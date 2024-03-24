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    Возьмет ли «Акрон» три очка в матче с «Шинником»?

    «Шинник» — «Акрон». Ставка (к. 1.70) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Акрон»
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    «Акрон»
    В рамках 24-го тура российской Первой лиги 24 марта пройдет матч «Шинник» — «Акрон». Начало — 17:00 (мск). «Шинник» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Марта 2024 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 17:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: ярославский коллектив в этом сезоне борется за выживание в Первой лиге.

    В настоящий момент команда из Ярославля занимает только 13-е место, имея в своем активе 27 очков. Ярославцы только на три балла опережают зону вылета.

    Шинник — Акрон: коэффициенты букмекеров

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    Сине-черные смогли 26 раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: после возобновления чемпионата «Шинник» успел провести уже три игры.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Сначала подопечные Дмитрия Черышева на выезде переиграли краснодарскую «Кубань» (2:0), затем дома проиграли московской «Родине» (0:2) и потом в гостях уступили новороссийскому «Черноморцу» (0:1).

    Не сыграют: в лазарете команды пребывает Дмитрий Шадринцев.

    Состояние команды: ярославский «Шинник» выступает в этом сезоне крайне средне, поэтому и борется за выживание.

    Плотность коллективов достаточно высокая, однако ярославцы в любом случае должны оставаться в ФНЛ.

    Зимой в команду пришли Артем Голубев, Михаил Яковлев, Владислав Саусь, Абусси Гогуа и Бен Загре, а покинули ее Артем Самсонов, Михаил Гащенков, Игорь Соколов и Дмитрий Малыхин.

    «Акрон»

    Турнирное положение: тольяттинский коллектив ведет борьбу за повышение в классе и выход в РПЛ.

    В настоящий момент команда из Тольятти имеет 41 очко и располагается на втором месте, которое дает право на прямой выход в высшую лигу.

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    • Тольяттинцы забили 32 мяча в ворота соперников, а в свои пропустили только 19.

    Последние матчи: у «красных» также три матча в 2024 году после возобновления сезона.

    Сначала «Акрон» в родных стенах уступил московской «Родине» (0:2), потом на выезде победил красноярский «Енисей» (3:2), а затем в родных стенах оказался сильнее саратовского «Сокола» (2:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован на эту игру Андрес Понсе.

    Состояние команды: подопечные Заура Тедеева являются одними из претендентов на повышение в классе, однако им нужно будет выиграть конкуренцию у «Химок», «Динамо» из Махачкалы и «Арсенала».

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    Зимой «Акрон» подписал Артура Галояна, Никиту Глушкова, Максима Болдырева, Макара Пестрова, Тимура Акмурзина и Дмитрия Пестрякова, а расстался только с Русланом Апековым.

    Статистика для ставок

    • «Акрон» выиграл 2 последних очных матча у «Шинника»

    • «Шинник» выиграл только 1 официальный матч из последних 12

    • «Акрон» выбил «Шинник» из нынешнего розыгрыша Кубка России

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.35, а победа «Шинника» — в 3.70.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.15, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

    Прогноз: после возобновления сезона команды откровенно не блещут результативностью, поэтому вряд ли смогут пробить тотал и забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.70.

    Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то гости сильнее хозяев и должны побеждать. Думается, что так оно и будет и «Акрон» продолжит борьбу за выход в РПЛ.

    Ставка: победа «Акрона» за 2.07.

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    Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Акрон» с коэффициентом 1.70. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Акрон» три очка в матче с «Шинником»?
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