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    «Бешикташ» прервет свою серию без побед

    «Бешикташ» — «Анкарагюджю». Ставка (к. 1.75) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Анкарагюджю»
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    «Бешикташ»
    «Бешикташ» на своем поле примет «Анкарагюджю» в 33-м туре турецкой Суперлиги. Поединок состоится 19 апреля и начнется в 20:00 по мск. «Бешикташ» — «Анкарагюджю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Апреля 2024 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 20:00 Анкарагюджю Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
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    «Бешикташ»

    Турнирное положение: На текущий момент клуб из Стамбула в таблице находится на четвертом месте с 48 очками. От третьей строки он отстает на четыре пункта, а ряд преследователей находятся совсем рядом.

    «Бешикташ» за всю дистанцию отпраздновал 14 викторий, шесть встреч свел вничью и 12 раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 42:38.

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «черные орлы» на своем поле расписали мировую с «Самсунспором» 1:1. А игровым днем ранее они с таким же счетом сыграли на выезде против «Башакшехира».

    Не сыграют: Амир Хаджиахметович, Анте Ребич и Артур Масуаку находятся в лазарете команды.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: В рамках чемпионата Турции «Бешикташ» не может выиграть вот уже на протяжении пяти встреч. Этот неудачный период коллектив начал с трех поражений кряду, а продолжил двумя мировыми исходами. Причем за все это время больше гола за игру он не забивал.

    «Анкарагюджю»

    Турнирное положение: Коллектив из Анкары сейчас в таблице разместился с 37 очками на 13 строке и на шесть баллов обходит зону вылета.

    «Анкарагюджю» в текущем чемпионате выиграл восемь игр из 32 проведенных, 13 раз сыграл вничью и 11 матчей проиграл, разница мячей — 40:41.

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    • Последние матчи: В своей последней игре «желто-синие» на своем поле смогли переиграть «Газиантеп» со счетом 3:1, а туром ранее они поделили очки на выезде с «Атальяспором» 1:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Анкарагюджю» к данному поединку подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией. В этот отрезок столичный клуб дважды победил и раз сыграл вничью. Причем в каждый раз он и забивал, и пропускал. До этого же периода коллектив имел 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой пять раз проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Бешикташ» дома не может выиграть в трех последних встречах, дважды проиграв за это время

    • У «Анкарагюджю» 8-матчевая гостевая безвыигрышная серия, в которой было четыре фиаско

    • «Бешикташ» на своем поле обыграл «Анкарагюджю» в четырех из пяти предыдущих игр при одной ничьей. И во всех этих встречах забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Бешикташа» букмекеры дают коэффициент 1.75. Ничья оценена в 3.15, а победа «Анкарагюджю» оценена в 4.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.97 соответственно.

    Прогноз: «Бешикташ» сейчас находится не в лучшем состоянии, но так как он дома удачно играет против предстоящего противника, то прогнозируем, что «черные орлы» прервут свою серию без побед.

    Рекомендуемая ставка: победа «Бешикташа» за 1.75.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на обмен забитыми мячами, ведь в пяти последних очных встречах в Стамбуле эти клубы неизменно огорчали друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.82.

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    Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Анкарагюджю» с коэффициентом 1.75. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на футбол. «Бешикташ» прервет свою серию без побед
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