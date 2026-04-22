Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 23 апреля. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Финикс с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Оклахома»
Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места Западной конференции. «Громовержцы» в 82 матчах регулярного чемпионата одержали 64 победы и потерпели 18 поражений.
Последние матчи: В первом матче плей-офф «Оклахома» переиграла «Финикс» (119:84). Весомый вклад в победу команды внёс лидер команды Шэй Гилджес-Александер, который набрал 25 очков.
Не сыграют: Из-за травм в составе «Оклахомы» не сыграют Томас Сорбер. В строй команды вернулся лидер команды Шэй Гилджес-Александер.
Состояние команды: «Оклахоме» удалось прервать двухматчевую проигрышную серию. Ранее в регулярном чемпионате «громовержцы» проиграли «Финиксу» (103:135), «Денверу» (107:127).
«Финикс»
Турнирная таблица: «Финикс» вышел в плей-ин, заняв итоговое 7-е место на Западе. «Солнечные» в 82 матчах регулярного чемпионата одержали 45 побед и потерпели 37 поражений.
Последние матчи: В первом матче плей-офф «Финикс» проиграл «Оклахоме» (84:119).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В регулярном чемпионате «Финикс» одержал победы над «Оклахомой» (135:103), «Голден Стэйт» (135:103) и проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (73:101), «Портленду» (110:114).
Статистика для ставок
- «Оклахома» вышла в плей-офф с 1-го места Западной конференции
- «Финикс» переиграл «Голден Стэйт» в финале плей-ин (111:96)
- «Оклахома» в этом сезоне дважды переиграла «Финикс» (136:109, 123:119)
- «Финикс» одержал две победы над «Оклахомой» (135:103, 108:105)
- В первом матче плей-офф «Оклахома» переиграла «Финикс» (119:84)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.07. На победу «Финикса» — 8.45.
ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.
Прогноз: В строй команды вернулся Шэй Гилджес-Александер. Лидер «Оклахомы» уже принёс пользу клубу в первой игре противостояния с «Финиксом». Не исключаем, что «громовержцы» снова добьются успеха в игре с «солнечными».
Ставка: Фора «Оклахомы» (-16.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: В первом матче плей-офф «Оклахома» и «Финикс» набрали на двоих 203 очка.
Ставка: ТМ 210.5 с коэффициентом 2.40.