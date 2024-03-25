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    Венесуэла быстро накроет гватемальцев

    Гватемала — Венесуэла. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 25 марта 2024 года

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    Венесуэла
    В рамках международного товарищеского поединка 25 марта пройдет матч Гватемала — Венесуэла. Начало — 02:00 (мск). Гватемала — Венесуэла: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 25 Марта 2024 года
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    •  Гватемала 01:00 Венесуэла Венесуэла
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    Гватемала

    Турнирное положение: Гватемальцы в Лиге наций КОНКАКАФ выступают не столь успешно. Команда находится на 4 месте в группе.

    При этом Гватемала выиграла всего в 1 матче из 4. Да и побороться за 2 место команде будет крайне сложно.

    Гватемала — Венесуэла: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Гватемальцы по всем статьям уступили Эквадору (0:2).

    До того команда уступила еще и исландцам. Гватемала пропустила единственный мяч в самой концовке встречи.

    В 4 своих последних поединках Гватемала не забила ни разу. Причем в этих поединках команда трижды покидала поле на щите.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела крайне убого. При этом Гватемала даже голевые моменты создает нечасто. Что уж говорить о реализации?!

    Правда, матчи против венесуэльцев команде даются крайне сложно. Из 5 последних поединков Гватемала проиграла четырежды.

    И уж совсем очевидно, что Гватемала постарается прервать свой безголевой сериал. Да и соперник не столь силен.

    Венесуэла

    Турнирное положение: Эта сборная вполне прилично проводит отборочный турнир на чемпионат мира. Венесуэльцы мечтают попасть на Мундиаль.

    Сейчас Венесуэла занимает проходное 4 место в группе. Команде нужно попасть в первую шестерку, и шансы на это у нее отличные.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. В контрольном поединке венесуэльцы уступили сборной Италии (1:2).

    До того команда уступила колумбийцам (0:1). Да и вообще, не побеждает Венесуэла уже в 4 матчах кряду.

    Вот только атака команды в последних матчах явно разочаровывала. В 4 последних поединках Венесуэла отличилась всего 2 голами.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Венесуэла вполне способна выдать отдельный яркий поединок. Вот только нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

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    Победа над Чили (3:0) в отборе на Мундиаль показала силу команды. Да и вообще, Венесуэла не боится никого!

    Венесуэльцы имеют достаточно приличный подбор игроков. Многие из них выступают в приличных европейских клубах.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. Венесуэла постарается преуспеть в игре первым номером.

    Статистика для ставок

    • Гватемала не забивала в 4 своих последних поединках

    • Венесуэльцы не выигрывали в 4 своих последних матчах

    • Венесуэла еще ни разу не уступала гватемальцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Венесуэла — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.81.

    Прогноз: Венесуэльцы явно сильнее оппонента, и наверняка не собираются отсиживаться в тылах.

    Венесуэла привычно успешно противостоит гватемальцам, и наверняка будет действовать агрессивно с первых минут встречи.

    Ставка: Победа Венесуэлы в 1 тайме за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют более 2 мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

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    Ставка и прогноз на матч Гватемала — Венесуэла с коэффициентом 2.12. Дата матча: 25.03.2024. Прогнозы на футбол. Венесуэла быстро накроет гватемальцев
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