«Динамо» Махачкала — «Химки». Матч пройдет в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги 24 марта, начало — 19:30 (мск) «Динамо» Махачкала — «Химки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: подопечные Хасана Биджиева сейчас идут на третьем месте в таблице Первой лиги с 40 очками. От лидера «Химок» они отстают всего на два очка и в случае успешного результата могут снова вернуться на вершину.

Последние матчи: в предыдущем туре «Динамо» Махачкала сенсационно уступило в гостях «КАМАЗу» со счетом 1:2. «Бело-голубые» провели матч ниже своих возможностей и допустили нетипичные для себя первой части сезона ошибки в обороне. Единственный гол забил в конце первого тайма Никита Глушков.

До этого было неожиданное поражение от аустсайдера «Сокола» (0:2) и победа над другой командой из подвала таблицы «Ленинградцем» (2:0).

Прогнозы на ФНЛ

Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

Состояние команды: после ухода Курбана Бердыева «Динамо» очень сильно сдало в организации игры и стало часто допускать грубые ошибки у своих ворот. С Бердыевым ушло и везение, которое отличало ее в первой части сезона. Также сказывается уход ключевого полузащитника Самину Абдуллахи, как раз в «Химки».

«Химки»

Турнирное положение: коллектив Андрея Талалаева заслуженно идет на первом месте в таблице Первой лиги. Это самая организованная, сбалансированная и команда с лучшим подбором футболистов в турнире.

Последние матчи: в предыдущей игре «Химки» неожиданно уступили «Нефтехимику» со счетом 1:3. Но как признал тренерский штаб на пресс-конференции, там была эйфория и расслабленность после победы в Кубке России над «Краснодаром».

Ранее в чемпионате подмосковный клуб разгромил «Тюмень» (3:0) и «Волгарь» (2:0), показав очень мощный и качественный футбол.

Не сыграют: под вопросом участие левого защитника Степанова, но у Талалаева в составе есть по два человека на каждую позицию, поэтому потеря не так страшна.

Состояние команды: «Химки» наряду с «Нефтехимиком» и «Родиной» во второй части чемпионата смотрятся на голову сильнее конкурентов, у Андрея Талалаева большой и успешный опыт работы в Первой лиге, поэтому у команды в итоге все будет хорошо.

Статистика для ставок

В первом круге «Химки» дома победили со счетом 1:0

«Динамо» обладает самой крепкой обороной — 13 пропущенных мячей

«Химки» — самая забивная команда с 42 голами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» дают 3,0, а на «Химки» — 2,55. Ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,60, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,35.

Прогноз: после зимней паузы и смены главного тренера «Динамо» пока не впечатляет, оно обыграло только лишь «Ленинградец», который откровенно слаб. «Химки» наоборот очень рьяно взялся за дело после зимней паузы, а игра с «Нефтехимиком» была лишь досадной осечкой.

Ставка: победа «Химок» с форой 0 за 1,77.

Прогноз: любители рискнуть могут взять успех гостей. Шансы на это довольно высоки, вся атака в отличном состоянии. К тому же ожидается возвращение Яковлева.

Ставка: чистая победа «Химок» за 2,55.