Серундоло — Диалло. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

Серундоло
Франсиско в этом году пока не выиграл ни одного титула, но его все равно можно назвать одним из лучших теннисистов сезона.
Серундоло провел уже 39 матчей — и на этом отрезке у него 27 побед и 12 поражений.
При этом 19 из своих 27 побед аргентинский теннисист одержал на грунте.
В начале мая Серундоло дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде. Прежде чем проиграть Касперу Рууду, латиноамериканец остановил Сашу Зверева и Якуба Меншика.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
После январского турнира в Окленде Серундоло еще ни разу не проигрывал в первом круге.
Диалло
Габриэль второй год подряд сыграет в основной сетки французского мэйджора.
Канадский теннисист не так давно закрепился в топ-60, поэтому ему не пришлось участвовать в квалификации.
Лучшим результатом Диалло в этом сезоне пока остается сенсационный выход в четвертьфинал мадридского «Мастерса».
В столице Испании главным сюрпризом стала победа североамериканца над Григором Димитровым в четвертом круге.
Но также стоит обратить внимание, что Диалло не прошел квалификацию в Монте-Карло и Барселоне, а также проиграл на старте «Мастерса» в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.13, победу Диалло букмекеры предлагают за 6.45.
Прогноз: в прошлом году аргентинец проиграл канадцу на харде в Алматы — 4:6, 2:6. Несмотря на это, считаем, что сейчас Серундоло спокойно возьмет реванш — на грунте его соперника ждет совершенной другой уровень сопротивления.
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Рекомендуемая ставка: победа Серундоло в трех сетах за 2.00.