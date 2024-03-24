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    «Химки» подтвердят статус фаворита

    «Динамо» Махачкала — «Химки». Ставка (к. 1,77) и прогноз на чемпионат России Первая лига 24 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Химки»
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    Андрей Талалаев — тренер «Химок»
    «Динамо» Махачкала — «Химки». Матч пройдет в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги 24 марта, начало — 19:30 (мск) «Динамо» Махачкала — «Химки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Марта 2024 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 19:30 Химки Химки
  • Московская область
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    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: подопечные Хасана Биджиева сейчас идут на третьем месте в таблице Первой лиги с 40 очками. От лидера «Химок» они отстают всего на два очка и в случае успешного результата могут снова вернуться на вершину.

    Последние матчи: в предыдущем туре «Динамо» Махачкала сенсационно уступило в гостях «КАМАЗу» со счетом 1:2. «Бело-голубые» провели матч ниже своих возможностей и допустили нетипичные для себя первой части сезона ошибки в обороне. Единственный гол забил в конце первого тайма Никита Глушков.

    До этого было неожиданное поражение от аустсайдера «Сокола» (0:2) и победа над другой командой из подвала таблицы «Ленинградцем» (2:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

    Состояние команды: после ухода Курбана Бердыева «Динамо» очень сильно сдало в организации игры и стало часто допускать грубые ошибки у своих ворот. С Бердыевым ушло и везение, которое отличало ее в первой части сезона. Также сказывается уход ключевого полузащитника Самину Абдуллахи, как раз в «Химки».

    «Химки»

    Турнирное положение: коллектив Андрея Талалаева заслуженно идет на первом месте в таблице Первой лиги. Это самая организованная, сбалансированная и команда с лучшим подбором футболистов в турнире.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре «Химки» неожиданно уступили «Нефтехимику» со счетом 1:3. Но как признал тренерский штаб на пресс-конференции, там была эйфория и расслабленность после победы в Кубке России над «Краснодаром».

    Ранее в чемпионате подмосковный клуб разгромил «Тюмень» (3:0) и «Волгарь» (2:0), показав очень мощный и качественный футбол.

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    Не сыграют: под вопросом участие левого защитника Степанова, но у Талалаева в составе есть по два человека на каждую позицию, поэтому потеря не так страшна.

    Состояние команды: «Химки» наряду с «Нефтехимиком» и «Родиной» во второй части чемпионата смотрятся на голову сильнее конкурентов, у Андрея Талалаева большой и успешный опыт работы в Первой лиге, поэтому у команды в итоге все будет хорошо.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Химки» дома победили со счетом 1:0

    • «Динамо» обладает самой крепкой обороной — 13 пропущенных мячей

    • «Химки» — самая забивная команда с 42 голами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» дают 3,0, а на «Химки» — 2,55. Ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,35.

    Прогноз: после зимней паузы и смены главного тренера «Динамо» пока не впечатляет, оно обыграло только лишь «Ленинградец», который откровенно слаб. «Химки» наоборот очень рьяно взялся за дело после зимней паузы, а игра с «Нефтехимиком» была лишь досадной осечкой.

    Ставка: победа «Химок» с форой 0 за 1,77.

    Прогноз: любители рискнуть могут взять успех гостей. Шансы на это довольно высоки, вся атака в отличном состоянии. К тому же ожидается возвращение Яковлева.

    Ставка: чистая победа «Химок» за 2,55.

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Химки» с коэффициентом 1.77. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. «Химки» подтвердят статус фаворита
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