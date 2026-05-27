«Оклахома» стала на шаг ближе к финалу НБА?

прогноз на матч за выход в финал НБА, ставка за 2.07

В шестом матче финала Западной конференции «Сан-Антонио» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 29 мая. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Оклахома с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: «Сан-Антонио» в первом раунде одержал победу над «Портлендом» (4:1). В полуфинале Западной конференции «шпоры» нанесли поражение «Миннесоте» (4:2).

Последние матчи: Техасцы в шаге от вылета из плей-офф НБА. В пятой игре финала Запада «Сан-Антонио» проиграл «Оклахоме» со счётом 114:127.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В остальных матчах финальной серии с «Оклахомой» баскетболисты из Техаса проиграли еще две встречи и в двух поединках одержали победы (103:82, 122:115 ОТ, 113:122, 108:123).

«Оклахома»

Путь в плей-офф: «Оклахома» в первом раунде «свипнула» «Финикс» (4:0), в полуфинале Западной конференции оказались сильнее «Лос-Анджелес Лейкерс» (4:0).

Последние матчи: «Оклахома» стала на шаг ближе к финалу НБА. В пятой игре «громобойцы» переиграли «Сан-Антонио» (127:114). Весомый вклад в победу «Тандер» внёс Шэй Гилджес-Александер, который набрал 32 очка.

Не сыграют: Из-за травм в составе «Оклахомы» не сыграет Томас Сорбер.

Состояние команды: В последних матчах «Оклахома» также одержала еще две победы и потерпела два поражения в поединках против «Сан-Антонио» (123:108, 122:113, 82:103, 115:122 ОТ).

Статистика для ставок

«Оклахома» обыгрывает «Сан-Антонио» в серии (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. На победу «Оклахомы» — 2.35.

ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Сан-Антонио» в шаге от вылета, но техасцы будут играть против «Оклахомы» на своей арене. Не исключаем, что Виктор Вембаньяма с партнёрами по команде смогут сравнять счёт в серии.

Прогноз: В пятом матче серии «Сан-Антонио» и «Оклахома» набрали на двоих 241 очко.

