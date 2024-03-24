НБА. «Денвер» обыграл «Портленд», «Атланта» разгромила «Шарлотт», «Хьюстон» был сильнее «Юты»

«Атланта» — «Шарлотт»— 132:91 (30:28, 36:20, 33:26, 33:17)
Больше всего очков набрал защитник «Хокс» Деджонте Мюррей (28).
А: Маррей (28 + 12 передач), Фернандо (25), Мэтьюз (20)
Ш: Бриджес (27), Миллер (13), Ричардс (12 + 16 подборов)
«Орландо» — «Сакраменто» — 107:109 (26:27, 30:27, 25:27, 26:28)
Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис набрал 21 очко и сделал 14 подборов. Для него это уже 66-й дабл-дабл в сезоне-2023/24. Он установил рекорд «Кингз» по этому показателю.
О: Айзек (25), Банкеро (22), Вагнер (18)
С: Фокс (31), Мюррей (22), Сабонис (21 + 14 подборов)
Таблицу НБА можно посмотреть по ссылке.
«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 105:93 (28:30, 28:27, 24:20, 25:16)
Самым результативным стал игрок хозяев Донте Дивиченцо, набравший 31 очко.
«Нью-Йорк» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 112 очков. «Бруклин» идет 11-м с 96 очками.
«Хьюстон» — «Юта» — 147:119 (47:21, 38:34, 37:36, 25:28)
Самым результативным стал форвард хозяев Джален Грин, у которого 41 очко.
Х: Джален Грин (41), Ванвлит (34), Джефф Грин (21)
Ю: Коллинз (25), Секстон (20), Сенсабо (16)
«Вашингтон» — «Торонто» — 112:109 (23:25, 28:23, 26:33, 35:28)
В: Авдия (22 + 13 подборов), Пул (18 + 12 передач), Кисперт (18)
Т: Трент (31), Дик (17), Олиник (14 + 10 передач)
«Сан-Антонио» — «Финикс» — 106:131 (17:26, 30:39, 24:38, 35:28)
С: Джонсон (14), Вембаньяма (13), Уэсли (12)
Ф: Букер (32), Дюрант (25), Бил (13 + 12 передач)
«Чикаго» — «Бостон» — 113:124 (31:31, 29:35, 32:29, 21:29)
Ч: Дерозан (28), Вучевич, Досунму, Карузо (все трое — 14)
Б: Тейтум (26), Хаузер, Хорфорд (оба — 23)
«Портленд» — «Денвер» — 111:114 (22:26, 25:31, 36:28, 28:29)
Самым результативным стал баскетболист «Трэйл Блэйзерс» Дуоп Рит — 24 очка. Отметим, что у гостей не принимали участие из-за травм центровой Никола Йокич и разыгрывающий Джамал Мюррей.
«Денвер» одержал третью победу подряд. «Наггетс» с 50 победами в 71 матче занимают второе место в таблице Западной конференции. «Портленд» с 52 поражениями в 71 матче — на 14-й строчке.
П: Рит (24), Хендерсон (22), Камара (16)
Д: Джексон (23), Гордон (22+12 подборов), Браун (17+10 подборов)
Все результаты игрового дня НБА 24 марта
- «Нью-Йорк Никс» — «Бруклин Нетс» — 105:93.
- «Орландо Мэджик» — «Сакраменто Кингз» — 107:109.
- «Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс» — 132:91.
- «Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз» — 147:119.
- «Чикаго Буллз» — «Бостон Селтикс» — 113:124.
- «Вашингтон Уизардс» — «Торонто Рэпторс» — 112:109.
- «Сан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз» — 106:131.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Денвер Наггетс» — 111:114.