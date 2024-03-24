«Леванте»
Турнирное положение: Клуб из Валенсии на текущий момент находится с 44 очками на 11 строке в второй испанской лиге. От зоны плей-офф отставание составляет пять баллов.
«Леванте» в текущем первенстве отпраздновал десять викторий, 14 встреч свел миром и семь раз уступал, разница мячей составляет 36:35.
Леванте — Эльче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В преддверии этого поединка «лягушки» на выезде поделили очки с «Бургосом» 1:1, а ранее они на своем поле одолели хихонский «Спортинг» 1:0 и расписали мировую с «Андоррой» 0:0.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Леванте» к этому матчу подходит не в лучшем состоянии, ведь валенсийцы смогли выиграть всего один поединок из девяти предыдущих, дважды еще в этом отрезке они уступили и расписали аж шесть ничейных результатов. И только два поединка за это время превысили верховой тотал.
«Эльче»
Турнирное положение: С 53 набранными очками «Эльче» на данный момент в турнирной таблицы второго испанского дивизиона идет вторым, опережая на балл двух преследователей.
Коллектив в этом сезоне выиграл 15 игр из 31, восемь встреч свел вничью и восемь раз проиграл, забил 33 гола, а пропустил на восемь меньше.
Последние матчи: В прошлом туре «зелено-белые» на своем поле смогли переиграть аутсайдера «Альбасете» со счетом 3:2. И данная виктория стала для них четвертой подряд в рамках чемпионата страны.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.
Состояние команды: «Эльче» набрал просто прекрасный ход. Сейчас у команды 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой было четыре выигрыша и одна мировая. А уступил коллектив только раз за предыдущие десять игр и семь раз победил. Причем в восьми случаях данного отрезка «Эльче» не пропускал.
Статистика для ставок
- У «Леванте» в семи последних домашних поединках четыре виктории и три ничьи
- «Эльче» в гостях выиграл четыре предыдущие встречи при одном фиаско
- «Леванте» не проигрывает «Эльче» в четырех минувших очных играх, выиграв дважды за это время
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леванте» — 2.55, победа «Эльче» — 2.97, ничья — 3.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.37 и 1.58 соответственно.
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Прогноз: От противостояния команд, которые очень плотно играют в защите, не стоит ждать феерии забитых мячей. В общем, ставим здесь на крайне низовой тотал.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.08.
Прогноз: И также не исключаем в этом матче очередного ничейного исхода для «Леванте», ведь «лягушки» шесть из девяти последних своих игр завершили миром.
Ставка: ничья за 3.10.