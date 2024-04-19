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    БАТЭ быстро расправится с днепрянами

    БАТЭ — «Днепр» Могилев. Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 19 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Днепр» Могилев
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    Руслан Хадаркевич
    19 апреля в 5-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Днепр» Могилев. Начало игры — в 19:30 мск. БАТЭ — «Днепр» Могилев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 19 Апреля 2024 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 19:30 Днепр Могилев Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
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    БАТЭ

    Турнирное положение: Нынешний сезон для борисовцев начался очень непросто. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом БАТЭ победил всего лишь один раз при 2 поражениях. Худшего старта в истории клуба еще не было.

    БАТЭ — Днепр Могилев: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова разочаровала. БАТЭ по всем статьям уступил «Торпедо-БелАЗу» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ добыл лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Причем не побеждает БАТЭ уже в 3 матчах кряду. Тем не менее, витебляне явно намерены выбраться из непростой турнирной ситуации.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Между тем, опытный Игорь Криушенко наверняка поправит положение.

    Матчи против днепрян для команды исторически складываются неудачно. В 9 последних поединках команда проиграла борисовцам.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться добыть вторую победу в чемпионате. БАТЭ наверняка будет активно атаковать.

    «Днепр» Могилев

    Турнирное положение: Днепряне в нынешнем сезоне обречены на борьбу за выживание. На текущий момент команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Днепр» Могилев в 4 стартовых турах набрал всего 4 балла. Да и забила команда лишь 1 мяч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не сумела разжиться очками. «Днепр» Могилев уступил «Неману» (0:2).

    До того команда минимально переиграла «Слуцк». Да и домашнюю ничью с дзержинским «Арсеналом» (0:0) никак не запишешь в позитив.

    Проблемы в созидательном плане никуда не делись. Плюс ко всему, пока не в строю лидер атак команды Юрий Клочков.

    Не сыграют: Юрий Клочков — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Днепр» Могилев выглядит крайне неубедительно. Без Клочкова игра команды смотрится блекло.

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    Днепряне уже почти 11 лет не могут обыграть БАТЭ. Борисовцы считаются одним из самых неудобных соперников для клуба из Могилева.

    Притом, что «Днепр» Могилев обладает довольно-таки скромным составом. Игре команды явно недостает пресловутой солидности.

    Наверняка гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Днепр» Могилев явно постарается зацепиться за очки, да и оппонент нынче отнюдь небезгрешен.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в нынешнем чемпионате выиграли лишь по разу

    • «Днепр» Могилев почти 11 лет не обыгрывает БАТЭ

    • Последний очный поединок соперников завершился победой БАТЭ (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: БАТЭ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.02 и 1.80.

    Прогноз: БАТЭ явно намерен улучшить свои результаты, так что наверняка начнет матч активно.

    БАТЭ традиционно успешно противостоит днепрянам, и явно будет агрессивно атаковать.

    Ставка: Победа БАТЭ в 1 тайме за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02

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    Ставка и прогноз на матч БАТЭ — «Днепр» Могилев с коэффициентом 2.31. Дата матча: 19.04.2024. Прогнозы на футбол. БАТЭ быстро расправится с днепрянами
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