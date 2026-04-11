прогноз на матч НБА

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Финикс». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 13 апреля. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Оклахома — Финикс с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Оклахома» вышла в плей-офф с первого места Западной конференции. Матч последнего тура против «Финикса» не повлияет на итоговое положение «громобойцев». «Тандер» в регулярном чемпионате одержали 64 победы и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: Действующий чемпион НБА «Оклахома» допустила осечку в гостевой игре против «Денвера» (107:127).

Не сыграют: Из-за травм в составе «Оклахомы» не сыграют Томас Сорбер и Айзея Хартенштайн. Выбыл из строя лидер команд Шэй Гилджес-Александер.

Состояние команды: В поединке против «Денвера» прервалась победная серия «Оклахомы», которая состояла из 7 матчей. Ранее «громовержцы» выиграли у «Лос-Анджелес Клипперс» (128:110), «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:87, 136:96), «Юты» (146:111), «Детройта» (114:110 ОТ), «Нью-Йорка» (111:100), «Чикаго» (131:113).

«Финикс»

Турнирная таблица: «Финиксу» не хватило четырёх побед, чтобы попасть в плей-офф напрямую. Теперь «солнечным» предстоит сыграть через стадию плей-ин. В Западной конференции «Санз» финишировал на итоговом 7-м месте при 44 победах и 37 поражениях.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «солнечные» потерпели поражение в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (73:101).

Не сыграют: В лазарете команды находятся травмированные Хейвуд Хайсмит (травма колена), Джордан Гудвин травма лодыжки) и Девин Букер (травма лодыжки).

Состояние команды: В последних матчах «Финикс» одержал победу над «Чикаго» (120:110) и «Далласом» (112:108), но уступил в играх против «Шарлотт» (107:127) и «Хьюстона» (105:119).

Статистика для ставок

«Оклахома» заняла 1-е место в Западной конференции

«Финикс» занял 7-е место в Западной конференции

«Оклахома» в этом сезоне дважды переиграла «Финикс» (136:109, 123:119)

«Финикс» смог обыграть «Оклахому» во второй очной игре сезона (108:105)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.36. На победу «Финикса» — 3.15.

ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.94.

Прогноз: В этом сезоне «Оклахома» дважды нанесла поражение «Финиксу». Однако «громобойцы» сейчас испытывают кадровые проблемы, ряд ключевых игроков находятся в лазарете. «Финикс» может воспользоваться ослабленным состав чемпиона. Остановим наш выбор на успешной игре «солнечных».

2.00 Фора «Финикса» (+6) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Оклахома» — «Финикс» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Финикса» (+6) с коэффициентом 2.00.

Прогноз: В среднем за матч баскетболисты «Оклахомы» и «Финикса» набирают 230 очков, можно сыграть на результативности матча.

2.37 ТБ 220.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Оклахома» — «Финикс» принесёт чистый выигрыш 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: ТБ 220.5 с коэффициентом 2.37.