Прогнозы и ставки на футбол 19 сентября

«Виктория» — ЦСКА

Футбол. Лига чемпионов. Группа G

Чешский клуб после 8 туров национального первенства идет на втором месте с 21 очком, уступая «Славии» только по дополнительным показателям.

«Виктория» начала сезон серией из шести побед подряд, последовательно одолев на выезде «Дуклу» (3:1), «Сигму» (1:0) и «Карвину» (1:0), а на своем поле победив «Слован» (1:0), «Фастав» (1:0) и «Младу Болеслав» (6:1).

После разгромной домашней победы, пльзенский клуб на выезде был бит лидером чемпионата «Славией» со счетом 0:4.

В последнем матче «Виктория» дома победила «Опаву» со счетом 1:0. Лучший бомбардир команды — Михаэл Крменчик, забивший 7 мячей.

«Виктория» встречалась с ЦСКА в рамках Лиги чемпионов в сезоне 13/14, проиграв на выезде 2:3 и победив дома 2:1, благодаря чему армейцы не попали даже в Лигу Европы.

Армейцы начали сезон, победив в матче за Суперкубок столичный «Локомотив» (1 д.в.). В первом туре РПЛ ЦСКА в Самаре сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0), затем на своей арене москвичи проиграли «Ростову» — 0:1.

В третьем туре команда Гончаренко на выезде поделила очки с дебютантом элитного дивизиона «Енисеем» (1:1). И только в 4-м туре «армейцы» добыли свою первую победу в чемпионате, одолев на своем поле тульский «Арсенал» (3:0).

Выезд в Казань завершился ничьей с «Рубином» (1:1), после чего ЦСКА уверенно разгромил «Урал» (4:0), а в последнем матче на выезде разобрался с «Уфой» (3:0)

Матч из-за травм пропустят Константин Кучаев, Виктор Васин, Александр Макаров, Абель Эрнандес и Хердур Магнуссон. Чехи будут действовать очень осторожно, а надежная защита позволяет им бороться за очки с командами уровня ЦСКА. Ожидаем низкой результативности с обеих сторон.

Ставка: тотал матча меньше 2,5 гола за 1,75.

«Аякс» — АЕК

Футбол. Лига чемпионов. Группа E

На пути к групповому этапу Лиги чемпионов «Аякс» преодолел сразу три раунда квалификации, в которых не потерпел ни одного поражения.

Сначала амстердамский клуб прошел австрийский «Штурм» (2:0 и 3:1), затем — бельгийский «Стандард» (2:2 и 3:0), после этого — киевское «Динамо» (3:1 и 0:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В национальном первенстве «Аякс» провел пять матчей, одержал четыре победы и один раз сыграл вничью, занимая второе место в турнирной таблице. Среди травмированных у «Аякса» значатся Джоэль Велтман, Ноа Ланг и Бурейма Гассан Банде.

Футболисты АЕКа успели пройти два раунда квалификации, выступая по чемпионскому пути, в котором соперники были не столь сильны.

Команда из Афин прошла шотландский «Селтик» (1:1 и 2:1) и венгерский «Види» (2:1 и 1:1). После трех сыгранных туров в греческой Суперлиге АЕК занимает второе место, уступая по дополнительным показателям только «Олимпиакосу». Со старта сезона он обыграл «ПАС Ясину» (2:0), «Астерас» (1:0) и «Паниониос» (4:0).

Голландцы очень сильны, особенно на своем поле. В команде идеально подобраны опытные бойцы и будущие звезды футбола, которые не любят терять очки в родных стенах.

Ставка: победа «Аякса» за 1,39.

«Валенсия» — «Ювентус»

Футбол. Лига чемпионов. Группа H

Прошлый сезон команда Марселино Гарсии Тораля закончила на четвертом месте. Наверное, это был ее максимум на тот момент, ибо сейчас «летучие мыши» поймали жесткий спад.

После четырех туров Ла Лиги «Валенсия» парит над зоной вылета на расстоянии одного очка. А когда «Райо Вальекано» сыграет отложенный матч, и вовсе может опуститься в нее. Три ничьи и поражение — такой сухой остаток последних матчей «оранжевых» во внутреннем чемпионате.

Зато у «Ювентуса» в чемпионате проблем нет. По крайней мере, в плане результатов команды. Даже в непростом последнем матче против «Сассуоло» «зебры» смогли отстоять победу 2:1.

Пока что «бьянконери» — самая «острая» команда Серии А (17,33 удара в среднем за матч), а потому у «летучих мышей» определенно будут проблемы. И даже больше не из-за туринцев, а серьезных недостатков в игре самих испанцев.

Ставка: победа «Ювентуса» за 2,00.

Общий коэффициент — 4,86. 0