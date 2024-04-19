«Тенерифе»
Турнирное положение: С 45 набранными баллами «Тенерифе» находится на 12 строке в турнирной таблице Сегунды и на восемь пунктов опережает зону вылета.
Канарцы в текущем первенстве добились 12 выигрышей, 14 встреч они проиграли и расписали девять мировых, забили всего 32 гола, а пропустили на четыре больше.
Тенерифе — Леганес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре «сине-белые» на выезде уступили аутсайдеру «Альбасете» со счетом 0:1. А перед этим на своей территории смогли обыграть «Эйбар» 2:1, который сейчас идет вторым в таблице.
Не сыграют: Защитник Серхио Гонсалес будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: Островитяне в отрезке последних шести встреч чемпионата смогли отпраздновать всего лишь одну викторию. Еще в этот период времени они расписали две мировые и потерпели три фиаско. И только в двух встречах данного отрезка «Тенерифе» не смог забить.
«Леганес»
Турнирное положение: На текущий момент коллектив из пригорода Мадрида лидирует в Сегунде с 62 набранными баллами и третью строку опережает на четыре пункта.
За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 17 викторий, 11 встреч свел вничью и семь раз уступал, забил 47 голов при 21 пропущенном.
Последние матчи: В трех своих последних поединках «огурцы» расписали мировые с одинаковым счетом по 0:0, поочередно поделив очки с «Эспаньолом» и «Картахеной» дома и на везде с «Уэской». А до этого они выиграли три встречи кряду.
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: Лидер первенства к этому поединку подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой добился трех выигрышей и три поединка завершил вничью. Причем за весь этот отрезок «Леганес» пропустил лишь один гол в свои ворота.
Статистика для ставок
- Сейчас у «Тенерифе» 5-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было три выигрыша
- «Леганес» свои три последние игры завершил по 0:0
- В шести минувших очных встречах эти клубы соблюдают полный паритет, по два раза обыграв друг друга при двух ничьих
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тенерифе» — 2.66, победа «Леганеса» — 3.29, ничья — 2.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 3.40 и 1.31 соответственно.
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Прогноз: Прогнозируем, что лидер первенства наконец-то прервет свою сухую серию и забьет. И также ждем, что хозяева без гола с поля также не уйдут.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.57.
Прогноз: Плюс к этому еще ставим на то, что поединок получится верховым и принесет больше двух забитых мячей.
Ставка: ТБ 2,5 за 3.40.