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    Аванесян пробилась в третий круг турнира в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Элина Аванесян Онс Жабер Даниэль Коллинз Анастасия Потапова
    Во втором круге женского турнира «Мастерса» в Майами россиянка Элина Аванесян (65-я ракетка) выиграла у туниски Онс Жабер (6) со счетом 6:1, 4:6, 6:3.

    Элина Аванесян
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    Элина Аванесян

    Игра продолжалась 1 час 59 минут. Аванесян сделала один эйс, одну двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.

    На счету Жабер две подачи навылет, 4 из 7 реализованных брейк-поинтов, также она не сделала ни одной двойной ошибки.

    В третьем круге турнира Аванесян сразится с американкой Даниэль Коллинз (53), легко победившая в своем матче росссиянку Анастасию Потапову (29-я) со счётом 6:2, 6:2.

    Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова (23).

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