19 апреля в 5-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Днепр» Могилев. Начало игры — в 19:30 мск. БАТЭ — «Днепр» Могилев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

БАТЭ

Турнирное положение: Нынешний сезон для борисовцев начался очень непросто. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом БАТЭ победил всего лишь один раз при 2 поражениях. Худшего старта в истории клуба еще не было.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова разочаровала. БАТЭ по всем статьям уступил «Торпедо-БелАЗу» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ добыл лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Причем не побеждает БАТЭ уже в 3 матчах кряду. Тем не менее, витебляне явно намерены выбраться из непростой турнирной ситуации.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Между тем, опытный Игорь Криушенко наверняка поправит положение.

Матчи против днепрян для команды исторически складываются неудачно. В 9 последних поединках команда проиграла борисовцам.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться добыть вторую победу в чемпионате. БАТЭ наверняка будет активно атаковать.

«Днепр» Могилев

Турнирное положение: Днепряне в нынешнем сезоне обречены на борьбу за выживание. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Днепр» Могилев в 4 стартовых турах набрал всего 4 балла. Да и забила команда лишь 1 мяч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Днепр» Могилев уступил «Неману» (0:2).

До того команда минимально переиграла «Слуцк». Да и домашнюю ничью с дзержинским «Арсеналом» (0:0) никак не запишешь в позитив.

Проблемы в созидательном плане никуда не делись. Плюс ко всему, пока не в строю лидер атак команды Юрий Клочков.

Не сыграют: Юрий Клочков — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Днепр» Могилев выглядит крайне неубедительно. Без Клочкова игра команды смотрится блекло.

Днепряне уже почти 11 лет не могут обыграть БАТЭ. Борисовцы считаются одним из самых неудобных соперников для клуба из Могилева.

Притом, что «Днепр» Могилев обладает довольно-таки скромным составом. Игре команды явно недостает пресловутой солидности.

Наверняка гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Днепр» Могилев явно постарается зацепиться за очки, да и оппонент нынче отнюдь небезгрешен.

Статистика для ставок

Обе команды в нынешнем чемпионате выиграли лишь по разу

«Днепр» Могилев почти 11 лет не обыгрывает БАТЭ

Последний очный поединок соперников завершился победой БАТЭ (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.02 и 1.80.

Прогноз: БАТЭ явно намерен улучшить свои результаты, так что наверняка начнет матч активно.

БАТЭ традиционно успешно противостоит днепрянам, и явно будет агрессивно атаковать.

Ставка: Победа БАТЭ в 1 тайме за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02