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    Очередная коллизия «Илбирса»?

    «Илбирс» — «Алай» Ош. Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 19 апреля 2024 года

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    19 апреля в 5-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Алай» Ош. Начало игры — в 15:00 мск. «Илбирс» — «Алай» Ош: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Илбирс»

    Турнирное положение: «Илбирс» стартовал в чемпионате крайне неудовлетворительно. На данный момент команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Илбирс» в 4 матчах чемпионата разжился всего 1 зачетным баллом. Более того, забила команда 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова потерпела поражение. «Илбирс» уступил «Алдиеру» (1:2).

    Лишь в 1 туре чемпионата команда добыла очки. «Илбирс» не сумел справиться с «Алгой», удовлетворившись паритетом (1:1).

    Оборона команды действует крайне неудачно. Да и вообще, игра «Илбирса» вызывает ряд вопросов...

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма скромно. Наверняка «Илбирсу» придется сражаться лишь за выживание.

    Матчи против «Алая» Ош для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Илбирс» 1 раз победил при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. «Илбирс» уж точно будет агрессивно атаковать.

    «Алай» Ош

    Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде откровенно не удался. Ныне «Алай» Ош располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Алай» Ош набрал всего 4 очка в 4 матчах. В них команда отличилась всего 2 раза при 4 пропущенных в свои ворота мячах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Алай» Ош с минимальным счетом переиграл «Кыргызалтын».

    А вот до того команда расписала мировую с «Талантом» (0:0). Вот только в двух стартовых турах клуб из Оша проиграл.

    Очевидно, что команда постепенно выходит из кризиса. Результаты улучшаются из тура в тур, и эта тенденция явно будет продолжаться.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алай» Ош выглядит весьма прилично. Вот только команда уж слишком мало забивает.

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    Зато с обороной у команды относительный порядок. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне качественно.

    Более того, «Алай» Ош в двух своих последних матчах не пропустил ни одного мяча. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Наверняка гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Клуб из Оша явно постарается сыграть на своих козырях.

    Статистика для ставок

    • «Илбирс» еще не выигрывал в текущем чемпионате

    • «Алай» Ош в 4 стартовых турах забил всего 2 мяча

    • «Илбирс» пропускает чаще всех в лиге — 11 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» Ош — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 2.29 и 1.63.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и явно постараются прибавить в плане реализации.

    «Алай» Ош нынче явно находится не на своем месте в таблице, плюс отлично обороняется.

    Ставка: Победа «Алая» Ош за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.29

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    Ставка и прогноз на матч «Илбирс» — «Алай» Ош с коэффициентом 2.44. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «Илбирса»?
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