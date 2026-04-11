Зацепится ли «Орлано» за место в плей-офф?

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Орландо». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 13 апреля. Начало встречи — в 01:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Орландо с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостонские кельты» вышли в плей-офф, заняв в Восточной конференции итоговое второе место. «Селтикс» за тур до окончания регулярного чемпионата одержали 55 побед и потерпели 26 поражений.

Последние матчи: «Бостон» одержал победу в матче против «Нью-Орлеана» (144:118). Ключевую роль в поединке сыграл Сэм Хаузер, который набрал 24 очка.

Не сыграют: «Бостон» не сможет рассчитывать на своего ключевого игрока Джейсона Тейтума.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Бостон» переиграл «Милуоки» (133:101), «Торонто» (115:101), «Шарлотт» (113:102) и проиграл «Нью-Йорку» (106:112).

«Орландо»

Турнирная таблица: Для «Орландо» всё решится в последнем туре. «Маги» минимум обеспечили участие в плей-ин, но команда стремится попасть в плей-офф напрямую. В турнирной таблице Восточной конференции «Мэжик» занимает 7-е место, одержав 45 побед и потерпев 36 поражений.

Последние матчи: «Маги» на выезде одержали победу над «Чикаго» (127:103). Ключевую роль в поединке сыграл Франц Вагнер, который набрал 25 очков.

Не сыграют: В лазарете «Мэджик» находится травмированный Джонатан Айзек.

Состояние команды: «Орландо» выдаёт победную серию из пяти матчей, помимо успешной игры с «Чикаго», «маги» нанесли поражения «Миннесоты» (132:120), «Детройту» (123:107), «Нью-Орлеану» (112:108) и «Далласу» (138:127).

Статистика для ставок

«Бостон» занимает 2-е место в Восточной конференции

«Орландо» занимает 7-е место в Восточной конференции

В первом круге «Орландо» одержал победу над «Бостоном» (123:110)

«Бостон» нанес два поражения «Орландо» (138:129, 111:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Орландо» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.58. На победу «Бостона» — 2.37.

ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Орландо» выдаёт победную серию из пяти матчей, впереди игра против «Бостона», однако «кельты» уже прошли в плей-офф досрочно и могут расслабиться перед заключительной игрой регулярного чемпионата.

Ставка: Фора «Орландо» (-3.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В среднем за игру «Бостон» и «Орландо» набирают на двоих 220 очков. Можно остановить свой выбор и сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.90.