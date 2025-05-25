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    Сможет ли Серундоло взять реванш у Диалло?

    Серундоло — Диалло. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Ролан Гаррос 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Диалло
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    Франсиско Серундоло
    Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против канадца Габриэля Диалло в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 25 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Диалло, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Серундоло

    Франсиско в этом году пока не выиграл ни одного титула, но его все равно можно назвать одним из лучших теннисистов сезона.

    Серундоло провел уже 39 матчей — и на этом отрезке у него 27 побед и 12 поражений.

    При этом 19 из своих 27 побед аргентинский теннисист одержал на грунте.

    В начале мая Серундоло дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде. Прежде чем проиграть Касперу Рууду, латиноамериканец остановил Сашу Зверева и Якуба Меншика.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    После январского турнира в Окленде Серундоло еще ни разу не проигрывал в первом круге.

    Диалло

    Габриэль второй год подряд сыграет в основной сетки французского мэйджора.

    Канадский теннисист не так давно закрепился в топ-60, поэтому ему не пришлось участвовать в квалификации.

    Лучшим результатом Диалло в этом сезоне пока остается сенсационный выход в четвертьфинал мадридского «Мастерса».

    В столице Испании главным сюрпризом стала победа североамериканца над Григором Димитровым в четвертом круге.

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    Но также стоит обратить внимание, что Диалло не прошел квалификацию в Монте-Карло и Барселоне, а также проиграл на старте «Мастерса» в Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.13, победу Диалло букмекеры предлагают за 6.45.

    Прогноз: в прошлом году аргентинец проиграл канадцу на харде в Алматы — 4:6, 2:6. Несмотря на это, считаем, что сейчас Серундоло спокойно возьмет реванш — на грунте его соперника ждет совершенной другой уровень сопротивления.

    Рекомендуемая ставка: победа Серундоло в трех сетах за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Серундоло — Диалло?

    Матч Серундоло — Диалло состоится 25 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Серундоло — Диалло?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Серундоло в трех сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Серундоло — Диалло?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Серундоло в трех сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Серундоло — Диалло?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Серундоло — Диалло?

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.13, победу Диалло букмекеры предлагают за 6.45.

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