В рамках 24-го тура российской Первой лиги 24 марта пройдет игра «Сокол» — «Черноморец». Начало — 13:30 (мск). «Сокол» — «Черноморец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сокол»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за выживание в Первой лиге. «Сокол» занимает 15-е место в таблице с 24 очками в активе.

Стоит отметить, что столько же баллов и у «Черноморца» (24), который находится уже в зоне вылета. «Сокол» встретится с этим соперником в предстоящем матче.

Последние матчи: После зимней паузы команда более менее стабильно начала набирать очки. В 1-й встрече после перерыва «Сокол» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0).

Прогнозы на ФНЛ

После этого команда сыграла вничью с «Аланией» (0:0). Уже в 23-м туре Первой лиги «Сокол» проиграл «Акрону» (0:2). Интересно, что в этих 3-х поединках команда набрала 4 очка, забив при этом только 1 гол.

Состояние команды: До зимней паузы у «Сокола» был полный провал, команда все никак не могла победить. После перерыва сататовская команда ожила, но самые важные матчи еще впереди.

«Сокол» набрал 15 очков из 33-х возможных на своем поле, занимая лишь 15-е место в лиге по этому показателю. Сможет ли саратовская команда отдалиться от зоны вылета? Большой вопрос...

«Черноморец»

Турнирное положение: Команда является прямым конкурентом с «Соколом» в таблице. «Черноморец» занимает 16-е место в таблице с 24 очками в активе.

У команды не так много забитых голов в нынешнем сезоне (21), но и оборона не выглядит слишком плохо (28 пропущенных).

Последние матчи: «Черноморец» также выглядит бодро после зимней паузы. Несмотря на то, что в 1-м матче после перерыва команда проиграла тульскому «Арсеналу» (0:2), впереди у них было 2 победы.

Сначала «Черноморец» разгромил «СКА-Хабаровск» (3:0), а потом обыграл «Шинник» (1:0), забив единственный гол на 68-й минуте. Интересно, что в этих матчах команда не пропустила ни одного гола.

Состояние команды: «Черноморец» показал отличные результаты именно на своем поле. В гостях команда выступает не очень удачно, занимая по этому показателю 15-е место в лиге и набрав 8 очков из 33-х возможных на чужом поле.

Стоит отметить, что «Черноморец» обыгрывал «Сокол» в последних 2-х очных встречах. В рамках 10-го тура нынешнего сезона Первой лиги новороссийская команда одержала победу в результативном матче (5:3).

Статистика для ставок

В последних 3-х очных встречах «Черноморец» ни разу не проиграл «Соколу»

«Черноморец» выиграл последние 2 матча в Первой лиге, не пропустив ни одного гола

В последних 2-х матчах «Сокол» не сумел забить ни одного гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Сокол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа «Черноморца» — в 3.20.

ТБ 2,5 оценивается в 2.20, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.67.

Прогноз: «Сокол» показывает отличные результаты после паузы. К тому же, команда играет на своем поле.

Ставка: Победа «Сокола» за 2.30.

Прогноз: В последних матчах Первой лиги команды не обменивались голами со своими соперниками.

Ставка: Обе забьют — нет за 1.87.