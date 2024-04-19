19 апреля в 5-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Илбирс» и «Алай» Ош. Начало игры — в 15:00 мск. «Илбирс» — «Алай» Ош: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» стартовал в чемпионате крайне неудовлетворительно. На данный момент команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» в 4 матчах чемпионата разжился всего 1 зачетным баллом. Более того, забила команда 4 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова потерпела поражение. «Илбирс» уступил «Алдиеру» (1:2).

Лишь в 1 туре чемпионата команда добыла очки. «Илбирс» не сумел справиться с «Алгой», удовлетворившись паритетом (1:1).

Оборона команды действует крайне неудачно. Да и вообще, игра «Илбирса» вызывает ряд вопросов...

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма скромно. Наверняка «Илбирсу» придется сражаться лишь за выживание.

Матчи против «Алая» Ош для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Илбирс» 1 раз победил при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать максимально активно. «Илбирс» уж точно будет агрессивно атаковать.

«Алай» Ош

Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде откровенно не удался. Ныне «Алай» Ош располагается на 8 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Алай» Ош набрал всего 4 очка в 4 матчах. В них команда отличилась всего 2 раза при 4 пропущенных в свои ворота мячах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Алай» Ош с минимальным счетом переиграл «Кыргызалтын».

А вот до того команда расписала мировую с «Талантом» (0:0). Вот только в двух стартовых турах клуб из Оша проиграл.

Очевидно, что команда постепенно выходит из кризиса. Результаты улучшаются из тура в тур, и эта тенденция явно будет продолжаться.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алай» Ош выглядит весьма прилично. Вот только команда уж слишком мало забивает.

Зато с обороной у команды относительный порядок. Да и состав команды по местным меркам выглядит вполне качественно.

Более того, «Алай» Ош в двух своих последних матчах не пропустил ни одного мяча. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Наверняка гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Клуб из Оша явно постарается сыграть на своих козырях.

Статистика для ставок

«Илбирс» еще не выигрывал в текущем чемпионате

«Алай» Ош в 4 стартовых турах забил всего 2 мяча

«Илбирс» пропускает чаще всех в лиге — 11 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» Ош — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 2.29 и 1.63.

Прогноз: Номинальные гости выглядят сильнее оппонента, и явно постараются прибавить в плане реализации.

«Алай» Ош нынче явно находится не на своем месте в таблице, плюс отлично обороняется.

Ставка: Победа «Алая» Ош за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.29