В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет на «Литл Сесарс Арена» 24 марта. Начало встречи — в 22:00 мск. «Детройт» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: 70-й матч в регулярном чемпионате провёл «Детройт», который выше 12-го места в Восточной конференции уже не поднимется, а это значит, то клуб из штата Индианы лишился шансов на выход в плей-ин НБА. На данный момент «Пистонс» занимает предпоследнее, 14 место в турнирной таблице, одержав 12 побед и потерпев 58 поражений.

Последние матчи: «Детройт» допустил новую осечку в регулярном чемпионате. В минувшем туре команда потерпела крупное поражение в матче против лидера Востока «Бостона» (102:129).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете клуба находится Квентин Граймс. Также на больничной койке оказались Стэнли Умуде (травма лодыжки), Тадж Гибсон и Айзея Стюарт (у обоих — травма подколенного сухожилия), Симоне Фонтеккио (травма пальца), Аусар Томпсон (болезнь).

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Состояние команды: «Детройт» не побеждает в пятом матче подряд, в черную полосу игр команды также входят поединки против «Индианы» (103:122), «Бостона» (94:119), «Майами» (101:104, 95:108).

«Нью-Орлеан»

Турнирное положение: Команда из Луизианы продолжает борьбу за место в плей-офф баскетбольной ассоциации. На данный момент «Нью-Орлеан» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференции. «Пеликаны» провели в этом сезоне 70 матчей, одержав 43 победы и потерпев 27 поражений.

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Последние матчи: Си Джей Макколлум принес победу «Нью-Орлеану» в матче против «Майами» (111:88). Защитник «пеликанов» отправил в кольцо соперника 30 очков, совершил 5 подборов и отдал 7 передач.

Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находятся Дайсон Дэниелс и Брэндон Ингрэм дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Лидер «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм выбыл из строя команды, травмировав колено в проигранном поединке против «Орландо» (106:121). С тех пор Ингрэм пропустил встречу против «Майами», которую луизианцы выиграли со счётом 111:88. В последних пяти встречах «пеликаны» также добились побед в играх над «Бруклином» (104:91), «Портлендом» (126:107) и «Лос-Анджелес Клипперс» (112:104).

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» обыграл «Детройт» со счётом 125:116

«Детройт» не может выиграть пятый матч подряд

«Нью-Орлеан» выиграл четыре последних матча из пяти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров

: «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом. На победу «Детройта» —

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.

Прогноз: «Нью-Орлеана» нацелен продлить проигрышную серию «Детройта». Учитывая, что соперник классом ниже и луизианцы постепенно поднимаются вверх турнирной таблицы Восточной конференции, стоит ожидать уверенной победы «Нью-Орлеана».

Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-12) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: 241 очко забросили другу дргу баскетболисты «Нью-Орлеана» и «Детройта». Так что на более открытую игру со стороны команд стоит рассчитывать.

Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.90.