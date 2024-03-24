В рамках 24-го тура российской Первой лиги 24 марта пройдет матч «Шинник» — «Акрон». Начало — 17:00 (мск). «Шинник» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: ярославский коллектив в этом сезоне борется за выживание в Первой лиге.

В настоящий момент команда из Ярославля занимает только 13-е место, имея в своем активе 27 очков. Ярославцы только на три балла опережают зону вылета.

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Сине-черные смогли 26 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустили в свои.

Последние матчи: после возобновления чемпионата «Шинник» успел провести уже три игры.

Календарь и таблица ФНЛ

Сначала подопечные Дмитрия Черышева на выезде переиграли краснодарскую «Кубань» (2:0), затем дома проиграли московской «Родине» (0:2) и потом в гостях уступили новороссийскому «Черноморцу» (0:1).

Не сыграют: в лазарете команды пребывает Дмитрий Шадринцев.

Состояние команды: ярославский «Шинник» выступает в этом сезоне крайне средне, поэтому и борется за выживание.

Плотность коллективов достаточно высокая, однако ярославцы в любом случае должны оставаться в ФНЛ.

Зимой в команду пришли Артем Голубев, Михаил Яковлев, Владислав Саусь, Абусси Гогуа и Бен Загре, а покинули ее Артем Самсонов, Михаил Гащенков, Игорь Соколов и Дмитрий Малыхин.

«Акрон»

Турнирное положение: тольяттинский коллектив ведет борьбу за повышение в классе и выход в РПЛ.

В настоящий момент команда из Тольятти имеет 41 очко и располагается на втором месте, которое дает право на прямой выход в высшую лигу.

Тольяттинцы забили 32 мяча в ворота соперников, а в свои пропустили только 19.

Последние матчи: у «красных» также три матча в 2024 году после возобновления сезона.

Сначала «Акрон» в родных стенах уступил московской «Родине» (0:2), потом на выезде победил красноярский «Енисей» (3:2), а затем в родных стенах оказался сильнее саратовского «Сокола» (2:0).

Не сыграют: дисквалифицирован на эту игру Андрес Понсе.

Состояние команды: подопечные Заура Тедеева являются одними из претендентов на повышение в классе, однако им нужно будет выиграть конкуренцию у «Химок», «Динамо» из Махачкалы и «Арсенала».

Зимой «Акрон» подписал Артура Галояна, Никиту Глушкова, Максима Болдырева, Макара Пестрова, Тимура Акмурзина и Дмитрия Пестрякова, а расстался только с Русланом Апековым.

Статистика для ставок

«Акрон» выиграл 2 последних очных матча у «Шинника»

«Шинник» выиграл только 1 официальный матч из последних 12

«Акрон» выбил «Шинник» из нынешнего розыгрыша Кубка России

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.35, а победа «Шинника» — в 3.70.

ТБ 2,5 оценивается в 2.15, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

Прогноз: после возобновления сезона команды откровенно не блещут результативностью, поэтому вряд ли смогут пробить тотал и забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.70.

Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то гости сильнее хозяев и должны побеждать. Думается, что так оно и будет и «Акрон» продолжит борьбу за выход в РПЛ.

Ставка: победа «Акрона» за 2.07.