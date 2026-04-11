В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Шарлотт». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 13 апреля. Начало встречи — в 01:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Нью-Йорк — Шарлотт с коэффициентом для ставки за 1.96.
«Нью-Йорк»
Турнирная таблица: «Нью-Йорк» вышел в плей-офф с 3-го места Восточной конференции, по ходу сезона «никсы» одержали 53 победы и потерпели 28 поражений.
Последние матчи: «Никсы» нанесли поражение «Торонто» (112:95). В поединке на Мэдисон Сквер Гарден результативной игрой отметился Джален Брансон, который набрал 29 очков.
Не сыграют: В лазарете команды находятся травмированные Майлз Макбрайд и Митчелл Робинсон, под вопросом участие О Джи Ануноби.
Состояние команды: «Нью-Йорк» одержал победу в пятом матче подряд, переиграв не только «Торонто», но и «Бостон» (112:106), «Атланту» (108:105), «Чикаго» (136:96), «Мемфис» (130:119).
«Шарлотт»
Турнирная таблица: «Шарлотт» сыграет в плей-ин НБА, в Восточной конференции «шершни» расположились на 9-м месте, одержав 43 победы и потерпев 38 поражений.
Последние матчи: В рамках минувшего тура «Хорнетс» потерпел поражение в матче против «Детройта» (100:118).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Шарлотт» проиграл «Бостону» (102:113), но выиграл у «Индианы» (129:108), «Финикса» (127:107), «Миннесоты» (122:108).
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» занимает 3-е место в Восточной конференции
- «Шарлотт» занимает 9-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Нью-Йорк» одержал две победы над «Шарлотт» (129:101, 119:104)
- «Шарлотт» добился победы над «Нью-Йорком» в третьем очном матче (114:103)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Шарлотт» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.32. На победу «Нью-Йорка» — 3.38.
ТБ 214.5 и ТМ 214.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.97.
Прогноз: «Шарлотт» в последних матчах регулярного чемпионата не может найти свою игру, потерпев поражение в двух матчах подряд. Ожидаем, что «никсы» справятся с соперником при собственных болельщиках.
Ставка: Фора «Нью-Йорка» (+7) с коэффициентом 1.96.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 214.5 с коэффициентом 1.83.