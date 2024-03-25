Гватемала
Турнирное положение: Гватемальцы в Лиге наций КОНКАКАФ выступают не столь успешно. Команда находится на 4 месте в группе.
При этом Гватемала выиграла всего в 1 матче из 4. Да и побороться за 2 место команде будет крайне сложно.
Гватемала — Венесуэла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Гватемальцы по всем статьям уступили Эквадору (0:2).
До того команда уступила еще и исландцам. Гватемала пропустила единственный мяч в самой концовке встречи.
В 4 своих последних поединках Гватемала не забила ни разу. Причем в этих поединках команда трижды покидала поле на щите.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела крайне убого. При этом Гватемала даже голевые моменты создает нечасто. Что уж говорить о реализации?!
Правда, матчи против венесуэльцев команде даются крайне сложно. Из 5 последних поединков Гватемала проиграла четырежды.
И уж совсем очевидно, что Гватемала постарается прервать свой безголевой сериал. Да и соперник не столь силен.
Венесуэла
Турнирное положение: Эта сборная вполне прилично проводит отборочный турнир на чемпионат мира. Венесуэльцы мечтают попасть на Мундиаль.
Сейчас Венесуэла занимает проходное 4 место в группе. Команде нужно попасть в первую шестерку, и шансы на это у нее отличные.
Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. В контрольном поединке венесуэльцы уступили сборной Италии (1:2).
До того команда уступила колумбийцам (0:1). Да и вообще, не побеждает Венесуэла уже в 4 матчах кряду.
Вот только атака команды в последних матчах явно разочаровывала. В 4 последних поединках Венесуэла отличилась всего 2 голами.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Венесуэла вполне способна выдать отдельный яркий поединок. Вот только нужно прибавлять во всех игровых компонентах.
Победа над Чили (3:0) в отборе на Мундиаль показала силу команды. Да и вообще, Венесуэла не боится никого!
Венесуэльцы имеют достаточно приличный подбор игроков. Многие из них выступают в приличных европейских клубах.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно. Венесуэла постарается преуспеть в игре первым номером.
Статистика для ставок
- Гватемала не забивала в 4 своих последних поединках
- Венесуэльцы не выигрывали в 4 своих последних матчах
- Венесуэла еще ни разу не уступала гватемальцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Венесуэла — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.81.
- 3.70Англия — Бразилия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.82Франция — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.97Тунис — Хорватия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Венесуэльцы явно сильнее оппонента, и наверняка не собираются отсиживаться в тылах.
Венесуэла привычно успешно противостоит гватемальцам, и наверняка будет действовать агрессивно с первых минут встречи.
Ставка: Победа Венесуэлы в 1 тайме за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют более 2 мячей на двоих.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.01