Прогнозы и ставки на футбол 13 января

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур

Центральный матч 22-го тура английской Премьер-лиги пройдет на «Уэмбли», где «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед».

«Шпоры» по-прежнему могут рассчитывать на чемпионский титул, ведь их отставание от лидера составляет всего шесть очков. Но это при условии сегодняшней победы.

Если же команда Маурисио Почеттино проиграет, то окажется под серьезным давлением, тем более что «красные дьяволы» подойдут на расстояние всего семи баллов.

Манкунианцы находятся в отличной форме. Под руководством Уле Гуннара Сульшера они одержали четыре победы кряду в АПЛ и, похоже, готовятся продлить свою успешную серию.

Не возьмемся утверждать, что «Юнайтед» обязательно победит на «Уэмбли», но уж набрать хотя бы одно очко он обязан.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 1.73.

«Бетис» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. 19-й тур

Было бы глупо отрицать наличие кризиса в мадридском «Реале». Многие надеялись, что он уйдет следом за Хуленом Лопетеги, но, похоже, Сантьяго Солари тоже не может полностью контролировать ситуацию.

В предыдущем туре «сливочные» на своем поле проиграли «Реал Сосьедаду» (0:2), ухудшив свое турнирное положение. После 18 сыгранных матчей они занимают лишь пятое место, чего не было уже несколько лет.

Ближайший соперник «Реала» — крепкий середняк «Бетис». Да, в прошлом туре он сенсационно уступил «Уэске» (1:2), но в целом играет неплохо, особенно в обороне.

Букмекеры не сильно верят в мадридцев, хотя нам кажется, что с таким составом они должны владеть инициативой. Ждем от «Реала» минимальной победы.

Ставка: победа «Реала» с форой 0 за 1.57.

«Барселона» — «Эйбар»

Футбол. Чемпионат Испании. 19-й тур

Каталонская «Барселона» чувствует себя гораздо комфортнее. В турнирной таблице она занимает первое место, опережая «Атлетико» сразу на пять очков.

Победная серия «сине-гранатовых» насчитывает пять матчей, и мы не видим причин, по которым она может прерваться.

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В гости к каталонцам пожалует скромный «Эйбар», который слишком нестабилен в обороне для того, чтобы всерьез потревожить подопечных Эрнесто Вальверде.

Считаем, что на «Камп Ноу» «Барселона» забьет не меньше трех голов, так что, вполне вероятно, мы увидим разгром.

Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2,5 за 1.56.

Общий коэффициент — 4.23. 0