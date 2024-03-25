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    Ямайка добьется успеха в матче за третье место

    Ямайка — Панама. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 25 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ямайка — Панама
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    Сборная Ямайки
    В матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ сыграют сборные Ямайки и Панамы. Матч состоится 25 марта и начнется в 01:00 мск. Ямайка — Панама: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Ямайка

    Путь в плей-офф: Ямайка отлично показала себя на групповом этапе Лиги наций. Сборная выиграла у Гондураса (1:0), Гренады (4:1) и Гаити (3:2) и один раз сыграла вничью с уже упомянутыми гаитянами.

    В 1/4 финала Ямайка преподнесла сюрприз, одолев Канаду по сумме двух встреч (1:2, 3:2). В полуфинале команда не смогла пройти США (1:3).

    Последние матчи: В марте Ямайка уже провела три матча. Два из них были товарищескими.

    В «товарняках» Ямайка дважды сыграла с Тринидад и Тобаго. Один матч «регги-парни» выиграли со счетом 1:0, а во втором была зафиксирована ничья 0:0. А вот в полуфинальной встрече Лиги наций КОНКАКАФ с США удача отвернулась от Ямайки в дополнительное время.

    Не сыграют: Все основные игроки получили вызов на этот матч.

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    Состояние команды: Фанаты сборной Ямайки разочарованы, что не удалось пробиться в финал. Но в полуфинале команда дала бой США, которые являлись фаворитами. И американцы победили с трудом, сломив сопротивление соперника лишь в дополнительное время.

    В предстоящей встрече букмекеры не видят явного фаворита. Но Ямайка приложит максимум сил, чтобы реабилитироваться за поражение от США.

    Стоит отметить, что Ямайка особенно удачно играет после перерыва. Во втором тайме команда забила 79% от общего количества всех своих голов.

    Панама

    Путь в плей-офф: Панама также легко преодолела групповой этап. Были зафиксированы выигрыши над Мартиникой (3:0) и Кюрасао (2:1), а также победа и ничья в матчах с Гватемалой (3:0 и 1:1).

    В 1/4 финала у Панамы не возникло никаких проблем в дуэли с Коста-Рикой. Команда дважды обыграла соперника со счетом 3:1 и 3:0. Однако в полуфинале Панама не смогла пройти Мексику (0:3).

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    • Последние матчи: С 14 октября по 21 ноября Панама выдала отличную четырехматчевую выигрышную серию. Команда взяла верх над Кюрасао, Гватемалой и Коста-Рикой (дважды).

    Особенно выделялась атака команды. Панама играла очень результативно. В вышеназванных четырех матчах было забито 11 голов. Но полуфинальная встреча с Мексикой подпортила статистику.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: У сборной Панамы есть потенциал. После четвертьфинальных матчей с Коста-Рикой, где были одержаны две уверенные победы, казалось, что панамцы дадут бой Мексике.

    В противостоянии с мексиканцами Панама даже превосходила соперника. Команда чаще била по воротам, больше владела мячом, переиграла оппонента по числу угловых.

    Но по итогам 90 минут цифры на табло показывали совсем другое. Одна сборная реализовала три своих момента, а другая — ни одного. Сможет ли Панама быстро восстановиться после болезненного поражения от Мексики со счетом 0:3?

    Статистика для ставок

    • Панама победила Ямайку в двух последних очных матчах

    • Сборная Ямайки за предыдущие 10 поединков проиграла только один раз

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Ямайки — 2.60, победа Панамы — 2.65, ничья — 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: Ямайка в плей-офф смотрелась очень достойно. Команда проявляла характер, однако в полуфинальном матче удача была на стороне США. Теперь Ямайка должна добиться успеха.

    Рекомендуемая ставка: победа Ямайки за 2.60.

    Прогноз: В заключительном матче турнира нет смысла отсиживаться в обороне. Обе сборные проявят себя в атаке и забьют минимум по голу.

    Ставка: обе забьют за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч Ямайка — Панама с коэффициентом 2.60. Дата матча: 25.03.2024. Прогнозы на футбол. Ямайка добьется успеха в матче за третье место
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