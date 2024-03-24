24 марта в 32-м туре испанской Сегунды «Леванте» на своем поле сыграет против «Эльче». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. «Леванте» — «Эльче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Леванте»

Турнирное положение: Клуб из Валенсии на текущий момент находится с 44 очками на 11 строке в второй испанской лиге. От зоны плей-офф отставание составляет пять баллов.

«Леванте» в текущем первенстве отпраздновал десять викторий, 14 встреч свел миром и семь раз уступал, разница мячей составляет 36:35.

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Последние матчи: В преддверии этого поединка «лягушки» на выезде поделили очки с «Бургосом» 1:1, а ранее они на своем поле одолели хихонский «Спортинг» 1:0 и расписали мировую с «Андоррой» 0:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Леванте» к этому матчу подходит не в лучшем состоянии, ведь валенсийцы смогли выиграть всего один поединок из девяти предыдущих, дважды еще в этом отрезке они уступили и расписали аж шесть ничейных результатов. И только два поединка за это время превысили верховой тотал.

«Эльче»

Турнирное положение: С 53 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет вторым, опережая на балл двух преследователей.

Коллектив в этом сезоне выиграл 15 игр из 31, восемь встреч свел вничью и восемь раз проиграл, забил 33 гола, а пропустил на восемь меньше.

Последние матчи: В прошлом туре «зелено-белые» на своем поле смогли переиграть аутсайдера «Альбасете» со счетом 3:2. И данная виктория стала для них четвертой подряд в рамках чемпионата страны.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

Состояние команды: «Эльче» набрал просто прекрасный ход. Сейчас у команды 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой было четыре выигрыша и одна мировая. А уступил коллектив только раз за предыдущие десять игр и семь раз победил. Причем в восьми случаях данного отрезка «Эльче» не пропускал.

Статистика для ставок

У «Леванте» в семи последних домашних поединках четыре виктории и три ничьи

«Эльче» в гостях выиграл четыре предыдущие встречи при одном фиаско

«Леванте» не проигрывает «Эльче» в четырех минувших очных играх, выиграв дважды за это время

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леванте» — 2.55, победа «Эльче» — 2.97, ничья — 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.37 и 1.58 соответственно.

Прогноз: От противостояния команд, которые очень плотно играют в защите, не стоит ждать феерии забитых мячей. В общем, ставим здесь на крайне низовой тотал.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.08.

Прогноз: И также не исключаем в этом матче очередного ничейного исхода для «Леванте», ведь «лягушки» шесть из девяти последних своих игр завершили миром.

Ставка: ничья за 3.10.