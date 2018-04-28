Прогнозы и ставки на футбол 28 апреля

«Ливерпуль» — «Сток Сити»

Чемпионат Англии. 36-й тур

Теперь известно даже детям — нет ничего страшнее атаки «Ливерпуля». В нынешнем сезоне это прочувствовали практически все клубы АПЛ, а также все соперники «красных» на европейской арене. Последней пала «Рома», схлопотавшая на «Энфилде» пять мячей в первом полуфинале Лиги чемпионов. героями встречи стали Мо Салах и Роберто Фирмино — египтятин и бразилец сделали то, что еще никому не удавалось в полуфиналах ЛЧ: забили 2 мяча и сделали 2 ассиста.

Кстати говоря, тройка Мане – Фирмино – Салах наколотила в этой Лиге чемпионов уже 28 голов. Такого не добивалось даже страшное трио Месси – Суарес – Неймар, которое в чемпионском сезоне-2014/15 настреляло 27 мячей (дальше было всего 17 и 18). У Салаха и Фирмино по 10 мячей – и это второй случай в истории, когда два игрока одной команды забили так много в одной ЛЧ. Первыми были Неймар и Лео Месси в сезоне-2014/15. Гениально? Не то слово.

Есть ли против этих парней шансы у «Сток Сити», за плечами которого 11-матчевая серия без побед? Минимум. Да и о каких шансах можно говорить, если в 2018-м «гончары» одержали всего одну победу и сейчас заслуженно плетутся на 19-й строке турнирной таблицы?

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ 2,5 за 1,77.

«Бавария» — «Айнтрахт» Ф

Чемпионат Германии. 32-й тур

Юпп Хайнкес в минувший уик-энд дал отдохнуть шести игрокам старта, а в среду против «Реала» выпустил весь атакующий кулак (Роббен, Рибери, Хамес, Мюллер) под Левандовского и сделал ставку на быстрые атаки, однако план мюнхенцев рухнул в дебюте, когда поле из-за травмы покинул Роббен. Переместившийся на правый край Мюллер провел ужасный матч и практически ничем не угрожал Марсело.

Можно говорить, что «Бавария» по игре заслуживала большего, чем 1:2. Правда, нельзя не отметить тот факт, что Хайнкесу просто некем усилить атаку. Лучшими в его команде были 35-летний Рибери и футболист, который летом не пригодился «Реалу» — Хамес. Этого, согласитесь, мало.

4,44Экспресс

Но против «Айнтрахта» может хватить. Но только в том случае, если чемпион, заранее завоевавший «салатницу», сыграет с максимальной отдачей. И вот в это верится с трудом.

Считаем, что команда Нико Ковача, который уже совсем скоро сменит Хайнкеса на тренерском мостике «Баварии», способна пошуметь в Мюнхене.

Ставка: обе команды забьют за 1,62.

«Монако» — «Амьен»

Чемпионат Франции. 35-й тур

Игра в догонялки «Марселя» и «Лиона» привела к тому, что этот тандем незаметно приблизился к занимающему второе место «Монако» на дистанцию одного очка.

Леонарду Жардим после унижения в Париже (1:7) решил провести ротацию состава и не угадал — княжеский клуб уступил «Генгаму» со счетом 1:3. Хотя нельзя не отметить, что «Монако» спутало карты удаление Жемерсона на 21-й минуте, а хозяева грамотно реализовали численное преимущество.

Но сегодня у Жардима уже просто нет права на ошибку — конкуренты подпирают. И хотя «Амьен» — крепкий орешек, который за последние шесть матчей проиграл лишь раз, а в первом круге сыграл с «монегасками» 1:1, мы все же поставим на хозяев.

Ставка: победа «Монако» с форой -1,5 за 1,55.

Общий коэффициент – 4,44.

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