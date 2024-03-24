«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 4 место. «Парикмахеры» в этом сезоне провели 69 матчей.
Все прогнозы на НБА
Последние матчи: Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж принёс своей команде победу над «Портлендом» (125:117). В матче баскетбоист набрал 31 очко, совершил 4 подбора и отдал 3 передачи.
Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Расселл Уэстбрук у которого травма руки. Под вопросом участие Нормана Пауэлла, у которого травма ноги, дисквалифицированных на матч нет.
Все прогнозы на НБА
Состояние команды: «Лос-Анджелес Клипперс» удалось продлить победную серию до двух матчей. «Парусники» дважды обыграли «Портленд» (125:117, 116:103).
«Филадельфия»
Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» расположилась на 7 месте, при 38 победах и 32 поражениях.
Последние матчи: «Филадельфия» допустила осечку в гостевом поединке против «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:94). Это фиаско лишило «76-х» место в зоне плей-офф.
Не сыграют: В лазарете команды из Лос-Анджелеса находятся 5 баскетболистов. У Колин Каслтона — травма запястья, Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена. Не сыграет и Кэмерон Реддиш из-за травмы лодыжки.
Состояние команды: Черная полоса игра преследует команду уже на протяжении двух матчей. До этого было фиаско в поединке против «Майами» (102:115).
Статистика для ставок
- В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Орлеан» играли один раз
- «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл соперника со счетом 125:117
- Выигрышная серия «Клипперс» состоит из 2 дней
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. На победу Филадельфии« — 4.67.
ТБ 216 и ТМ 216 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: "Лос-Анджелес Клипперс" на данный момент на голову сильнее, команда может сыграть положительно в любой момент.
Ставка: Фора "Лос-Анджелес Клипперс" (-10) с коэффициентом 2.00.
Прогноз: В среднем за игру команды забрасывают друг друга 242 очка.
Ставка: ТБ 216 с коэффициентом 1.90.