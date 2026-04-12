прогноз на матч НБА, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в Индианаполисе на «Гейнбридж Филдаус» 13 апреля. Начало встречи — в 01:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Индиана — Детройт с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» завершила свое выступление в Восточной конференции на 14-м месте, одержав 19 побед и потерпев 62 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Индиана» потерпела фиаско в матче против «Филадельфии» (94:105)

Не сыграют: С травмой ахилла из строя команды выбыл лидер Тайриз Хэлибертон, а с травмой лодыжки в лазарете клуба из Индианаполиса находится Паскаль Сиакам.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Индиана» одержала победу над «Бруклином» (123:94), но проиграла «Миннесоте» (104:124), «Кливленду» (108:117) и «Шарлотт» (108:129).

«Детройт»

Турнирная таблица: «Детройт» вышел в плей-офф НБА с первого места Восточной конференции, одержав 59 побед и потерпев 22 поражения.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Детройт» одержал победу над «Шарлотт» (118:100). Вклад в победу команды внёс Джаден Дюрен, набравший 20 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Детройт» одержал победы над «Милуоки» (137:111), «Филадельфией» (116:93), «Миннесотой» (113:108), но уступил «Орландо» (107:123).

Статистика для ставок

«Детройт» занимает 1-е место в Восточной конференции

«Индиана» занимает 14-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Детройт» трижды обыграл «Индиану» (121:78, 122:117, 127:112)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Детройта» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.14. На победу «Индианы» — 5.65.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Детройт» не должен столкнуться с серьёзным сопротивлением «иноходцев». Лидер Восточной конференции в этом сезоне трижды обыгрывал баскетболистов из Индианаполиса. Ждём очередной победы «Детройта».

Ставка: Фора «Детройта» (-12) с коэффициентом 1.88.

Прогноз: В среднем за матч «Индиана» и «Детройт» набирают на двоих 239 очков.

Ставка: ТБ 233.5 с коэффициентом 2.31.