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    Сборная Италии выиграет у Эквадора, Сан-Марино в матче с Сент-Китс и Невис учтет предыдущие ошибки

    Экспресс дня 24 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Сборная Италии
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские игры и матч чемпионата Ямайки. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Италия — Эквадор

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Италии готовится к финальной части Евро-2024. Осенью 2023 года команда в непростой борьбе завоевала прямую путевку на ЧЕ. «Скуадра Адзурра» не могла выполнить задачу вплоть до последнего тура, но всё-таки заняла второе место в отборочной группе, отправив Украину в стыки.

    22 марта итальянцы уже провели одну товарищескую игру. Сборная встречалась с Венесуэлой и одержала победу со счетом 2:1.

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    • Эквадор выступает в квалификации ЧМ-2026. Команда провела шесть матчей. На данный момент эквадорцы находятся на 5-м месте в таблице отбора, набрав 8 очков.

    22 марта сборная Эквадора сыграла первый матч в 2024 году. Соперником была Гватемала. Эквадор добился победы со счетом 2:0.

    Ставка: Победа Италии за 2.07.

    Сан-Марино — Сент-Китс и Невис

    Футбол. Товарищеский матч

    Болельщики Сан-Марино радуются, когда команда просто забивает гол. О победах и говорить не приходится, команда не выигрывала очень давно. Все последние десять матчей обернулись поражениями.

    С 17 октября по 20 марта Сан-Марино провел четыре встречи — и в каждой смог забить. Как будет на этот раз? Ранее команда уже встречалась с Сент-Китс и Невис и уступила со счетом 1:3.

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    Сент-Китс и Невис в предстоящем поединке идет фаворитом. Букмекеры отталкиваются от результата предыдущей игры. Но наверняка Сан-Марино нацелен взять реванш.

    В целом Сент-Китс и Невис редко выигрывает. В последних десяти матчах зафиксирована только одна победа.

    Ставка: Сан-Марино не проиграет за 1.57.

    «Портмор Юнайтед» — «Уэре Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Ямайки

    «Портмор» находится в верхней части таблицы и ведет борьбу за медали. На данный момент клуб располагается на 3-м месте. Набрано 45 очков в 23 играх.

    Футболисты «Портмора» набрали отличную форму. Команда в каждом матче добивается положительного результата. В последних 10 встречах не зафиксировано ни одного поражения.

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    «Уэре» идет в нижней части таблицы. Команда спокойно доигрывает сезон. Понижение в классе клубу не грозит.

    Три предыдущих гостевых матча «Уэре» проиграл. В 2024 году клуб еще не побеждал на выезде. Последний раз «Уэре» завоевывал три очка на чужом поле еще 31 декабря, когда удалось взять верх над «Треже Бич» со счетом 2:0.

    Ставка: Победа «Портмора» за 1.54.

    Общий коэффициент — 5.00.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 24 марта с коэффициентом 5.00. Дата матча: 24.03.2024. Экспресс. Сборная Италии выиграет у Эквадора, Сан-Марино в матче с Сент-Китс и Невис учтет предыдущие ошибки
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