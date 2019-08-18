Экспресс дня 18 августа. Прогноз и ставки на футбол

В воскресенье, 18 августа, состоятся очередные матчи в чемпионатах Испании, Франции и Украины.

«Атлетико» — «Хетафе»

Футбол. Чемпионат Испании. 1-й тур

В прошлом сезоне «матрасники» стали вторыми, отстав от «Барселоны» на 11 очков. С тех пор многое изменилось — этим летом Диего Симеоне устроил настоящую перестройку.

Клуб со скандалом продал в «Барселону» Антуана Гризманна, а также расстался с Лукасом Эрнандесом, Родри и Желсоном Мартиншем. Также «Атлетико» за рекордные 126 миллионов купил у «Бенфики» Жоау Фелиша, который должен стать новой звездой команды. Пришел в клуб и защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер.

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В межсезонье мадридцы провели ряд товарищеский поединков, а на МКЧ одержали три победы, в том числе ярко унизив «Реал» — 7:3.

«Хетафе» — крепкая команда, которая в прошлом сезоне стала пятой. Летом удалось сохранить костяк коллектива, что уже можно считать успехом.

В прошлом сезоне «Атлетико» дважды обыгрывал «Хетафе» с одинаковым счетом 2:0. Более того, последним не удается взять очки против «матрасников» в последних десяти играх подряд. Ждем, что серия будет продолжена.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.63.

«Львов» — «Шахтер»

Футбол. Чемпионат Украины. 4-й тур

Львовяне в прошлом сезоне УПЛ стали шестыми, отстав от зоны еврокубков на девять очков. В нынешнем розыгрыше команда за три тура добыла три очка и находится на десятой строчке.

Основную ставку «Львов» делает на бразильских легионеров, которые в будущем могут принести клубу доход на трансферах. Стоит отметить, что во втором туре команда была разгромлена «Динамо» со счетом 0:3.

«Шахтер» — действующий чемпион Украины и обладатель национального Кубка. Новый сезон «горняки» начали с новым главным тренером Луишем Каштру с поражения в Суперкубке от «Динамо» — 1:2. Далее были три подряд победы в УПЛ — над «Александрией» (3:1), «Карпатами» (3:0) и «Динамо» (2:1) на «Олимпийском».

В прошлом сезоне «горняки» трижды обыграли «Львов» и один раз сыграли вничью. Ожидаем, что в предстоящей игре львовяне не устоят и пропустят несколько мячей.

Ставка: победа «Шахтера» с форой -1,5 гола за 1.45.

«Ренн» — ПСЖ

Футбол. Чемпионат Франции. 2-й тур

«Ренн» в прошлом сезоне стал десятым в Лиге 1. Главным достижением команды стал выход в финал Кубка Франции, где был побежден именно ПСЖ в серии пенальти. При этом уже летом бретонцы уступили парижанам в матче за Супекубок Франции со счетом 1:2.

Главными трансферами клуба летом стали сенегальский форвард Мбай Ньянг из «Торино» за 15 миллионов евро и хавбек «Анже» Флавьен Тэ за 9 миллионов.

В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 коллектив победил на выезде крепкий «Монпелье» (1:0).

Парижане в прошлом сезоне пережили ряд сложных периодов, вылет из Лиги чемпионов и ту самую неудачу в Кубке Франции, которые смазали эмоции от титула в Лиге 1.

Из клуба ушли Буффон, Алвес, Мусса Диаби и Ло Чельсо, а планирует аналогичный шаг Неймар, создавая тем самым дополнительное напряжение в коллективе. В то же время парижане усилились Сарабией, Эррерой, Диалло и Гуйе — игроками не топ-уровня, но и без звездной болезни, что можно считать новым вектором развития клуба.

В первом туре ПСЖ одержал комфортную победу дома над «Нимом» — 3:0. Голами отличились Кавани, Мбаппе и Ди Мария. Теперь команда Тухеля сыграет на выезде против более серьезного соперника, поэтому не стоит ждать разгрома.

Ставка: победа ПСЖ за 1.37.

Итоговый коэффициент — 3.23. 0