспресс дня 11 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В среду, 11 декабря, в Лиге чемпионов пройдут заключительные матчи шестого тура группового этапа.

«Шахтер» — «Аталанта»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

Чрезвычайно важный с турнирной точки зрения матч пройдет в Харькове, где «Шахтер» примет «Аталанту».

«Горняки» находятся в более выгодном положении, поскольку опережают бергамцев на два очка, но играть на ничью они не имеют права, ведь их может опередить загребское «Динамо».

Очевидно, «Шахтер» будет играть на победу, как, впрочем, и «Аталанта», которая обрела уверенность после ничьей с «Манчестер Сити» (1:1) и победы над «Динамо» (2:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Сложно сказать, кто в итоге выйдет победителем в харьковской битве, но каждый коллектив точно будет бороться до конца. Ждем голов от обеих команд.

Ставка: обе команды забьют за 1.49.

«Бавария» — «Тоттенхэм»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

«Бавария» и «Тоттенхэм» досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, притом мюнхенцы точно финишируют первыми, а лондонцы — вторыми.

Чемпионы Германии уверенно провели групповой этап, в котором одержали пять побед из пяти возможных с общим счетом 21:4. В Лондоне, к слову, они разгромили «шпор» 7:2.

С приходом Жозе Моуринью «Тоттенхэм» обрел дополнительную уверенность, но вряд ли она поможет команде в Мюнхене, где «Бавария» на правах хозяина просто обязана побеждать.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Дополнительным плюсом для мюнхенцев является то, что в АПЛ в декабре очень плотный график матчей, и «Тоттенхэм» вынужден с этим считаться.

Ставка: победа «Баварии» с форой -1 за 1.57.

«Атлетико» — «Локомотив»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

Еще более уверенной победы ждем от «Атлетико», который, в отличие от «Баварии», продолжает оспаривать право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Все прогнозы на футбол

«Матрасники» всего на один балл опережают «Байер», так что в заключительном туре должны набирать три очка, чтобы не зависеть от конкурентов.

Приятной новостью для подопечных Диего Симеоне стало то, что «Локомотив» потерял шансы на евровесну и окончательно расклеился к декабрю.

Даже в чемпионате России «железнодорожники» стремительно катятся вниз после недавних поражений от «Динамо» (1:2) и «Арсенала» (0:4).

Ставка: победа «Атлетико» с форой -1,5 за 1.62.

Общий коэффициент — 3.78. 0