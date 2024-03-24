В рамках 24-го тура российской Первой лиги 24 марта пройдет игра «Волгарь» — «Нефтехимик». Начало — 16:00 (мск). «Волгарь» — «Нефтехимик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Волгарь»

Турнирное положение: Команда проваливает нынешний сезон, занимая последнее 18-е место в таблице Первой лиги с 21-м очком в активе. Несмотря на это, «Волгарь» еще имеет шансы сохранить прописку в чемпионате.

Команда отстает от спасительной 15-й строчки лишь на 3 балла, но «Волгарь» редко набирает очки. Астраханцы должны стабильно набирать очки, чтобы претендовать на выживание.

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Последние матчи: После зимней паузы у «Волгаря» так и не получилось выйти на высокий уровень. За 3 встречи в Первой лиге команда дважды сыграла вничью и однажды проиграла.

Календарь и таблица ФНЛ

«Волгарь» поделила очки со «СКА-Хабаровском» (1:1) и тульским «Арсеналом» (0:0), а также проиграл «Химкам» (0:2). За этот период команда забила всего 1 гол.

Состояние команды: «Волгарь» точно не выглядит той командой, которая способна бороться за выживание в Первой лиге. Пока астраханцы — главные претенденты на вылет.

Даже по результатам домашних встреч «Волгарь» занимает предпоследнее 17-е место в лиге, набрав 10 очков из 36-и возможных на своем поле.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Команда является крепким середняком в Первой лиге. После 23-х туров «Нефтехимик» занимает 8-е место в таблице с 33 очками в активе.

Нижнекамцы теоретически могут побороться за выход в стыковые матчи, но отрыв от 4-й строчки довольно велик — 7 баллов. Судя по последним встречам, «Нефтехимик» способен и на это.

Последние матчи: После зимней паузы нижнекамцы громят соперников одного за другим. Сначала «Нефтехимик» разобрался с «Аланией» (3:0), а потом обыграл КАМАЗ (2:0).

Самое интересное, что нижнекамцы в последнем туре Первой лиги одолели лидера чемпионата — «Химки» (3:1). К 55-й минуте команда уже вела в счете 3:0, спокойно доведя дело до победы.

Состояние команды: Что до зимней паузы, что после «Нефтехимик» выглядел очень здорово. Команда поправила свое турнирное положение и вполне комфортно чувствует себя в топ-10 Первой лиги.

К тому же, «Нефтехимик» регулярно обыгрывает «Волгарь» в очных противостояниях. В рамках 1-го тура Первой лиги нынешнего сезона нижнекамцы обыграли астраханскую команду со счетом 2:1.

Уже 24-го января этого года «Нефтехимик» обыграл «Волгарь» с таким же счетом, но в рамках товарищеского матча. Команды забили все голы еще в 1-м тайме.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей в Первой лиге

«Волгарь» не может выиграть на протяжении 5-и последних официальных матчей

В последних 5-и очных встречах «Волгарь» выигрывал у «Нефтехимика» только 1 раз (в 2021-м году)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Нефтехимик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.30, а победа «Волгаря» — в 3.15.

ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.68.

Прогноз: «Нефтехимик» набрал хороший ход после зимней паузы.

Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.30.

Прогноз: Гости стали куда результативнее в последнее время.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 1 больше за 1.65.