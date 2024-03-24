ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтДрессировщик для «Трех львов». Топ-10 замен для Саутгейта в сборной Англии Алекса ГрассоГрассо, Пенья или Харрисон — кто главная звезда женского ММА после Нунес? Винисиус ЖуниорЗабудьте о Joga Bonito. В сборной Бразилии полный бардак
  • 00:25
    • Касаткина пробилась в третий раунд турнира в Майами на отказе Лю
  • 00:10
    • В «Зените» высказались о состоянии Марио Фернандеса и Клаудиньо
  • 23:01
    • «Зенит» уступил «Црвене Звезде» в товарищеском матче
  • 21:57
    • Ирландия и Бельгия сыграли вничью в спарринге
  • 18:43
    • Стало известно новое расписание матчей Кубка Гагарина
  • 18:30
    • Молодежная сборная России разгромила «Насьональ»
  • 16:57
    • СКА обыграл «Автомобилист» в матче плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    «Нью-Орлеан» закрепится в топ-4 Восточной конференции?

    «Детройт» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 24 марта 2024 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Детройт Пистонс
    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Нью-Орлеан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Орлеан»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет на «Литл Сесарс Арена» 24 марта. Начало встречи — в 22:00 мск. «Детройт» — «Нью-Орлеан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Детройт»

    Турнирное положение: 70-й матч в регулярном чемпионате провёл «Детройт», который выше 12-го места в Восточной конференции уже не поднимется, а это значит, то клуб из штата Индианы лишился шансов на выход в плей-ин НБА. На данный момент «Пистонс» занимает предпоследнее, 14 место в турнирной таблице, одержав 12 побед и потерпев 58 поражений.

    Последние матчи: «Детройт» допустил новую осечку в регулярном чемпионате. В минувшем туре команда потерпела крупное поражение в матче против лидера Востока «Бостона» (102:129).

    Не сыграют: С травмой колена в лазарете клуба находится Квентин Граймс. Также на больничной койке оказались Стэнли Умуде (травма лодыжки), Тадж Гибсон и Айзея Стюарт (у обоих — травма подколенного сухожилия), Симоне Фонтеккио (травма пальца), Аусар Томпсон (болезнь).

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: «Детройт» не побеждает в пятом матче подряд, в черную полосу игр команды также входят поединки против «Индианы» (103:122), «Бостона» (94:119), «Майами» (101:104, 95:108).

    «Нью-Орлеан»

    Турнирное положение: Команда из Луизианы продолжает борьбу за место в плей-офф баскетбольной ассоциации. На данный момент «Нью-Орлеан» занимает 5 место в турнирной таблице Западной конференции. «Пеликаны» провели в этом сезоне 70 матчей, одержав 43 победы и потерпев 27 поражений.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Си Джей Макколлум принес победу «Нью-Орлеану» в матче против «Майами» (111:88). Защитник «пеликанов» отправил в кольцо соперника 30 очков, совершил 5 подборов и отдал 7 передач.

    Не сыграют: В лазарете команды с травмой колена находятся Дайсон Дэниелс и Брэндон Ингрэм дисквалифицированных на матч нет.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: Лидер «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм выбыл из строя команды, травмировав колено в проигранном поединке против «Орландо» (106:121). С тех пор Ингрэм пропустил встречу против «Майами», которую луизианцы выиграли со счётом 111:88. В последних пяти встречах «пеликаны» также добились побед в играх над «Бруклином» (104:91), «Портлендом» (126:107) и «Лос-Анджелес Клипперс» (112:104).

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» обыграл «Детройт» со счётом 125:116

    • «Детройт» не может выиграть пятый матч подряд

    • «Нью-Орлеан» выиграл четыре последних матча из пяти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров

    : «Нью-Орлеан» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. На победу «Детройта» — 5.48.

    ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.90 и 1.96 соответственно.

    Прогноз: «Нью-Орлеана» нацелен продлить проигрышную серию «Детройта». Учитывая, что соперник классом ниже и луизианцы постепенно поднимаются вверх турнирной таблицы Восточной конференции, стоит ожидать уверенной победы «Нью-Орлеана».

    Ставка: Фора «Нью-Орлеана» (-12) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: 241 очко забросили другу дргу баскетболисты «Нью-Орлеана» и «Детройта». Так что на более открытую игру со стороны команд стоит рассчитывать.

    Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Дьере — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 00:00
    •  10.25
  • Прогноз на матч Алькарас — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Орландо — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Усман — Паркин
  • Бои
  • Сегодня в 02:05
    •  2.10
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Гондурас
  • Футбол
  • Сегодня в 02:15
    •  3.65
  • Прогноз на матч Атланта — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  3.09
  • Прогноз на матч Торонто — Атланта Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Остин
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Цинциннати — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Шарлотт — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Чикаго — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хьюстон — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Нью-Орлеан» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на баскетбол. «Нью-Орлеан» закрепится в топ-4 Восточной конференции?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры