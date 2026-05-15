В шестом матче полуфинала Восточной коференции «Кливленд» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Детройте на «Рокет Арене» 16 мая. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Кливленд — Детройт с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Кливленд»

Путь в плей-офф: «Кливленд» в серии против «Торонто» добился успеха лишь в седьмом матче (4:3). В плей-офф баскетболисты из Огайо пробились с четвёртого места Восточной конференции, одержав 52 победы и потерпев 30 поражений.

Последние матчи: «Кливленд» одержал важную победу над «Детройтом» в пятой игре серии (117:113 ОТ). Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (103:103). Ключевую роль в составе команды из Огайо внёс Джеймс Харден, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Лидер «кавалеристов» Донован Митчелл в пятом матче серии с «Детройтом» подвернул голеностоп из-за фотографа. Игрок «Кливленда» неудачно наступил на обувь фотографа. К счастью, всё обошлось и Донован не получил серьёзной травмы.

«Детройт»

Путь в плей-офф: В первом круге плей-офф баскетболисты из Мичигана с трудом преодолели барьер в лице «Орландо» (4:3). «Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Пистонс» одержали 60 побед и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: В пятом матче серии «Детройт» проиграл «Кливленду» со счётом 113:117 ОТ.

Не сыграют: В составе «Детройта» из-за травмы спины не сыграет Данкан Робинсон.

Состояние команды: «Детройт» проиграл «Кливленду» в третьем матче подряд (113:117 ОТ, 103:112, 109:116).

Статистика для ставок

«Детройт» в первом раунде плей-офф переиграл «Орландо» (4:3)

«Кливленд» в первом раунде плей-офф переиграл «Торонто» (4:3)

«Кливленд» обыгрывает «Детройт» в серии (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кливленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.56. На победу «Детройта» — 2.42.

ТБ 209.5 и ТМ 209.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Кливленд» перевернул ход серии, проигрывая «Детройту» со счётом 0:2, «кавалеристы» буквально смогли камбэкнуть и вырвались вперёд. От выход в финал Восточной конференции баскетболистов из Огайо отделяет всего одна победа и наверняка команда сможет добиться успеха.

Ставка: Фора «Кливленда» (-5.5) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 209.5 с коэффициентом 1.87.