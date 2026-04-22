Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 23 апреля. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Финикс с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места Западной конференции. «Громовержцы» в 82 матчах регулярного чемпионата одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.

Последние матчи: В первом матче плей-офф «Оклахома» переиграла «Финикс» (119:84). Весомый вклад в победу команды внёс лидер команды Шэй Гилджес-Александер, который набрал 25 очков.

Не сыграют: Из-за травм в составе «Оклахомы» не сыграют Томас Сорбер. В строй команды вернулся лидер команды Шэй Гилджес-Александер.

Состояние команды: «Оклахоме» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию. Ранее в регулярном чемпионате «громовержцы» проиграли «Финиксу» (103:135), «Денверу» (107:127).

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финикс» вышел в плей-ин, заняв итоговое 7-е место на Западе. «Солнечные» в 82 матчах регулярного чемпионата одержали 45 побед и потерпели 37 поражений.

Последние матчи: В первом матче плей-офф «Финикс» проиграл «Оклахоме» (84:119).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В регулярном чемпионате «Финикс» одержал победы над «Оклахомой» (135:103), «Голден Стэйт» (135:103) и проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (73:101), «Портленду» (110:114).

Статистика для ставок

«Оклахома» вышла в плей-офф с 1-го места Западной конференции

«Финикс» переиграл «Голден Стэйт» в финале плей-ин (111:96)

«Оклахома» в этом сезоне дважды переиграла «Финикс» (136:109, 123:119)

«Финикс» одержал две победы над «Оклахомой» (135:103, 108:105)

В первом матче плей-офф «Оклахома» переиграла «Финикс» (119:84)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.07. На победу «Финикса» — 8.45.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В строй команды вернулся Шэй Гилджес-Александер. Лидер «Оклахомы» уже принёс пользу клубу в первой игре противостояния с «Финиксом». Не исключаем, что «громовержцы» снова добьются успеха в игре с «солнечными».

1.80 Фора «Оклахомы» (-16.5)

Ставка: Фора «Оклахомы» (-16.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В первом матче плей-офф «Оклахома» и «Финикс» набрали на двоих 203 очка.

2.40 ТМ 210.5

Ставка: ТМ 210.5 с коэффициентом 2.40.