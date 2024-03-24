Аванесян пробилась в третий круг турнира в Майами

Элина Аванесян Фото: globallookpress.com
Игра продолжалась 1 час 59 минут. Аванесян сделала один эйс, одну двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.
На счету Жабер две подачи навылет, 4 из 7 реализованных брейк-поинтов, также она не сделала ни одной двойной ошибки.
В третьем круге турнира Аванесян сразится с американкой Даниэль Коллинз (53), легко победившая в своем матче росссиянку Анастасию Потапову (29-я) со счётом 6:2, 6:2.
Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова (23).