«Алания» — «Родина» Москва. Матч пройдет в рамках 24-го тура российской Первой лиги 24 марта, начало — 17:00 (мск) «Алания» — «Родина» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: сейчас подопечные Евгения Калешина идут только на седьмом месте в Первой лиге с 36 очками. До лидера «Химок» шесть очков.

Последние матчи: в 23-м туре «Алании» наконец удалось взять три очка на выезде, победив «Тюмень» (1:0). Решающий гол Аллон Бутаев забил дальним ударом в девятку на исходе основного времени. Но победу в этой встрече осетинский клуб полностью заслужил, команда не реализовала два пенальти, блестящую игру показал вратарь «Тюмени» Егор Любаков, отразивший оба удара.

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До этого «Алания» была разгромлена «Нефтехимиком» (0:3) и сыграла вничью с «Соколом» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

Не сыграют: пропустит игру защитник Алан Татаев, которого просто забыли заявить на вторую часть сезона после возвращения из аренды.

Состояние команды: в «Алании» не самая благоприятная обстановка, главный тренер Евгений Калешин пока не может найти общий язык с местными футболистами. От былой легкости команды не осталось почти ничего. Пока она не выглядит претендентом на повышение в классе.

«Родина» Москва

Турнирное положение: после мощного спурта во второй части сезона «Родина» уже на пятом месте и включилась в борьбу за прямой выход в РПЛ. Сейчас у нее 37 очков и отставание в пять баллов от «Химок».

Последние матчи: в предыдущем туре подопечные Франка Артига смогли сломить сопротивление «Кубани» (2:0), забив во втором тайме. Снова отличился лучший бомбардир Иван Тимошенко, а голевую передачу ему отдал оправившийся от травмы Султонов.

Ранее были победы над «Шинником» и «Акроном» с одинаковым счетом 2:0.

Не сыграют: травмированы полузащитник Уэсли Ната и защитник Юдинцев, но и без них состав очень приличный, а они все-таки не ключевые игроки.

Состояние команды: ни одна команда в Первой лиге не имеет столь мощного и сбалансированного состава. «Родина» имеет самый высокий бюджет в лиге, имеет возможность пригласить тренера дубля испанской «Барселоны», перебить деньгами «Урал», пригласив Юшина и некоторых легионеров.

Статистика для ставок

В первом круге «Родина» уступила дома со счетом 1:2

После зимнего перерыва «Родина» одержала три победы с разницей 5:0

«Алания» забила всего один мяч в трех последних турах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Алании» дают 2,38, а на «Родину»3,0. За ничью букмекеры отдают 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,15.

Прогноз: сейчас это команды абсолютно разного уровня. В «Алании» есть проблемы внутри коллектива, а у «Родины» внешне все безоблачно, к тому же команда провела мощнейшую по меркам Первой лиги селекцию (Мещанинов, Куликов, Кузнецов, Ориньо, Юшин).

Ставка: победа «Родины» с форой 0 за 2,15.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант. Москвичи гораздо сильнее по составу и качеству футбола.

Ставка: чистая победа «Родины» за 3,0.