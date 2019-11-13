Экспресс дня 13 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В среду, 13 ноября, пройдут матчи 23-го игрового дня в первом российском дивизионе.

«Химки» — «Ротор»

Футбол. Чемпионат России. ФНЛ. 23-й тур

Подмосковная команда после 22 туров идет второй, имея на своем счету 46 очков. Но ближайшего преследователя в лице своего предстоящего противника она опережает всего на один балл.

Поражением от «Енисея» 0:1 в Красноярске, «Химки» прервали свою 4-матчевую победную серию, в которой «красно-черные» пропустили только дважды.

Волгоградский коллектив не знает горечи поражений уже в восьми матчах кряду, выиграв за этот период в шести из них.

В прошлом туре «сине-голубые» расписали мировую 1:1 на своей арене с «Чертаново», сократившая отставание от второй позиции до минимума.

На своем поле «Химки» играют очень уверенно. Думаем, что в родных пенатах «Химки» точно не проиграют.

Ставка: 1Х за 1.36.

«Чертаново» — «Балтика»

Футбол. Чемпионат России. ФНЛ. 23-й тур

«Чертаново» с 42 очками разместилось в зоне переходных матчей, на четвертой позиции, отставая от прямого повышения в классе на четыре пункта.

«Чертята» не проигрывают уже в восьми встречах кряду. Ничьей с «Ротором» (1:1) в прошлом туре, они прервали свое 5-матчевую победную серию, в которой они даже не пропускали.

«Балтика» разместилась на шестой позиции в турнирной таблице ФНЛ, заработав в 22 поединках 36 очков, что на шесть меньше, чем у четвертой строки.

Переиграв на своей территории «Факел» (3:0) в прошлом игровом дне, «балтийцы» т.с. смогли прервать 3-матчевую безвыигрышную серию, где они дважды проиграли при одной ничьей.

Предлагаем поставить в этом матче на непроигрыш хозяев, у которых хорошая статистика выступлений на родной арене.

Ставка: 1Х за 1.31.

«Торпедо» — «Нижний Новгород»

Футбол. Чемпионат России. ФНЛ. 23-й тур

«Торпедо» единолично возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, имея на своем счету 51 балл после 22 игр и опережают ближайшего преследователя на пять очков.

На данный момент у «автозаводцев» 5-матчевая беспроигрышная серия, где они трижды выиграли и два матча закончили мировыми исходами.

Все прогнозы на РПЛ

Нижегородцы не проигрывают в двух встречах кряду, выиграв за этот период в гостях у «Шинника» (3:1) и сыграв в ничью со «Спартаком-2» (2:2) дома.

С 29 пунктами «Нижний Новгород» расположился на десятой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ, отстав аж на 13 баллов от зоны переходных матчей.

В этом матче тоже предлагаем поставить на хозяев, которые очень редко теряют очки на своей территории.

Ставка: победа «Торпедо» с форой 0 за 1.35.

Итоговый коэффициент — 2.40. 0