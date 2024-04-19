«Бешикташ»
Турнирное положение: На текущий момент клуб из Стамбула в таблице находится на четвертом месте с 48 очками. От третьей строки он отстает на четыре пункта, а ряд преследователей находятся совсем рядом.
«Бешикташ» за всю дистанцию отпраздновал 14 викторий, шесть встреч свел вничью и 12 раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 42:38.
Последние матчи: В прошлом туре первенства «черные орлы» на своем поле расписали мировую с «Самсунспором» 1:1. А игровым днем ранее они с таким же счетом сыграли на выезде против «Башакшехира».
Не сыграют: Амир Хаджиахметович, Анте Ребич и Артур Масуаку находятся в лазарете команды.
Состояние команды: В рамках чемпионата Турции «Бешикташ» не может выиграть вот уже на протяжении пяти встреч. Этот неудачный период коллектив начал с трех поражений кряду, а продолжил двумя мировыми исходами. Причем за все это время больше гола за игру он не забивал.
«Анкарагюджю»
Турнирное положение: Коллектив из Анкары сейчас в таблице разместился с 37 очками на 13 строке и на шесть баллов обходит зону вылета.
«Анкарагюджю» в текущем чемпионате выиграл восемь игр из 32 проведенных, 13 раз сыграл вничью и 11 матчей проиграл, разница мячей — 40:41.
Последние матчи: В своей последней игре «желто-синие» на своем поле смогли переиграть «Газиантеп» со счетом 3:1, а туром ранее они поделили очки на выезде с «Атальяспором» 1:1.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Анкарагюджю» к данному поединку подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией. В этот отрезок столичный клуб дважды победил и раз сыграл вничью. Причем в каждый раз он и забивал, и пропускал. До этого же периода коллектив имел 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой пять раз проиграл.
Статистика для ставок
- «Бешикташ» дома не может выиграть в трех последних встречах, дважды проиграв за это время
- У «Анкарагюджю» 8-матчевая гостевая безвыигрышная серия, в которой было четыре фиаско
- «Бешикташ» на своем поле обыграл «Анкарагюджю» в четырех из пяти предыдущих игр при одной ничьей. И во всех этих встречах забивали обе стороны
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Бешикташа» букмекеры дают коэффициент 1.75. Ничья оценена в 3.15, а победа «Анкарагюджю» оценена в 4.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.97 соответственно.
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Прогноз: «Бешикташ» сейчас находится не в лучшем состоянии, но так как он дома удачно играет против предстоящего противника, то прогнозируем, что «черные орлы» прервут свою серию без побед.
Рекомендуемая ставка: победа «Бешикташа» за 1.75.
Прогноз: И также еще здесь ставим на обмен забитыми мячами, ведь в пяти последних очных встречах в Стамбуле эти клубы неизменно огорчали друг друга.
Ставка: обе забьют за 1.82.