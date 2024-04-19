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    Лидер прервет свою сухую серию?

    «Тенерифе» — «Леганес». Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Леганес»
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    «Леганес»
    В пятницу, 19 апреля, в 36-м туре испанской Сегунды «Тенерифе» на своем поле сыграет против «Леганеса». Начало поединка запланировано на 21:30 по мск. «Тенерифе» — «Леганес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Апреля 2024 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 21:30 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Тенерифе»

    Турнирное положение: С 45 набранными баллами «Тенерифе» находится на 12 строке в турнирной таблице Сегунды и на восемь пунктов опережает зону вылета.

    Канарцы в текущем первенстве добились 12 выигрышей, 14 встреч они проиграли и расписали девять мировых, забили всего 32 гола, а пропустили на четыре больше.

    Тенерифе — Леганес: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре «сине-белые» на выезде уступили аутсайдеру «Альбасете» со счетом 0:1. А перед этим на своей территории смогли обыграть «Эйбар» 2:1, который сейчас идет вторым в таблице.

    Не сыграют: Защитник Серхио Гонсалес будет отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: Островитяне в отрезке последних шести встреч чемпионата смогли отпраздновать всего лишь одну викторию. Еще в этот период времени они расписали две мировые и потерпели три фиаско. И только в двух встречах данного отрезка «Тенерифе» не смог забить.

    «Леганес»

    Турнирное положение: На текущий момент коллектив из пригорода Мадрида лидирует в Сегунде с 62 набранными баллами и третью строку опережает на четыре пункта.

    За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 17 викторий, 11 встреч свел вничью и семь раз уступал, забил 47 голов при 21 пропущенном.

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    • Последние матчи: В трех своих последних поединках «огурцы» расписали мировые с одинаковым счетом по 0:0, поочередно поделив очки с «Эспаньолом» и «Картахеной» дома и на везде с «Уэской». А до этого они выиграли три встречи кряду.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: Лидер первенства к этому поединку подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой добился трех выигрышей и три поединка завершил вничью. Причем за весь этот отрезок «Леганес» пропустил лишь один гол в свои ворота.

    Статистика для ставок

    • Сейчас у «Тенерифе» 5-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было три выигрыша

    • «Леганес» свои три последние игры завершил по 0:0

    • В шести минувших очных встречах эти клубы соблюдают полный паритет, по два раза обыграв друг друга при двух ничьих

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тенерифе» — 2.66, победа «Леганеса» — 3.29, ничья — 2.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 3.40 и 1.31 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что лидер первенства наконец-то прервет свою сухую серию и забьет. И также ждем, что хозяева без гола с поля также не уйдут.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.57.

    Прогноз: Плюс к этому еще ставим на то, что поединок получится верховым и принесет больше двух забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2,5 за 3.40.

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    Ставка и прогноз на матч «Тенерифе» — «Леганес» с коэффициентом 2.57. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на футбол. Лидер прервет свою сухую серию?
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