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    «Клипперс» добьётся очередной победы над «Портлендом»?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 24 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Кливленд Кавальерс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия»
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    «Атланта» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Портленде на арене «Crypto.com Арена» 24 марта. Начало встречи — в 22:30 мск. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА 24 Марта 2024 года

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место. «Парикмахеры» в этом сезоне провели 69 матчей.
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    Последние матчи: Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж принёс своей команде победу над «Портлендом» (125:117). В матче баскетбоист набрал 31 очко, совершил 4 подбора и отдал 3 передачи.

    Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Расселл Уэстбрук у которого травма руки. Под вопросом участие Нормана Пауэлла, у которого травма ноги, дисквалифицированных на матч нет.
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    Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» удалось продлить победную серию до двух матчей. «Парусники» дважды обыграли «Портленд» (125:117, 116:103).

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» расположилась на 7 месте, при 38 победах и 32 поражениях.

    Последние матчи: «Филадельфия» допустила осечку в гостевом поединке против «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:94). Это фиаско лишило «76-х» место в зоне плей-офф.

    Не сыграют: В лазарете команды из Лос-Анджелеса находятся 5 баскетболистов. У Колин Каслтона — травма запястья, Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена. Не сыграет и Кэмерон Реддиш из-за травмы лодыжки.

    Состояние команды: Черная полоса игра преследует команду уже на протяжении двух матчей. До этого было фиаско в поединке против «Майами» (102:115).

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Орлеан» играли один раз

    • «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл соперника со счетом 125:117

    • Выигрышная серия «Клипперс» состоит из 2 дней

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. На победу Филадельфии« — 4.67.

    ТБ 216 и ТМ 216 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: "Лос-Анджелес Клипперс" на данный момент на голову сильнее, команда может сыграть положительно в любой момент.

    Ставка: Фора "Лос-Анджелес Клипперс" (-10) с коэффициентом 2.00.

    Прогноз: В среднем за игру команды забрасывают друг друга 242 очка.

    Ставка: ТБ 216 с коэффициентом 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Клипперс» добьётся очередной победы над «Портлендом»?
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