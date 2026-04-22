Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Детройт — Орландо с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» вышел в плей-офф с первого места Восточной конференции. В регулярном чемпионате «Пистонс» одержали 60 побед и потерпели 22 поражения.

Последние матчи: В первом матче серии баскетболисты из Мичигана потерпели неожиданное поражение от «Орландо» со счётом 101:112.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась победная серия «Детройта», которая составляла три матча. Ранее «Пистонс» добились успеха в играх против «Индианы» (133:121), «Шарлотт» (118:100), «Милуоки» (137:111).

«Орландо»

Турнирная таблица: «Орландо» в Восточной конференции финишировал на 8-м месте при 45 победах и 37 поражениях.

Последние матчи: «Мэджик» одержали победу над «Детройтом» (112:101). Ключевую роль в победе команды сыграл Паоло Банкеро, который набрал 23 очка, совершил 9 подборов и отдал 4 передачи.

Не сыграют: В лазарете «Мэджик» находится травмированный Джонатан Айзек.

Состояние команды: В регулярном чемпионате «Орландо» одержал победы над «Чикаго» (127:103) и «Шарлотт» (121:90), а также проиграл «Бостону» (108:113), «Филадельфии» (97:109).

Статистика для ставок

«Детройт» вышел в плей-офф с 1-го места Восточной конференции

«Орландо» в плей-ин переиграл «Шарлотт» (121:90)

В этом сезоне «Детройт» дважды переиграл «Орландо» (106:92, 135:116)

«Орландо» одержал две победы над «Детройтом» (123:107, 112:109)

В первом матче серии «Детройт» проиграл «Орландо» (101:112)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.27. На победу «Орландо» — 3.75.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Да, «Детройт» потерпел поражение в первой игре противостояния с «Орландо». Однако баскетболисты Джей Би Бикерстаффа могут собраться, чтобы взять реванш и сравнять счёт в серии.

Ставка: Фора «Детройта» (-10.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первом матче плей-офф «Детройт» и «Орландо» набрали на двоих 213 очков.

Ставка: ТБ 218.5 с коэффициентом 1.90.