Прогнозы и ставки на футбол 24 ноября

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

«Молотобойцы» после 12 матчей в АПЛ набрали такое же количество баллов и расположились на 13 позиции, опережая зону вылета на четыре пункта.

Лондонцы в чемпионате не проигрывали уже в трех поединках кряду. Сыграли на выезде два раза вничью с «Лестером» и «Хаддерсфилдом» (по 1:1), а также обыграли на своей арене «Бернли» со счетом 4:2.

Команда Гвардиолы лидирует в чемпионате, завоевав в 12 встречах 32 очка и опережает второй «Ливерпуль» на два балла.

На данный момент у «горожан» 7-матчевая выигрышная серия во всех турнирах. Непосредственно в АПЛ они в ноябре провели два матча, одолев на своей территории «Саутгемптон» (6:1) и «МЮ» (3:1).

«МанСити» зачастую много забивает, и в поединке не с самой надежной командой в обороне должен отличиться 2 и более мячами.

Ставка: ИТ «МС» Б 2,0 за 1.47.

«МЮ» — «Кристал Пэлас»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

«Красные дьяволы» отстают от заветной топ-4 на семь баллов. В 12 поединках английского первенства они набрали 20 очков.

Проиграв в прошлом туре соседям со счетом 1:3 на их стадионе, «МЮ» прервал серию из двух побед кряду в АПЛ. Поочередно одолев с одинаковым результатом 2:1 «Эвертон» дома и «Борнмут» в гостях. Также манкунианцы с таким же счетом обыграли в Лиге чемпионов и «Ювентус».

«Стекольщики» только из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей не находятся в зоне вылете. В 12 встречах они завоевали только восемь баллов.

У «Кристал Пэлас» на данный момент 7-матчевая безвыигрышная серия в Премьер-лиге. Последние два поединка в чемпионате он проиграл. Уступил в лондонском дерби «Челси» (1:3) и «Тоттенхэму» (0:1).

Манкунианцы продолжают наверстывать упущенное на старте и в предстоящей игре обязаны брать три очка с соперником, который сейчас находится не в лучшем состоянии.

Ставка: победа «МЮ» за 1.45.

«Ювентус» — СПАЛ

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

«Зебры» уверенно лидирую в Серии А. Перед 13 игровым днем они имеют в своем активе 34 очка и опережают второй «Наполи» на шесть пунктов.

В этом розыгрыше итальянского первенства туринцы теряли очки только в одном поединке, когда дома не смогли обыграть «Дженоа» (1:1). Все остальные матчи на внутренней арене «Юве» выиграл.

СПАЛ после 12 матчей в чемпионате Италии расположился на 15 строке, имея в своей копилке 13 баллов и опережает зону вылета на четыре пункта.

На данный момент у них 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой «бело-голубые» две встречи разгромно проиграли («Фрозиноне» — 0:3 дома и «Лацио» — 1:4 в гостях), а также сыграли вничью с «Кальяри» (2:2) на своем поле.

Лидер Серии А не должен испытать проблем с кризисным противником.

Ставка: победа «Юве» с форой (-1,5) за 1.51.

Общий коэффициент — 3.21. 0