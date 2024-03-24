ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорЗабудьте о Joga Bonito. В сборной Бразилии полный бардак Россия — СербияИгра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии «Копенгаген»В погоне за драмой. Пять захватывающих титульных гонок в Европе, от Дании до Болгарии
  • 22:11
    • На выходных в Москве отменены все массовые мероприятия
  • 21:45
    • «Локомотив» победил «Авангард» и повел в серии со счетом 3:1
  • 00:44
    • Нидерланды уверенно победили Шотландию, Албания была разгромлена Чили
  • 00:00
    • Саутгейт ответил на вопрос, возглавит ли он «Манчестер Юнайтед»
  • 23:02
    • «Балтика» уверенно победила минское «Динамо»
  • 22:43
    • Матч Первой Лиги «Торпедо» — «Кубань» отменен
  • 19:32
    • «Трактор» снова победил и выбил «Динамо» из Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    «Лягушки» продолжат свой ничейный синдром

    «Леванте» — «Эльче». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 24 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леванте Прогнозы на Эльче
    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Эльче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Леванте»
    24 марта в 32-м туре испанской Сегунды «Леванте» на своем поле сыграет против «Эльче». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. «Леванте» — «Эльче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 24 Марта 2024 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 20:30 Эльче Эльче
  • Испания. Сегунда
    •

    «Леванте»

    Турнирное положение: Клуб из Валенсии на текущий момент находится с 44 очками на 11 строке в второй испанской лиге. От зоны плей-офф отставание составляет пять баллов.

    «Леванте» в текущем первенстве отпраздновал десять викторий, 14 встреч свел миром и семь раз уступал, разница мячей составляет 36:35.

    Леванте — Эльче: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.453.003.15Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В преддверии этого поединка «лягушки» на выезде поделили очки с «Бургосом» 1:1, а ранее они на своем поле одолели хихонский «Спортинг» 1:0 и расписали мировую с «Андоррой» 0:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Леванте» к этому матчу подходит не в лучшем состоянии, ведь валенсийцы смогли выиграть всего один поединок из девяти предыдущих, дважды еще в этом отрезке они уступили и расписали аж шесть ничейных результатов. И только два поединка за это время превысили верховой тотал.

    «Эльче»

    Турнирное положение: С 53 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет вторым, опережая на балл двух преследователей.

    Коллектив в этом сезоне выиграл 15 игр из 31, восемь встреч свел вничью и восемь раз проиграл, забил 33 гола, а пропустил на восемь меньше.

  • Трансферный дайджест. 12-18 марта
  • Копмейнерс отправится в «Ювентус», Мален переедет в АПЛ, Иммобиле может вернуться к Симоне Индзаги
  • 18/03/2024

    • Последние матчи: В прошлом туре «зелено-белые» на своем поле смогли переиграть аутсайдера «Альбасете» со счетом 3:2. И данная виктория стала для них четвертой подряд в рамках чемпионата страны.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Эльче» набрал просто прекрасный ход. Сейчас у команды 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой было четыре выигрыша и одна мировая. А уступил коллектив только раз за предыдущие десять игр и семь раз победил. Причем в восьми случаях данного отрезка «Эльче» не пропускал.

    Статистика для ставок

    • У «Леванте» в семи последних домашних поединках четыре виктории и три ничьи

    • «Эльче» в гостях выиграл четыре предыдущие встречи при одном фиаско

    • «Леванте» не проигрывает «Эльче» в четырех минувших очных играх, выиграв дважды за это время

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леванте» — 2.55, победа «Эльче» — 2.97, ничья — 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.37 и 1.58 соответственно.

    Прогноз: От противостояния команд, которые очень плотно играют в защите, не стоит ждать феерии забитых мячей. В общем, ставим здесь на крайне низовой тотал.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.08.

    Прогноз: И также не исключаем в этом матче очередного ничейного исхода для «Леванте», ведь «лягушки» шесть из девяти последних своих игр завершили миром.

    Ставка: ничья за 3.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Перу — Никарагуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торпедо — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ленинградец — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Насьональ Монтевидео U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Тюмень — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нефтчи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  10.25
  • Прогноз на матч Алькарас — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дьере — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Бенин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Леванте» — «Эльче» с коэффициентом 2.08. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. «Лягушки» продолжат свой ничейный синдром
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры