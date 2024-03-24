ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорЗабудьте о Joga Bonito. В сборной Бразилии полный бардак Россия — СербияИгра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии «Копенгаген»В погоне за драмой. Пять захватывающих титульных гонок в Европе, от Дании до Болгарии
  • 09:53
    • Матч между сборными России и Парагвая отменен
  • 22:11
    • На выходных в Москве отменены все массовые мероприятия
  • 00:44
    • Нидерланды уверенно победили Шотландию, Албания была разгромлена Чили
  • 00:00
    • Саутгейт ответил на вопрос, возглавит ли он «Манчестер Юнайтед»
  • 23:02
    • «Балтика» уверенно победила минское «Динамо»
  • 22:43
    • Матч Первой Лиги «Торпедо» — «Кубань» отменен
  • 21:45
    • «Локомотив» победил «Авангард» и повел в серии со счетом 3:1
    Все новости спорта

    «Нефтехимик» продолжит свою победную серию?

    «Волгарь» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, российская Первая лига, 24 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Волгарь Прогнозы на Нефтехимик Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нефтехимик»
    В рамках 24-го тура российской Первой лиги 24 марта пройдет игра «Волгарь» — «Нефтехимик». Начало — 16:00 (мск). «Волгарь» — «Нефтехимик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Марта 2024 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 16:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •

    «Волгарь»

    Турнирное положение: Команда проваливает нынешний сезон, занимая последнее 18-е место в таблице Первой лиги с 21-м очком в активе. Несмотря на это, «Волгарь» еще имеет шансы сохранить прописку в чемпионате.

    Команда отстает от спасительной 15-й строчки лишь на 3 балла, но «Волгарь» редко набирает очки. Астраханцы должны стабильно набирать очки, чтобы претендовать на выживание.

    Волгарь — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.153.302.30Бонус$9500
    •

    Последние матчи: После зимней паузы у «Волгаря» так и не получилось выйти на высокий уровень. За 3 встречи в Первой лиге команда дважды сыграла вничью и однажды проиграла.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Волгарь» поделила очки со «СКА-Хабаровском» (1:1) и тульским «Арсеналом» (0:0), а также проиграл «Химкам» (0:2). За этот период команда забила всего 1 гол.

    Состояние команды: «Волгарь» точно не выглядит той командой, которая способна бороться за выживание в Первой лиге. Пока астраханцы — главные претенденты на вылет.

    Даже по результатам домашних встреч «Волгарь» занимает предпоследнее 17-е место в лиге, набрав 10 очков из 36-и возможных на своем поле.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Первой лиге. После 23-х туров «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице с 33 очками в активе.

    Нижнекамцы теоретически могут побороться за выход в стыковые матчи, но отрыв от 4-й строчки довольно велик — 7 баллов. Судя по последним встречам, «Нефтехимик» способен и на это.

  • Игра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии
  • Реакция спортивных СМИ на крупную победу дружины Валерия Карпина в товарищеском матче
  • Вчера

    • Последние матчи: После зимней паузы нижнекамцы громят соперников одного за другим. Сначала «Нефтехимик» разобрался с «Аланией» (3:0), а потом обыграл КАМАЗ (2:0).

    Самое интересное, что нижнекамцы в последнем туре Первой лиги одолели лидера чемпионата — «Химки» (3:1). К 55-й минуте команда уже вела в счете 3:0, спокойно доведя дело до победы.

    Состояние команды: Что до зимней паузы, что после «Нефтехимик» выглядел очень здорово. Команда поправила свое турнирное положение и вполне комфортно чувствует себя в топ-10 Первой лиги.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    К тому же, «Нефтехимик» регулярно обыгрывает «Волгарь» в очных противостояниях. В рамках 1-го тура Первой лиги нынешнего сезона нижнекамцы обыграли астраханскую команду со счетом 2:1.

    Уже 24-го января этого года «Нефтехимик» обыграл «Волгарь» с таким же счетом, но в рамках товарищеского матча. Команды забили все голы еще в 1-м тайме.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей в Первой лиге

    • «Волгарь» не может выиграть на протяжении 5-и последних официальных матчей

    • В последних 5-и очных встречах «Волгарь» выигрывал у «Нефтехимика» только 1 раз (в 2021-м году)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Нефтехимик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа «Волгаря» — в 3.15.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.68.

    Прогноз: «Нефтехимик» набрал хороший ход после зимней паузы.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.30.

    Прогноз: Гости стали куда результативнее в последнее время.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 1 больше за 1.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Перу — Никарагуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Торпедо — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ленинградец — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Насьональ Монтевидео U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Тюмень — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нефтчи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  10.25
  • Прогноз на матч Алькарас — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дьере — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Бенин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Волгарь» — «Нефтехимик» с коэффициентом 2.30. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. «Нефтехимик» продолжит свою победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры