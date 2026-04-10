прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Хьюстон — Миннесота с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» занимает 4-е место в Западной конференции, в 80 матчах регулярного чемпионата техасцы одержали 51 победу и потерпели 29 поражений.

Последние матчи: Клуб из Техаса одержал домашнюю победу над «Филадельфией» (113:102). В составе «Хьюстона» результативной игрой отметился Кевин Дюрант, который набрал в матче 29 очков.

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» находятся Фред Ванвлит (травма колена) и Стивен Адамс (травма лодыжки).

Состояние команды: «Хьюстон» одержал восьмую победу подряд, помимо встречи с «Филадельфией», команда также обыграла «Финикс» (119:105), «Голден Стэйт» (117:116), «Юту» (140:106), «Милуоки» (119:113), «Нью-Йорк» (111:94), «Нью-Орлеан» (134:102) и «Мемфис» (119:109).

«Миннесота»

Турнирная таблица: «Миннесота» в Западной конференции занимает 6-е место, одержав 47 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: После того как из строя из-за травмы выбыл лидер команды Энтони Эдвардс, «Миннесота» стала проигрывать своим соперникам. Так вышло и в поединке против «Орландо» (120:132).

Не сыграют: В лазарете команды из Миннеаполиса находятся Джулиус Рэндл, Айо Досунму и Энтони Эдвардс.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Миннесота» переиграла лишь «Индиану» (124:104), но уступила в матчах против «Филадельфии» (103:115), «Детройта» (108:113) и «Шарлотт» (115:122).

«Хьюстон» занимает 4-е место в Западной конференции

«Миннесота» занимает 6-е место в Западной конференции

В первом круге «Хьюстон» выиграл у «Миннесоты» (110:105)

«Миннесота» взяла реванш у «Хьюстона» (110:108 ОТ)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.20. На победу «Миннесоты» — 4.55.

ТБ 225.5 и ТМ 225.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Хьюстон» набрал неплохую форму в последних матчах регулярного чемпионата. Ожидаем, что хозяева смогут продлить победную серию. К тому же, у «Миннесоты» есть кадровые потери, не сыграют лидеры Эдвардс, Рэндл и Досунму.

Ставка: Фора «Хьюстона» (-10.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.87.