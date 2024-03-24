В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские игры и матч чемпионата Ямайки. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Италия — Эквадор

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Италии готовится к финальной части Евро-2024. Осенью 2023 года команда в непростой борьбе завоевала прямую путевку на ЧЕ. «Скуадра Адзурра» не могла выполнить задачу вплоть до последнего тура, но всё-таки заняла второе место в отборочной группе, отправив Украину в стыки.

22 марта итальянцы уже провели одну товарищескую игру. Сборная встречалась с Венесуэлой и одержала победу со счетом 2:1.

Эквадор выступает в квалификации ЧМ-2026. Команда провела шесть матчей. На данный момент эквадорцы находятся на 5-м месте в таблице отбора, набрав 8 очков.

22 марта сборная Эквадора сыграла первый матч в 2024 году. Соперником была Гватемала. Эквадор добился победы со счетом 2:0.

Ставка: Победа Италии за 2.07.

Сан-Марино — Сент-Китс и Невис

Футбол. Товарищеский матч

Болельщики Сан-Марино радуются, когда команда просто забивает гол. О победах и говорить не приходится, команда не выигрывала очень давно. Все последние десять матчей обернулись поражениями.

С 17 октября по 20 марта Сан-Марино провел четыре встречи — и в каждой смог забить. Как будет на этот раз? Ранее команда уже встречалась с Сент-Китс и Невис и уступила со счетом 1:3.

Сент-Китс и Невис в предстоящем поединке идет фаворитом. Букмекеры отталкиваются от результата предыдущей игры. Но наверняка Сан-Марино нацелен взять реванш.

В целом Сент-Китс и Невис редко выигрывает. В последних десяти матчах зафиксирована только одна победа.

Ставка: Сан-Марино не проиграет за 1.57.

«Портмор Юнайтед» — «Уэре Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Ямайки

«Портмор» находится в верхней части таблицы и ведет борьбу за медали. На данный момент клуб располагается на 3-м месте. Набрано 45 очков в 23 играх.

Футболисты «Портмора» набрали отличную форму. Команда в каждом матче добивается положительного результата. В последних 10 встречах не зафиксировано ни одного поражения.

Все прогнозы на футбол

«Уэре» идет в нижней части таблицы. Команда спокойно доигрывает сезон. Понижение в классе клубу не грозит.

Три предыдущих гостевых матча «Уэре» проиграл. В 2024 году клуб еще не побеждал на выезде. Последний раз «Уэре» завоевывал три очка на чужом поле еще 31 декабря, когда удалось взять верх над «Треже Бич» со счетом 2:0.

Ставка: Победа «Портмора» за 1.54.

Общий коэффициент — 5.00.