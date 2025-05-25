Серундоло — Диалло. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против канадца Габриэля Диалло в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Диалло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Серундоло

Франсиско в этом году пока не выиграл ни одного титула, но его все равно можно назвать одним из лучших теннисистов сезона.

Серундоло провел уже 39 матчей — и на этом отрезке у него 27 побед и 12 поражений.

При этом 19 из своих 27 побед аргентинский теннисист одержал на грунте.

В начале мая Серундоло дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде. Прежде чем проиграть Касперу Рууду, латиноамериканец остановил Сашу Зверева и Якуба Меншика.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

После январского турнира в Окленде Серундоло еще ни разу не проигрывал в первом круге.

Диалло

Габриэль второй год подряд сыграет в основной сетки французского мэйджора.

Канадский теннисист не так давно закрепился в топ-60, поэтому ему не пришлось участвовать в квалификации.

Лучшим результатом Диалло в этом сезоне пока остается сенсационный выход в четвертьфинал мадридского «Мастерса».

В столице Испании главным сюрпризом стала победа североамериканца над Григором Димитровым в четвертом круге.

Но также стоит обратить внимание, что Диалло не прошел квалификацию в Монте-Карло и Барселоне, а также проиграл на старте «Мастерса» в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.13, победу Диалло букмекеры предлагают за 6.45.

Прогноз: в прошлом году аргентинец проиграл канадцу на харде в Алматы — 4:6, 2:6. Несмотря на это, считаем, что сейчас Серундоло спокойно возьмет реванш — на грунте его соперника ждет совершенной другой уровень сопротивления.

Рекомендуемая ставка: победа Серундоло в трех сетах за 2.00.