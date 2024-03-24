«Волгарь»
Турнирное положение: Команда проваливает нынешний сезон, занимая последнее 18-е место в таблице Первой лиги с 21-м очком в активе. Несмотря на это, «Волгарь» еще имеет шансы сохранить прописку в чемпионате.
Команда отстает от спасительной 15-й строчки лишь на 3 балла, но «Волгарь» редко набирает очки. Астраханцы должны стабильно набирать очки, чтобы претендовать на выживание.
Волгарь — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: После зимней паузы у «Волгаря» так и не получилось выйти на высокий уровень. За 3 встречи в Первой лиге команда дважды сыграла вничью и однажды проиграла.
«Волгарь» поделила очки со «СКА-Хабаровском» (1:1) и тульским «Арсеналом» (0:0), а также проиграл «Химкам» (0:2). За этот период команда забила всего 1 гол.
Состояние команды: «Волгарь» точно не выглядит той командой, которая способна бороться за выживание в Первой лиге. Пока астраханцы — главные претенденты на вылет.
Даже по результатам домашних встреч «Волгарь» занимает предпоследнее 17-е место в лиге, набрав 10 очков из 36-и возможных на своем поле.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Первой лиге. После 23-х туров «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице с 33 очками в активе.
Нижнекамцы теоретически могут побороться за выход в стыковые матчи, но отрыв от 4-й строчки довольно велик — 7 баллов. Судя по последним встречам, «Нефтехимик» способен и на это.
Последние матчи: После зимней паузы нижнекамцы громят соперников одного за другим. Сначала «Нефтехимик» разобрался с «Аланией» (3:0), а потом обыграл КАМАЗ (2:0).
Самое интересное, что нижнекамцы в последнем туре Первой лиги одолели лидера чемпионата — «Химки» (3:1). К 55-й минуте команда уже вела в счете 3:0, спокойно доведя дело до победы.
Состояние команды: Что до зимней паузы, что после «Нефтехимик» выглядел очень здорово. Команда поправила свое турнирное положение и вполне комфортно чувствует себя в топ-10 Первой лиги.
К тому же, «Нефтехимик» регулярно обыгрывает «Волгарь» в очных противостояниях. В рамках 1-го тура Первой лиги нынешнего сезона нижнекамцы обыграли астраханскую команду со счетом 2:1.
Уже 24-го января этого года «Нефтехимик» обыграл «Волгарь» с таким же счетом, но в рамках товарищеского матча. Команды забили все голы еще в 1-м тайме.
Статистика для ставок
- «Нефтехимик» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей в Первой лиге
- «Волгарь» не может выиграть на протяжении 5-и последних официальных матчей
- В последних 5-и очных встречах «Волгарь» выигрывал у «Нефтехимика» только 1 раз (в 2021-м году)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров:«Нефтехимик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа «Волгаря» — в 3.15.
ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.68.
- 3.70Англия — Бразилия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.82Франция — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.97Хорватия — Тунис: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Нефтехимик» набрал хороший ход после зимней паузы.
Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.30.
Прогноз: Гости стали куда результативнее в последнее время.
Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 1 больше за 1.65.