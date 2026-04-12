В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Майами» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Майами на «Касейя Центр» 13 апреля. Начало встречи — в 01:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Майами — Атланта с коэффициентом для ставки за 2.17.

«Майами»

Турнирная таблица: «Майами» сыграет в плей-ин турнире НБА, так как команда финишировала на 10-м месте Восточной конференции, опередив «Милуоки» на 10 побед. Баскетболисты из Флориды одержали 42 победы и потерпели 39 поражений.

Последние матчи: «Майами» на выезде одержал важную победу над «Вашингтоном» (140:117). Ключевую роль в победе команды сыграл Симоне Фонтеккио, набравший 24 очка.

Не сыграют: В лазарете «Майами» находятся травмированные Тайлер Хирро и Никола Йович.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Майами» переиграл «Кливленд» (152:136), но уступил дважды «Торонто» (114:128, 95:121) и один раз «Бостону» (129:147).

«Атланта»

Турнирная таблица: «Атланта» вышла в плей-офф НБА, расположившись на 5-м месте Востока. У «ястребов» положительный баланс игр, команда одержала 46 побед и потерпела 35 поражений.

Последние матчи: Команда из Джорджии одержала важную победу над «Кливлендом» (124:101). Весомый вклад в победу «Хокс» внёс Си Джей Макколлум, набравший 29 очков.

Не сыграют: С травмой лодыжки из строя команды выбыл Джок Ландейл.

Состояние команды: В последних матчах «Атланта» одержала победы над «Орландо» (130:101), «Бруклином» (141:107) и уступила в играх против «Нью-Йорка» (105:108), «Кливленда» (116:122).

Статистика для ставок

«Майами» занимает 10-е место в Восточной конференции

«Атланта» занимает 5-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Майами» дважды обыграл «Атланту» (128:97, 126:111)

«Атланта» одержала одну победу над «Майами» (127:115)

Коэффициенты букмекеров: На победу «Майами» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.68. На победу «Атланты» — 2.17.

ТБ 241.5 и ТМ 241.5 принимаются с коэффициентом — 1.74 и 1.88.

Прогноз: «Майами» в этом сезоне уже наносил сопернику два поражения: сначала с разницей в 15 очков, а затем — в 31 очко. Однако «Атланта» сейчас заряжена на победу, чтобы закрепиться в топ-5 Восточной конференции. После победы над «Кливлендом» баскетболисты из Джорджии вполне способны добиться нового успеха в противостоянии с «Майами».

Ставка: Победа «Майами» с коэффициентом 2.17.

Прогноз: «Атланта» и «Майами» в предыдущих встречах набрали 225, 237 и 242 очка.

Ставка: ТБ 242.5 с коэффициентом 1.90.