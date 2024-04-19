«Бешикташ» на своем поле примет «Анкарагюджю» в 33-м туре турецкой Суперлиги. Поединок состоится 19 апреля и начнется в 20:00 по мск. «Бешикташ» — «Анкарагюджю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: На текущий момент клуб из Стамбула в таблице находится на четвертом месте с 48 очками. От третьей строки он отстает на четыре пункта, а ряд преследователей находятся совсем рядом.

«Бешикташ» за всю дистанцию отпраздновал 14 викторий, шесть встреч свел вничью и 12 раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 42:38.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «черные орлы» на своем поле расписали мировую с «Самсунспором» 1:1. А игровым днем ранее они с таким же счетом сыграли на выезде против «Башакшехира».

Не сыграют: Амир Хаджиахметович, Анте Ребич и Артур Масуаку находятся в лазарете команды.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В рамках чемпионата Турции «Бешикташ» не может выиграть вот уже на протяжении пяти встреч. Этот неудачный период коллектив начал с трех поражений кряду, а продолжил двумя мировыми исходами. Причем за все это время больше гола за игру он не забивал.

«Анкарагюджю»

Турнирное положение: Коллектив из Анкары сейчас в таблице разместился с 37 очками на 13 строке и на шесть баллов обходит зону вылета.

«Анкарагюджю» в текущем чемпионате выиграл восемь игр из 32 проведенных, 13 раз сыграл вничью и 11 матчей проиграл, разница мячей — 40:41.

Последние матчи: В своей последней игре «желто-синие» на своем поле смогли переиграть «Газиантеп» со счетом 3:1, а туром ранее они поделили очки на выезде с «Атальяспором» 1:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Анкарагюджю» к данному поединку подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией. В этот отрезок столичный клуб дважды победил и раз сыграл вничью. Причем в каждый раз он и забивал, и пропускал. До этого же периода коллектив имел 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой пять раз проиграл.

Статистика для ставок

«Бешикташ» дома не может выиграть в трех последних встречах, дважды проиграв за это время

У «Анкарагюджю» 8-матчевая гостевая безвыигрышная серия, в которой было четыре фиаско

«Бешикташ» на своем поле обыграл «Анкарагюджю» в четырех из пяти предыдущих игр при одной ничьей. И во всех этих встречах забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Бешикташа» букмекеры дают коэффициент 1.75. Ничья оценена в 3.15, а победа «Анкарагюджю» оценена в 4.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.97 соответственно.

Прогноз: «Бешикташ» сейчас находится не в лучшем состоянии, но так как он дома удачно играет против предстоящего противника, то прогнозируем, что «черные орлы» прервут свою серию без побед.

Рекомендуемая ставка: победа «Бешикташа» за 1.75.

Прогноз: И также еще здесь ставим на обмен забитыми мячами, ведь в пяти последних очных встречах в Стамбуле эти клубы неизменно огорчали друг друга.

Ставка: обе забьют за 1.82.